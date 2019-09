Las Lagunetas, escenario del universo 'Star Wars'

En todas partes hay un fan de Star Wars y Canarias no es una excepción. Un grupo de 15 personas, liderado por el director Pablo R. Montenegro, ha creado una campaña de microfinanciación en la plataforma Kickstarter con el fin de crear un fanfilm de la popular saga centrándose en la historia del soldado imperial TB-404, que se despierta tras chocar contra un árbol al intentar escapar de los hermanos Skywalker en la película El retorno del Jedi sin saber aún que el Imperio ha sido derrotado.

Montenegro ha recorrido un largo trayecto para llegar a hacer realidad su sueño aunque ya apuntaba maneras desde pequeño. Con 11 años grabó su propia versión de la película con una máscara de Darth Vather que le regalaron sus padres. Desde entonces ha vivido entre Tenerife y Madrid para formarse y desarrollar una carrera profesional vinculada al séptimo arte como actor, doblador, guionista y ayudante de dirección. Es precisamente en la dirección donde ha cosechado varios reconocimientos, como el premio del público al mejor cortometraje canario con Plástico reciclable (2013) y realizar el spot, rodado íntegramente en Canarias, seleccionado en 2018 por el Festival Recent Spanish Cinema, que se celebra en Los Ángeles y Miami, para realizar su promoción.

A lo largo de años mantuvo la idea de escribir su propia versión de la historia y acabó creando el primer guión del corto en 2017. Sin embargo, fue en 2019, al volver a la isla durante una larga temporada por trabajo, cuando decide hacer realidad el corto Seed of Light, A Star Wars Collateral Story. La utilización de Canarias como escenario de las grandes películas, así como la gran afición que existe en el Archipiélago por la saga, acabo por convencerle. Uno de sus principales temores al buscar un equipo que le acompañara en el rodaje era que no se fuese considerado un proyecto serio. Un corto creado por apasionados de un universo ficticio suena fácilmente a idea ingenua, cuando Montenegro realmente quería unir lo aprendido trabajando en series y proyectos propios con su afición por La guerra de las galaxias. "Fue una grata sorpresa y alegría comprobar que no lo veían como un proyecto aficionado. No tuve que emplear energías en convencerles, por alguna razón se subían a la nave con muchísimo entusiasmo, de forma generosa al mismo tiempo que con rigor", afirma Montenegro.

Al corto se han sumado apasionados de la saga que acompañarán a un equipo de profesionales en puestos técnicos y artísticos de producción que transformarán Las Lagunetas (La Esperanza) en La Luna de Endor y Costa Calma (Fuerteventura) en las playas de Scarif, planeta de la secuela Rogue One. El corto se financia en su mayoría con amortizaciones y capitalización del trabajo del equipo que colabora voluntariamente en el proyecto sin una remuneración asegurada. El capital restante, 3.500 euros, espera obtenerlo con una campaña de microfinanciación. A falta de cuatro semanas para cerrar el plazo ya ha alcanzado la mitad del dinero deseado. "Obtener el capital es una lucha épica y a contrarreloj, pero confiamos en la afición que hay alrededor de esta saga, el respeto que mostramos a la historia con un proyecto profesional y en la fuerza, que es intensa en nosotros", recalca Montenegro. Las recompensas varían en función del apoyo económico demostrado desde una mención en los créditos del corto, a obtener atrezo del rodaje, o un viaje de cine en Tenerife y Fuerteventura visitando las localizaciones de los principales rodajes realizados en las islas. Sin acabar de cerrar aún la financiación Pablo R. Montenegro recalca estar "abierto a ofertas y somos flexibles si alguien quiere una recompensa en concreto".

La estética y la lucha interna de TB-404 entre su misión como soldado imperial y la posibilidad de vivir su propia vida puede verse de forma adelantada en el tráiler que acompaña a la campaña de micromecenazgo en Kickstarter. La producción de este vídeo les ha permitido comprobar que el enclave de Las Lagunetas se ajusta a la estética de la luna boscosa que los seguidores de Star Wars podrían reconocer en pantalla. En una única jornada grabaron las escenas en dos localizaciones que pudiesen adelantar parte de la historia en la que participan algunos de los personajes principales de la saga. El rodaje del corto se complementará con escenas en estudios y la utilización de efectos visuales que doten de mayor realismo a la historia.

Repartiendo "la fuerza"

El pasado jueves la asociación Legión 501 realizó una visita al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para dar fuerza y compartir un momento diferente con los que más lo necesitan. No es la primera vez que los "chicos malos canarios" hacen una labor solidaria.

Una saga de 'fanfilms'

Las posibilidades audiovisuales que ofrece la tecnología y la pasión que despiertan las grandes películas y series está provocando la aparición de cientos de cortos sin ánimo de lucro inspirados en los títulos originales. En Tenerife el director de cortos Marino Darés contactó con Montenegro para que protagonizase un corto ambientado en Star Wars. Viendo la oportunidad de trabajar juntos, crearon la marca Star Wars Collateral Story, con la que aspiran atraer a los amantes de la saga y profesionales audiovisuales de Canarias para seguir realizando historias ambientadas en este universo.