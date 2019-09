Tenerife se convierte en 'Polaris VI', una estación en medio de la Antártida

Los actores luchan contra el calor que supone rodar en Los Majuelos con ropa de nieve con ventiladores y hielo

No es nada fácil recrear el clima más duro del planeta en Tenerife. Cuando unos actores tienen que sentir frío y simular que están ante el clima más extremo del mundo, hay pocos recursos que se puedan emplear: apenas unos ventiladores de mano y algunos chalecos con hielo que se ponen debajo de la ropa térmica que obligatoriamente tienen que usar para darle realismo a las tomas. Esta es la aventura en la que se han metido los responsables de uno de los grandes proyectos audiovisuales de 2020: The Head.

En Los Majuelos, a pocos metros del Pabellón Santiago Martín y en una nave de la compañía Mercedes Benz-Rahn Star, la magia de la ficción ha hecho que la Antártida se traslade, por unas semanas, hasta Tenerife. Polaris VI es el nombre de la estación de internacional dedicada a la investigación que el equipo de The Head -la nueva serie de Mediapro, HBO Asia y Hulu Japón- ha construido por completo para rodar en la Isla. El frío más mortífero recreado en uno de los lugares con la temperatura más suave del planeta.

Llevan, en total, dos meses trabajando en Tenerife y hasta hace apenas unas semanas no había trascendido la noticia. Han rodado en varios espacios que incluyen una de las plataformas petrolíferas del Puerto de Santa Cruz, la denominada Flotel Residence, y otra nave, la de la antigua tabacalera de la capital, que ya ha acogido otros rodajes de este tipo antes.

Son varios los aspectos que hacen de The Head un proyecto de primera línea, no solo las grandes productoras que lo impulsan y avalan su calidad. El reparto, el director y los guionistas son nombres habituales en producciones internacionales, es un equipo coral que hace de este proyecto una suerte de Torre de Babel. Lo que más atrae de la serie es la historia, el punto de partida de la trama: prácticamente todos los habitantes de la estación han muerto y otros han desaparecido misteriosamente. Así arranca el primer capítulo y esa es, además, la premisa que le puso el director de Desarrollo de Contenido Internacional de The Mediapro Studio a los guionistas, los hermanos Álex y David Pastor. A partir de ahí han desarrollado una trama de seis capítulos y de una hora de duración cada uno. Una historia que, prometen literalmente, mantendrá al espectador en vilo hasta los últimos cinco minutos de la serie. "Cuando nos trajeron la propuesta en base a esta premisa básica de las muertes en una estación, nos dijeron que tenía que ser realista. Nada de alienígenas, nada de fantasmas. David y yo ya hemos hecho ciencia ficción pero ya llevamos dos años haciendo proyectos más realistas", explicó uno de los guionistas, la mitad de este tándem creativo que son Álex y David Pastor (Carriers, The Last Days, Self/Less). The Head es, de hecho, su primera serie en España. Ayer, David Pastor compartió con todo el elenco de la serie un encuentro con los medios de comunicación donde se avanzaron algunos detalles, aunque escasos, de la trama y sus personajes.

Este elenco multinacional incluye figuras de la talla de John Lynch (En el nombre del hijo, Moll Flanders, En el nombre del padre, Angel Baby) y Álvaro Morte, que ha traspasado fronteras gracias a su personaje de El Profesor en la serie La casa de papel. También hay espacio para las nuevas promesas, como Katharine O'Donnelly (María, reina de Escocia) o el japonés Tomohisa Yamashita, una auténtica celebridad en su país. Completan el espectacular elenco Laura Bach (Sprinter Galore, Rita), Alexandre Willaume (Bajo la superficie, Deep State, Tomb Raider) y Amelia Hoy (Killing Eve), entre otras muchas estrellas.

Juntos son el equipo de Polaris VI -unos científicos y otros técnicos- que comparten ese espacio para la claustrofobia sin acceso a la luz solar en el que se convierte la estación en invierno. Morte, por ejemplo, interpreta al cocinero Ramón. "Tenemos un extraordinario cast para hacer también un show espectacular y por el material que ya estamos pudiendo ver, lo estamos consiguiendo", aseguró al respecto el director de Contenido de Mediapro, Javier Méndez.

El elenco se ha puesto, además, a las órdenes del director Jorge Dorado (El embarcadero, Mindscape), que está siendo el encargado de poner el "sabor español" a esta serie tan coral e internacional.

La mayor dificultad tras la historia de The Head es, precisamente, el aspecto que la hace más atractiva. Desde el primer capítulo ya se sabe cómo van a acabar los protagonistas. "Ese es el desafío: cómo hacer una serie interesante cuando la cuentas desde el final", indicó David Pastor. Además, en el misterioso asesinato en grupo no interviene ningún tipo de elemento extraño o fantástico, recalcó el escritor. "Cuando empezamos queríamos una historia real, sin elementos especiales, era parte del desafío", dijo. "Hay muchas interrogantes que necesitan respuestas. ¿Quién miente? ¿Quién ha hecho esto?", apostilló.

Por su parte, Ran Tellem dio cuenta del fascinante proceso creativo que hay detrás de estos seis capítulos. "Fue un largo e interesante proceso para construir los personajes pero, de repente, vimos que todo cobraba sentido", recordó. "Queríamos una historia real, sin efectos especiales, y tengo que decir que hasta que no leí el borrador del guión del último capítulo no tenía ni idea de lo que iba a pasar", concluyó.

¿Por qué Tenerife?

Pese a las evidentes dificultades que conlleva el hecho de recrear una estación antártica en Tenerife, el director de la serie, Jorge Dorado, explicó ayer las ventajas de trabajar en la Isla. "En realidad, recrear algo así es complicado en cualquier lugar. Tenerife nos permitía traer a gente de todo el planeta y ponerla en una Isla, que es ya crear una especie de Antártida para los actores", valoró. "Aquí están en un sitio de donde no te puedes escapar, así que psicológicamente hay algo muy potente". Además, el equipo se topó con la posibilidad de filmar en lugares como una plataforma petrolífera. "Tenía una serie de espacios que se parecían mucho a una estación: pasillos, la cocina, el comedor y diferentes partes técnicas que eran muy difíciles de construir y que hemos rodado ahí", añadió. Por contra, han tenido que usar nieve artificial y recrear algunos vehículos que no existen en la Isla, como las motos de nieve.

A rodar a Islandia

En breve, todo el equipo partirá a Islandia para grabar allí prácticamente todos los exteriores. El rodaje ha sido abierto y se trabaja en los seis capítulos a la vez. "De hecho, el primer día ya estábamos rodando el final", precisó Dorado.

Álvaro Morte (Cádiz, 1975) es el actor de moda en España. Su papel como El Profesor en la serie de Netflix La casa de papel le ha puesto en el candelero y le ha convertido, de paso, en el objeto de deseo de muchas productoras y proyectos cinematográficos. Las propuestas desde Estados Unidos han empezado a llegar. En pleno momento dulce, Morte afronta ahora su primer papel en inglés en una producción internacional que le está dando la oportunidad de probar cosas nuevas. Repite a las órdenes de Jorge Dorado y asegura ser de esos intérpretes a los que les gusta arriesgar. Con Ramón, el cocinero de la estación Polaris VI, se está poniendo a prueba. "Una de las capacidades que más admiro de un actor es que sea camaleónico, que se pueda acercar a cosas muy distintas", explicó ayer en el encuentro con los medios de comunicación organizado por Mediapro en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña. "Tanto el director como yo coincidíamos en que queríamos hacer algo muy distinto de lo que habíamos hecho", matizó.

Ramón, adelantó, es un personaje que "cambia mucho" respecto a sus anteriores trabajos. "Incluso le hemos quitado cosas para alejarlo y que sea distinto", aseguró. Es, dijo Morte, un cocinero que "no te esperas". Y no solo por su aspecto físico, sus tatuajes y sus pendientes. "Es distinto en la energía que tiene, en cómo se mueve. He puesto la voz más abajo, en otro lugar totalmente distinto. Estoy muy contento", explicó. Rodar en inglés, dijo, es "un reto, y todo lo que suponga un reto me llama la atención". "Hubiera sido muy poco inteligente por mi parte hacer mi primer papel en inglés con un protagonista. Quería probarme", concluyó.