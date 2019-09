Luis Eduardo Aute en formato cine

Como cada fin de semana se han estrenado en la cartelera española una serie de películas y la mayoría de ellas pasarán al olvido a la semana siguiente. Esto no va a ocurrir con Aute Retrato, un largometraje documental que hace un recorrido por la obra de Luis Eduardo Aute en sus múltiples facetas: dibujante, pintor, cineasta, compositor y artista.

Más allá de su calidad cinematográfica, el documental de Gaizka Urruti dejará un poso en los melómanos por la altura de su protagonista. Filias y fobias aparte, Luis Eduardo Aute es uno de los creadores más polifacéticos de nuestro país.

Aute Retrato es una celebración de la obra del artista con capítulos dedicados a cada de una de sus facetas creativas, que se van desvelando de forma conmovedora a través de sus testimonios y los de amigos, de colaboradores y de artistas participantes en el concierto homenaje Ánimo Animal -que se celebró el pasado año con el aforo completo y presencia de actores como José Sacristán, Aitana Sánchez Gijón o Charo López, entre el público.

"He hecho este documental porque admiro a Aute. Me atrae no solo su música, sino su conversación, su poesía y su personalidad. Creo que es uno de los creadores más importantes de la cultura española de los últimos 50 años. Es un poeta que hace canciones. Además ha publicado libros de poesía", apunta Gaizka Urruti.

"Empecé a grabar conversaciones con Aute en 2016, pero sufrió el ictus y estuvo dos meses en coma. Afortudamente, se recuperó y retomamos la grabación, que incluye el concierto Ánimo animal, en el que numerosos músicos le rindieron homenaje en vida", agrega el realizador.

El filme aborda de forma secuencial los impactos de cada una de sus canciones icónicas en momentos clave de la historia reciente. El largometraje muestra en detalle todas las disciplinas artísticas manejadas por Aute, así como sus temas recurrentes: el erotismo, el amor, el humor, la mística, la amistad y el compromiso político.

Estas van amenizadas por algunas de sus canciones, que se han convertido en la banda sonora de varias generaciones: Las cuatro y diez, Cine, cine, cine, Rosas en el mar, La belleza, Al Alba, Una de dos?, con versiones inéditas interpretadas por Dani Martín, Rozalén, Marwan, Ana Belén, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Ismael Serrano, Pedro Guerra y Víctor Manuel, entre otros.

Gaizka Urruti ha dirigido catorce cortometrajes con los que ha obtenido una nominación al Goya por Un Dios que no ampara (2011) y el premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Abtenerse agencias (2014). Además, ha dirigido tres largometrajes: los documentales El último guion. Buñuel en la memoria (2008), codirigido con Javier Espada y Arizmendarrieta, El hombre cooperativo (2018) y Bendita calamidad (2015). En su faceta de productor destacan títulos como Vida y color de Santiago Tabernero (2006) o Incierta gloria (2017) de Agustí Villaronga.

Aute Retrato es una producción de Urresti Producciones y Altube Filmeak, que ha contado con la participación de Aragón Televisión, el ICAA-Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y con la colaboración de Mediaset España y Sony Music.