Vince Dicola: "Escribí la banda sonora de 'Rocky' antes de que se grabara la película"

El compositor Vince DiCola (Pensilvania, 1960) es uno de los invitados estelares de la edición número trece del Festival Internacional de Música de Cine, Fimucité. Llegó hace unos días a la Isla con un estreno bajo el brazo, una suite basada en la banda sonora que hizo para Rocky IV que se podrá escuchar el próximo domingo 29 de septiembre en el Auditorio de Tenerife (19:00 horas) en el concierto Campeones de la gran pantalla. Durante su estancia se unirá a los oradores invitados para participar en la academia del certamen, la Film Scoring Academy.

Háblenos sobre la suite que ha compuesto en exclusiva para Fimucité 2019.

Hace aproximadamente un año Pedro Mérida, el productor de Fimucité, me pidió que compusiera una pieza inspirada en la música que hice para Rocky IV. Quería una obra con lo más destacado. Eso es lo que he hecho, será la primera vez que una orquesta lo va a poner sobre un escenario. Estoy encantado.

¿Es la primera vez que está en Tenerife? ¿Conocía Fimucité y su propuesta como festival especializado en música de cine?

Es mi primera vez en Tenerife, sí. Realmente adoro la Isla. Estoy haciendo nuevos amigos y además es estupendo estar en compañía de compositores y músicos de gran talento como los que aquí se reúnen. Estoy encantando con el buen ambiente que hay en el festival, de verdad.

¿Cómo se siente al saber que la música que ha compuesto para bandas sonoras históricas como la de Rocky IV aún hoy están vigentes, que son reconocidas incluso con solo un par de acordes?

Es muy gratificante que composiciones que hice hace 34 años sigan estando vigentes y sigan siendo parte de la vida de las personas.

¿Se compone de forma distinta para el cine que para otro tipo de proyectos?

Absolutamente. He hecho muchos discos de rock con varias bandas, cuando compongo para ellos el acercamiento es mucho menos formal porque no tienes que estar pensando en las imágenes. En las bandas sonoras, evidentemente, los elementos visuales están muy presentes. Por otro lado, en cualquiera de las cosas que hago, sea para lo que sea, mi acercamiento es siempre desde el rock and roll. Incluso cuando hago orquestaciones, el rock siempre está presente, está en todos mis trabajos, es la base desde la que creo.

En el caso del cine, ¿el trabajo lo aborda conjuntamente con el director o recibe las imágenes y después empieza el proceso creativo?

He hecho dos bandas sonoras completas en mi carrera y en ambas el proceso ha sido totalmente diferente. En Rocky IV tuve que escribir la música antes de que la producción estuviera hecha. En Transformers la escribí basándome en el storyboard. Les dije que lo había hecho antes pero realmente esto no era así (risas). De hecho, creo que una vez completada esa experiencia no lo volvería a hacer. Me resultó bastante difícil componer así para una cosa que no está rodada.

¿Y cómo escribió una banda sonora para Rocky sin saber de qué iba o cómo iba a ser?

El compositor que se había encargado de la música de las anteriores entregas no podía hacerse cargo del trabajo. El que era por entonces mi agente era, casualmente, el supervisor musical de las películas de Stallone. Fue uno de los primeros en enterarse de que necesitaban un compositor y me sugirió que hiciera algo, que grabara algunas cosas pensando en la nueva entrega. Me dijo que escribiera piezas para momentos que podían surgir en la película como peleas, entrenamientos y quizás alguna escena de muerte. Lo grabé y mi agente se lo mostró a Stallone. Cuando éste lo escuchó preguntó que quién era yo y aceptó la banda sonora. Es un caso muy raro eso de trabajar con conceptos antes de que una película se haga. Yo no quería romper con lo anterior pero quería buscar mi voz musical en la saga. Quería que siguiera sonando a Rocky pero con mis señas de identidad.

¿Qué elementos cree que tiene que tener una buena banda sonora?

No hay secretos pero creo que lo más importante de todo, aunque parezca una obviedad, es una buena melodía. Creo sinceramente que la música que se hace hoy en día no pone el suficiente énfasis en la melodía, no al menos tanto como solía hacerse. Hecho de menos eso. Cuando emprendo un proyecto de este tipo, la melodía es sin duda lo primordial. Los diseñadores de sonido son una parte muy importante de las bandas sonoras que se componen hoy en día, si volviera a volver a tener un encargo de una banda sonora me aseguraría de que tuviera un buen diseño de sonido, que fuera moderno y adecuado a las tendencias.

Ofrecerá una clase magistral en la Fimucité Film Scoring Academy, ¿cómo se plantea este encuentro con alumnos?

El título de mi intervención será Música, su poder, los retos y las recompensas. De lo primero de lo que voy a hablar es del poder que tiene la música en el cine, en nuestras vidas, y especialmente en la mía en particular. Hablaremos de las recompensas y no solo las económicas, también las creativas. Además, hablaré de mis tres proyectos relacionados con el cine: Staying Alive, Rocky IV y Transformers. La banda sonora de Staying Alive no es mía pero es cierto que tengo siete canciones en ella y fue mi primera experiencia de este tipo. Luego llegó Rocky IV y finalmente Transformers, la última en la que he trabajado. Me gustaría destacar la importancia de la longevidad de las bandas sonoras, me siento afortunado de que trabajos como el que hice en Rocky IV no hayan muerto.

¿En qué proyectos trabaja ahora?

Me estoy tomando una especie de descanso pero tengo dos cosas que he ido dejando un poco en espera y que ahora quiero retomar. Son trabajos con dos bandas de rock: Figure Head y Saga Star. Con la primera estoy preparando una pieza de rock bastante agresiva y con Saga Star tengo material como para dos albumes. Además, en el plazo de unos seis meses estaré escribiendo bandas sonoras para algunos videojuegos, aunque no puedo adelantar exactamente de qué se trata.

¿Cuál es su banda sonora favorita?

Es muy difícil pero en terreno del terror me gusta mucho la de 1408. En el campo de la acción destacaría al compositor de las bandas sonoras de la trilogía de Bourne y hay otra de Christopher Young, que estará este año como invitado al Fimucité: la banda sonora de Murder in the first (Asesinato en primer grado), con Kevin Bacon. Hay otro compositor que también está entre mis favoritos, Thomas Newman, que hizo la de Camino a la perdición, con Tom Hanks.