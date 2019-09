Pepe Naranjo: "A los míos no les cuento todo; ya ellos se preocupan solos"

En los últimos tres meses ha estado en cinco países africanos haciendo lo que más le gusta: contar una buena historia. Pepe Naranjo, Premio Canarias de Comunicación 2016, transmite pasión en cada una de sus respuestas. Sería necesario varias páginas como esta para intentar transmitir las vivencias acumuladas en el continente negro. "Tengo la sensación de haber vivido dos vidas en ocho años", desvela el periodista teldense, que esta semana recibió la Orden del Mérito Civil por la labor desarrollada en favor de la mejora de las relaciones entre España y Senegal. "A los míos (su familia) no les cuento todo; ya ellos se preocupan solos", confiesa un profesional del arte de comunicar.

¿Dicen que usted es el mejor periodista a este lado del Atlántico?

¿Yo? (Sonríe)... No, no, no... No voy a poner en práctica un falso ejercicio de humildad, pero sí que le voy a contar una cosa: soy un simple periodista que tiene una mayor visibilidad profesional. Mi suerte es estar en un lugar en el que somos pocos, pero mis herramientas no son diferentes a las de otros compañeros. Estoy seguro que el 80% de los periodistas que trabajan en Canarias son capaces de buscarse la vida en África. El amor y la pasión que cada uno le ponga a esto también ayuda...

¿Y usted no suele acabar derrotado por falta de pasión?

Yo me levanto todos los días con ella... Esa pasión es la que convierte el texto más banal en algo extraordinario. El otro día, por recordar un ejemplo cercano, escribí una historia sobre unos profesores de español en Senegal a los que se les rindió un homenaje. Para mí no dejaba de ser un artículo más, pero ellos seguramente no tendrán otra oportunidad para salir en las páginas de El País. Eso me obliga a elegir las palabras adecuadas, que visualmente sea bonito y que el lector perciba una atracción por el artículo. Siempre intento que cada texto tenga algo de mí.

¿Por qué decidió alejarse de una redacción?

Ja, ja, ja... La redacción fue mi escuela. Lo que me enseñaron directores, subdirectores, redactores jefes, jefes de sección y algunos compañeros me sirvió para desarrollar mi carrera. En la redacción de un periódico me faltaba el aire porque, a pesar de que yo siempre hice mucha calle, había días en los que tocaba picar piedra. Ahí reaparecía la sensación de asfixia. Esa fue una de las razones por las que me hice autónomo: quería ganarme la vida realizando otro tipo de periodismo.

¿Ser el dueño de sus textos es una ventaja?

La posibilidad de decidir qué cuentas y cómo lo cuentas es el escenario soñado por un periodista... A pesar de los cánones y los formatos periodísticos de cada casa, yo siempre tuve la sensación de libertad a la hora de ejercer este oficio. Los años que pasé en una redacción han sido útiles para elegir cómo voy contar algo, es decir, esa experiencia es necesaria para elegir si opto por una crónica, una entrevista o un reportaje. A mí me costaría volver a tener a alguien encima que me dijera los pasos que debo seguir para editar una información.

¿Se le quedó pequeña Canarias?

No fue un problema de ámbito geográfico, sino más bien la curiosidad que sentía por los temas asociados a la inmigración. Esa fue la razón por la que decidí saltar al continente. Desde aquí solo veía la punta del iceberg, no los problemas que permanecían sumergidos. No es que Canarias se me quedará pequeña, pero es verdad que, una vez tomas la decisión, el sentimiento que queda es similar al que experimentas el día en el que abandonas la casa de tus padres. ¡Todo era nuevo para mí!

Es decir, ¿que mientras la gran mayoría se va de alquiler usted se marchó a África?

Yo lo vi como una buena oportunidad para patearme un mundo desconocido; como un espacio virgen que necesitaba conocer... Mi reto era entender lo que estaba pasando en torno a la inmigración clandestina y tener los argumentos necesarios para saber contarlo. Quería transmitir por qué esas personas dejaban sus países, las rutas que seguían, las miserias que padecían en el camino... En África Occidental no había un periodista español narrando lo que estaba sucediendo y entendí que era mi momento. Es cierto que había compañeros de profesión que iban y venían, que completaban pequeñas estancias y que fueron testigos de lo que estaba sucediendo, pero ninguno se quedó a vivir en África. Cada vez que miro al pasado siento que fue una decisión personal y profesional acertada.

¿Volvería a repetir los pasos que comenzó a dar hace ocho años?

Sin duda... Verme en un mundo al que yo solo me había asomado de manera superficial fue un desafío. El primer año, o incluso año y medio, me acoplaba en casas porque no tenía dinero para pagar un alquiler o viajaba por carretera varios días porque era la manera más económica de llegar a un lugar... Aparecer en medio de una guerra o de una epidemia de ébola sin haber imaginado algo así es una experiencia dura. Tengo la sensación de haber vivido dos vidas en ocho años. No voy a negar que hubo días en los que lo pasé mal, pero también he disfrutado mucho.

Usted ha debido cruzarse más de una vez con la muerte, ¿no?

Cuando alguien me pregunta sobre este tema regreso al lugar en el que vi morir por primera vez a un niño por malnutrición. Le aseguro que es una de las imágenes más crueles que he soportado en vida, mucho más que una guerra o el ébola. El miedo lo he visto muchas veces en miradas ajenas, pero tampoco he estado en situaciones límite. En alguna refriega que acabó a tiros en Mali o en la zona de riesgo por contagio de ébola en el hospital de Kenema (Sierra Leona) sí que he estado, pero mis momentos de peligro en África han sido muy puntuales.

¿Es consciente de los nervios que pasan los suyos?

Sí, sé que en casa no lo pasan bien... A mi padre lo tengo loco. Incluso, se ha hecho un curso de geografía africana para tenerme localizado. A los míos no les cuento todo; ya ellos se preocupan solos. Sé que lo pasan mal y cuando llega un reconocimiento mi primer pensamiento siempre es para ellos.