La Banda Sinfónica de Santa Cruz estrena obra

La Banda Sinfónica de Tenerife, dirigida por el director invitado y compositor, Ricardo Mollá y con la participación del solista tormbonista de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, David Rejano, estrena mañana, viernes 20 de septiembre, La Batalla de Tenerife, un poema sinfónico dedicado al 222 aniversario de la Gesta del 25 de julio.

Ese mismo concierto servirá también de estreno absoluto para la partitura, también escrita por Mollá, The Knight of the Sorry Face, un concierto para trombón solista y banda, dedicado a David Rejano. Además se interpretarán otras dos partituras suyas.

El concierto dará comienzo a las 19:00 horas en el Cuartel de Almeyda y con la colaboración de la Unidad de Música Militar del Mando General de Canarias que se encuadra como uno de los actos más importantes de la celebración de las fiestas del barrio de El Toscal.

Este será el primer concierto de la temporada 2019-2020 de la Banda Sinfónica de Tenerife dirigida por Felipe Neri. Ésta es una de las bandas profesionales más antiguas de España, nació a comienzos del siglo XX de la mano del Ayuntamiento de Santa cruz.

Como trombonista, Ricardo Mollá ha sido galardonado en más de una veintena de concursos nacionales e internacionales, obteniendo entre otros el Primer Premio en el New York Artist International Competition. En su música hay un gusto especial por la experimentación rítmica sin renunciar al empleo de la melodía como pilar constitutivo y estructural de su obra.

El solista David Rejano es Trombón Solista de Los Angeles Philharmonic Orchestra desde 2016. Anteriormente fue Trombón Solista de la Orquesta Sinfónica de Navarra y la del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.