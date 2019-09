Mónica Lavín: "Me gusta la idea de escribir sin conciencia de ser mujer"

Mónica Lavín (México, 1955) ha participado por segundo año en el Festival Hispanoamericano de Escritores celebrado en los Llanos de Aridane (La Palma). Estudió Biología y desde 2005 es profesora-investigadora en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autora de más de una veintena de libros de cuentos, novelas y ensayo. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ruby Tuesday no ha muerto, Premio Narrativa de Colima por su novela Café cortado y Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo, la peor.

Este ha sido su segundo año en el Festival de Escritores Hispanoamericanos. ¿Qué esperaba de él en esta ocasión?

Esperaba el reencuentro con amigos escritores, con los escritores canarios, con los lectores y entusiastas asistentes de la edición anterior y desde luego con los escritores que no conozco. Escuchar a Vargas Llosa, estrechar e inaugurar lazos. De alguna manera confirmar que somos muy bien recibidos, extraordinariamente diría yo, porque en Los Llanos de Aridane te hacen sentir en casa.

Si pudiese resumir su experiencia del año pasado en una palabra, ¿cuál sería?

Calidez.

Este año el festival contó con más de cincuenta autores y autoras. ¿Cree que puede convertirse en un referente de las letras hispanas?

Creo que el festival ya es puente y puede ser un referente transoceánico, insular y abierto al horizonte de las letras en español.

Usted escribe tanto novela como cuento. ¿Dónde se siente más cómoda?

Necesito las dos aguas narrativas, me exigen de manera diferente. Una es vertiginosa y precisa, la otra pausada e incierta.

Su libro Es puro cuento (Selector, 2016) es una guía sobre cómo escribir un relato. En los nuevos tiempos de la lectura rápida, ¿el cuento le ganará la partida a la novela?

La verdad es que me gustaría que el cuento le ganara la partida a la novela, pero ambos dejan huella de manera distinta. Y hasta ahora la novela es la favorita de las casas editoriales. El cuento es un género sacudidor y brioso, pide una actitud lectora distinta; para hablar en términos de exploración palmera, la novela es caminata sinuosa; el cuento, rápel (y cuidado si se suelta la cuerda).

En su novela Cuando te hablen de amor, usted afirma que "El amor es un viaje sin garantía". ¿Qué es el amor para Mónica Lavín?

Un viaje sin garantía y un privilegio. Una altura de las relaciones humanas que permite compartir el peso del mundo y ser a los ojos y el corazón del otro, al tiempo que ese otro es un algo más en nuestras vidas.

¿Cuál ha sido el trayecto entre la bióloga que fue y la escritora que es?

Después de un día de claridad en una reserva del desierto mexicano, en el Bolsón del Mapimí, la llamada Zona del silencio en la que abandoné el proyecto de maestría, el trabajo y me tiré un clavado en la decisión de ser escritora, así fui andando el camino incierto de la escritura. Han pasado 40 años. Publiqué mi primer libro de cuentos y poco a poco metí las narices en la novela, me gustaron los dos géneros, tomé nuevos riesgos, con la certeza de que es un privilegio dedicarme a lo que más me gusta, que ha valido la pena y que aquí seguiré con el deseo de encontrarme al lector en la otra orilla.