Bely Basarte: "Lo peor que puedes hacerle a un artista es sentirse mano de obra"

Bely Basarte (Madrid, 1991), la youtuber musical española por excelencia, está muy ilusionada por actuar por primera vez en Tenerife dentro de su gira Al otro lado. Lo hará hoy con su banda, a partir de las 23:30 horas, en TEA, en la clausura del Festival Índice. Esta madrileña de padre pamplonica y madre sevillana, con un ejército de seguidores en las redes sociales, acaba de publicar su primer álbum en formato CD y digital, Desde mi otro cuarto. Da la impresión de ser muy sensual y cálida a través del teléfono, apreciación que confirman sus canciones comprometidas, intimistas, llenas de emoción y sinceridad.

¿Es la primera vez que actúa en Tenerife?

Sí, y tenemos unas ganas que no veas. El sábado pasado estábamos tocando en Madrid y toda la banda diciendo: que llegue el sábado para volver a juntarnos y estar en Tenerife. Tenemos unas ganas tremendas.

¿Cambia mucho el chip de actuar sola a hacerlo con banda?

En el momento de la composición sigo siendo yo pero en el escenario voy acompañada de grandes músicos y amigos. Me parece la forma más apropiada de presentar las canciones en directo.

¿Qué le gusta compartir con sus seguidores en sus letras, sea vía YouTube o vis a vis?

Escribo un poco lo que me sale. Soy bastante natural pero bueno mis letras suelen tratar de experiencias propias.

¿Cuenta lo bueno o lo malo?

Las dos cosas por supuesto. Es bueno compartir las cosas positivas y mostrar en las redes sociales cuando uno es feliz, pero creo que también es importante la cara más triste, porque parece que ahora en redes nadie es infeliz y luego estamos viendo lo que estás pasando por un mal momento. Creo que es importante mostrar que todos somos humanos y pasamos por cosas buenas y cosas malas.

¿Se considera romántica?

Si, mis letras pueden resultar que giren un poco en torno al tema del amor, aunque luego en la vida real me cuesta. Cuando alguien me es demasiado romántico me empalaga mucho.

¿Cuál cree usted que es su papel como cantautora en esta sociedad actual?

Escribo mis temas y mi guitarra y yo vamos a estar en el escenario siempre. Cuando escribo no me planteo cuál es mi papel, no se lo que va a percibir el público porque al final lo que hago es sacar lo que tengo dentro, ponerle letra y una melodía a un sentimiento que necesito expresar de alguna manera. A veces si creo que puede causar algún efecto porque hay gente que me dice que gracias a una letra o una canción han tomado decisiones importantes en su vida o las ha interpretado de una manera que las han hecho cambiar en algún aspecto, pero otras no, simplemente son palabras que necesitaba poner sobre el papel.

¿Le inquietan cuestiones como el cambio climático, la pobreza o la emigración. Están presentes en sus letras?

En mis letras no. Si es verdad que tengo la suerte de tener unas redes sociales que llegan a bastante gente y si que las utilizo para concienciar sobre determinados temas, pero no lo hago a través de la música, por lo menos hasta ahora.

¿Las redes sociales y en concreto YouTube son todo para usted como artista?

Si, al final han sido mi ventana al mundo. Hace tiempo que me di cuenta de que tenía esa ventana y que desde mi propia habitación podía oírme alguien que estaba en Los Ángeles o en China. Fue un medio para llegar a las habitaciones de un montón de personas que venía descubriendo. Eso fue la parte más bonita, que cada uno me ha descubierto desde su casa y no es que sea algo que se haya impuesto una radio o algún medio, sino que es una forma de descubrir, o el boca a boca. Creo que es una de las partes más mágicas de esto.

¿Ve algo negativo en las redes?

Creo que todo mal utilizado es negativo, peor al final se le puede sacar su lado positivo. Me parece que una de las cosas negativas de las redes sociales es ese anonimato en el que la gente se puede esconder para criticar y hacer daño. Pero bueno, por otro lado es que he aprendido a diferenciar una crítica constructiva de una que no lo es y a no tomarme tan a pecho algunos comentarios.

¿Qué música le gusta más?

¿Escuchar o versionar? Por ejemplo, escuchaba mucho punk rock cuando tenía 15 años, pero me di cuenta de que mi voz igual no valía para ese género. Al final, lo que hice con las versiones fue coger canciones de todos los estilos y llevarlos a mi propio terreno, a mi propio sonido y por eso versionaba a Enrique Iglesias o Radiohead. Como también escucho de todo creo que la clave era darle una unidad y al final creo que ha sido mi voz y mi guitarra las que han generado este sonido.

¿Cómo definiría ese sonido?

Pues me cuesta muchísimo meterlo en una casilla, de verdad, porque algunos dicen cantautora, no pop, otros dicen indie. Yo digo, pues no, que digan lo que quieran. Para mi es música y no se dónde meterla.

¿Qué significó para usted ser seleccionada para cantar los temas de la versión española de La Bella y la bestia?

Fue una experiencia muy bonita trabajar para Disney. La Bella y la bestia fue una película muy importante para mi cuando era pequeñita. Fue un reto muy importante decir vale, tengo que cantar. La has escuchado tantas veces con una voz determinada que la cantas ahora veinte años después y siguen siendo aceptadas. Pero bueno, no fue tan duro porque estuve con gente que me lo puso muy fácil en el estudio. Fue un reto y un sueño.

¿Cuál es ese otro cuarto al que se refiere en su disco?

Siempre digo que mis canciones las compongo en mi habitación y se convierte un poco en otro sitio. Cuando estoy con mi guitarra en la cama es como que de repente tengo mi zona de absoluto confort y donde puedo sacar todo lo que llevo dentro. Creo que ese otro cuarto es donde empiezo y donde sigo siendo yo. Son mis letras, mis sentimientos, mis experiencias y esto es lo que estoy presentando al mundo.

¿Es incómodo pasar de su cuarto al estudio de grabación?

No estoy incómoda porque he hecho tantas versiones en Youtube, grabándome, aprendiendo a producirme, a saber qué micrófono utilizar, cómo me gustaba grabarme, qué actitud tener... No es tan diferente.

¿Le gustan los tatuajes? Se dice que son para toda la vida, ¿no?. Usted elige los motivos, supongo.

Ja, ja, ja... Sí me gustan los tatus, lo de toda la vida me parece una frase hecha. No es tanto tiempo, no me parece algo tan dramático si lo puedes elegir. Todos vivimos con algo para toda la vida, como puede ser una cicatriz. Es otro tipo de arte y lo peor que puedes hacerle a un artista es sentirse mano de obra. Le puedo decir me gustaría una mano que sujete esto o un corazón, pero al final es el artista el que hace el diseño. Creo que con la música es lo mismo. Si te dicen tienes que cantar esto y no es lo que sientes, estás siendo mano de obra, no estás llegando a expresarte o ser un artista de lo que quieres. Creo que la libertad es lo más importante en el arte y en la vida, porque, si no, no estás expresándote y no llegas a ser el artista que quieres ser verdaderamente.