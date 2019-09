El Festival Clownbaret llegará por vez primera a los barrios de la capital

La agenda programa 80 espectáculos del 15 al 27 de octubre

El Festival Internacional Clownbaret (FIC) cumple trece años de vida y llegará, por primera vez, a todos los barrios de la capital tinerfeña. La agenda de este encuentro dedicado al humor y las artes escénicas, que incluye unos 80 espectáculos y actividades de 15 compañías distintas, comenzará el 15 de octubre y se extenderá hasta el día 27 de ese mismo mes. Esta nueva edición del FIC crece aún más y viajará por primera vez, además de a Gran Canaria y a La Palma, hasta la isla de La Gomera.

El Patio de las Palmeras del Museo de Naturaleza y Antropología (MUNA), que por segundo año acogerá buena parte de la programación familiar del FIC, fue el lugar escogido para presentar la agenda de uno de los festivales con más proyección nacional e internacional del Archipiélago. Estuvieron presentes la consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez; la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, y el director artístico del FIC, Brian Rodríguez.

Entre los cabezas de cartel de la edición de este 2019 está el norteamericano Avner The Eccentric, tal y como detallaron los responsables del festival. Llegará el 25 de octubre al Teatro Guimerá con su Exceptions to Gravity. Es, precisó Rodríguez, un "maestro de maestros" que hace más de 20 años que no actúa en Tenerife. Al día siguiente se trasladará hasta el Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. El otro plato fuerte de la programación es Pss pss, de Compagnia Baccalá (26 de octubre en el Guimerá). Esta pieza ha visitado ya más de 50 países en todo el mundo desde su estreno en 2008. "Es un espectáculo poético y acrobático", matizó el director artístico del FIC.

Rodríguez agradeció a todas las instituciones colaboradoras que "en estos momentos de cambio" hayan apostado por el FIC y por hacerlo, incluso, "más grande". "Por primera vez iremos al extrarradio de Santa Cruz de Tenerife, un proyecto que se suma a nuestro Payasos en ruta. Yo, personalmente, estaré actuando con mi compañía en Taganana", festejó.

"Serán dos semanas muy intensas y para cuando las actividades empiecen en Tenerife ya llevaremos muchos días de programación", dijo Rodríguez. Asimismo, el portavoz del encuentro dedicado al mundo del clown y el circo de calle agradeció al MUNA que, por segundo año consecutivo, haya apostado por el FIC cediendo sus instalaciones para los talleres, que también serán más en esta edición número 13. "A los de Circo en Familia, que siempre tienen mucho éxito, se les une otro de Clown en Familia y otro de Expresión Artística para niños de entre seis y diez años", adelantó.

El FIC volverá a apostar por el mundo del cine "en su afán por mostrar y demostrar a todos la importancia de lo que hacen los payasos", en palabras del Rodríguez. Por ese motivo, la agenda de actos incluye el estreno en Canarias de un documental sobre Buster Keaton: El gran Buster, dirigido por Peter Boddanovich en 2018. Será el 17 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en la sala de proyecciones de TEA.

Todas las actividades del FIC, salvo las de los teatros Guimerá y Guiniguada, son gratuitas.