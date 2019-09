Bailar 'Waterloo' como si fuera la primera vez

Lejos de apostar por imitaciones o limitarse a revivir la música del cuarteto sueco más famoso de la historia, el musical Abba Live TV llega esta noche a La Orotava, a partir de las 21:00 horas, para "hacer reír a la gente. Buscamos llegar al público y contar cosas", explicó esta semana uno de los directores artísticos del espectáculo, el músico Jorge Ahijado.

El éxito que ha tenido el anuncio de la llegada de este show a la Isla, encuadrado dentro de la programación del festival La Orotava Suena, ha llevado a sus responsables a tener que habilitar una nueva fecha. De esta manera, serán dos y no uno los pases de Abba Live TV en el Teatro Teobaldo Power: esta noche y mañana sábado.

Con más de veinte personas en escena y los entresijos de un programa de televisión como excusa, el público que acuda a disfrutar del musical vivirá una velada diferente y llena "de pequeñas sorpresas", adelantó Ahijado.

El popular recinto cultural orotavense ha colgado ya el cartel de "no hay entradas" para la función de mañana. Los pases para el show que se añadió a la agenda del festival, el de esta noche, están disponibles a través de internet, en TomaTicket, y en los puntos de venta físicos de la red de Tiendas Flamenca y Casa Valladares de La Orotava a un precio de 15 euros.

"Todo esto parte de un repertorio de canciones de Abba, una panda de auténticos temazos. Son 16 canciones y no hay una peor que la anterior, son todas muy muy potentes", continuó explicando Ahijado, que además de compartir las labores al frente de la dirección artística con Juan Carlos Guerra, es también el director musical de la obra. "Trabajo de corazón. Tocó la casualidad de que hice un viaje a Londres y allí me compré varias partituras y discos. Luego, me senté a tocar esas canciones como si Abba no existiera. Pensaba, solo, en qué cuentan las canciones. Descubrí que, pese a lo que pueda pensar la gente, no son únicamente canciones pegadizas sino que son interesantísimas. Una canción de solo dos acordes te engancha desde el primer minuto, tienen varios truquitos", explicó.

Abba Live TV llega hoy a La Orotava con el aval de haber conquistado ya al público de numerosas ciudades, desde Madrid o Barcelona a Valencia. No faltarán las canciones más conocidas del grupo: Chiquitita, Dancing Queen, Waterloo, Fernando o Super Trouper pondrán a bailar a toda la audiencia. Porque este espectáculo no está concebido únicamente para ser visto y escuchado, el musical está hecho también para bailar. "Es absolutamente participativo. El público, desde que entra al teatro, forma parte de un plató de televisión. Constantemente están pasando cosas, los espectadores participan a través del plató de TV y a través de las canciones de Abba. Ellos serán los protagonistas en más de un momento", adelantó Ahijado.

"El público necesita sentir y en este espectáculo hay un sinfín de sensaciones, lo tienes todo", concluyó.