Comer fuera sin perder los buenos hábitos

Tal vez piensas que comer fuera de casa y comer saludable no es posible. Comer fuera de casa se ha convertido en un momento para desconectar, para aprovechar el tiempo con los amigos o la familia y sobre todo, para comer cosas ricas. Tengo buenas noticias que darte, pequeños consejos para transformar esa bomba calórica de restaurante en una opción más saludable. Los mejores trucos para comer sano fuera de casa y no arruinar tu dieta son estos:

1. No vayas a comer hambriento. No pases hambre durante todo el día antes de salir a comer, ya que podrías comer en exceso y con ansiedad cuando veas tu plato. Siempre son mayores las tentaciones cuando se va con hambre, y por norma general acabarás tirando por los platos menos sanos. Antes de ir a comer, una pieza de fruta (una manzana) o un puñadito de frutos secos o un caldo es una excelente idea para no llegar con demasiada hambre. Estas opciones te ayudaran a mirar la carta con otros ojos cuando llegues al lugar de la comida sin ansiedad

2. Intenta acompañar tus comidas con agua. Si te apetece algo diferente, puedes pedir agua con gas con un trocito de limón, que le da un toque muy fresco y rico. Modera el consumo de alcohol.

3. Evita el pan con mantequilla. Si te ofrecen pan con mantequilla justo al sentarte, amablemente recházalo y que se lo lleven de la mesa. Evitaras la tentación de darle un pellizco.

4. Toma un único plato. Deberá estar formado por pescado, pollo o ternera, cocinados a la plancha, a la parrilla o asados. Huye de las salsas y pide que lo acompañen con ensalada fresca o verduras al vapor o a la parrilla. Si quieres añadir patatas, prueba a pedirlas al horno o al vapor.

5. Evita las salsas. No hay mayor placer que mojar un trozo de pan en una buena salsa. Abusar de ellas no es saludable porque tienen un alto contenido de grasa y sal. Las salsas, pide que te las sirvan aparte y escoge las que están hechas de vegetales mejor que las de nata o leche. Los aliños mejor utilizar aceite de oliva que otras emulsiones.

6. Nada de empanados. No hay duda de que los filetes empanados, las croquetas o la tempura de verduras son deliciosos, pero el contenido calórico de estas recetas es muy alto. Evitar los fritos: nuggets, patatas, san jacobos, etcétera.

7. Come sin prisa, mastica bien los alimentos. La sensación de saciedad tarda entre 20 y 30 minutos en viajar desde el estómago hasta el cerebro. Por tanto, comer muy rápido implica ingerir más alimentos para sentirse saciados.

8. El temido momento del postre, bomba de calorías que pueden estropear todo. Nada mejor que una pieza de fruta fresca o una macedonia de frutas. Además, por lo general, en los restaurantes te la sirven ya pelada y troceada. También, puedes optar directamente por un café o una infusión de postre.

Y no olvides que lo más importante para lograr llevar un estilo de vida más saludable es la constancia. Si un día te pasas o no cumples el plan, ¡nada de abandonar!