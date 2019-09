Nina: "El escenario me da la vida"

En tiempos donde todo parece que es Rosalía, reguetón y trap escuchar la música de Morgan te reconcilia con la música. Su música no se ciñe a un estilo concreto. Jazz, soul o rock brotan de forma armoniosa. Y la ternura rota que desprende la voz de Nina te consigue transportar a otro universo.

Tras su primer disco, North (2016), su ascenso ha sido imparable. Su segundo disco, Air (2018), ha sido considerado el mejor álbum de rock independiente 2018 en España. Ahora, presentan su elegante sonido en Tenerife. La cita será el próximo 12 de noviembre en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna.

¿Lo de Morgan tiene algo que ver con el pirata de la novela La isla del tesoro, de Stevenson?

La explicación es menos poética y más práctica. Caímos en que Morgan sonaba bien en español e inglés. Era un nombre temporal y al final así se ha quedado.

¿Por qué canta Nina?

Mis padres son músicos. En mi casa siempre se ha cantado y siempre he tocado el piano. A mí y a mi hermana nos fomentaron la importancia de la música. A raíz de hacer coros en la banda de Paco, el guitarrista de Morgan, me fui animando.

Cuando os escucho, me viene a la cabeza Fleetwood Mac. ¿Ando descaminado?

Se nos ve bastante el plumero de que es una de nuestras influencias. Antes de conocernos musicalmente, cada uno de los integrantes de la banda escuchaba por su cuenta a Fleetwood Mac o Lynyrd Skynyrd. Cuando empezamos a tocar los cinco juntos esa influencia surgió de forma natural.

¿Cuáles son sus referentes vocales?

De todo tipo. Desde Aerosmith a Aretha Franklin, pasando por Florence and the Machine o Eddie Vedder de Pearl Jam.

Habéis tocado en el Festival Jazz de San Sebastián y se os reconocido con el premio al mejor álbum de rock independiente. ¿Cómo se conjugan ambos estilos?

No nos cerramos a ningún estilo musical. Nunca hacemos nada con una predisposición. A medida que creamos las canciones vemos en qué estilos pueden encajar".

¿Cómo surgen las letras de las canciones?

Suelo llevar bocetos de canciones al local con la letra o simplemente con la melodía de la voz o los acordes de la armonía. Y con eso trabajamos los cinco al unísono. Cada uno hace sus aportaciones y al final encontramos un equilibrio. Es un proceso muy interesante y divertido, en el que hay que añadir y quitar muchos ingredientes.

En vuestro segundo elepé, Air, solo hay una canción en español. ¿Por qué?

Porque fue la única que surgió en español, igual que con el primer disco, North, la canción Volver era la única en español. Cantar en inglés viene porque de pequeña escuchaba sobre todo música anglosajona. A la hora de componer brota el inglés.

¿Ha sopesado cantar en otros idiomas?

Por ahora no. En una ocasión canté en eusquera y sentí cosas distintas. Solo hablo español e inglés y de momento seguiré cantando en estos idiomas porque necesito saber lo que estoy cantando. La canción que canté en eusquera sabía lo que decía porque me la tradujeron.

¿Prefiere tocar en pequeños locales o en grandes escenarios?

Me gusta tocar en cualquier parte. Cada espacio tienes sus cosas bonitas. En espacios pequeños se crea un ambiente más íntimo y estás más arropado y en espacios abiertos te ve tocar gente que no te conoce y que te descubre. Cualquier escenario me da la vida.

¿Tiene algún tipo de ritual antes de salir a escena?

Salimos a escena tocando un mantra. Previamente escuchamos una canción de Neil Young. Cuando la escuchamos nos miramos y nos abrazamos. Es un ritual de concentración.

¿Es vuestro primer concierto en Tenerife?

En realidad es el segundo. Uno de nuestros primeros conciertos de la presente gira lo hicimos en la sala Rayuela de la capital tinerfeña. Vamos a cerrar el círculo en la isla porque ya llegamos al final de la presente gira.