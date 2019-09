Kim Simmons: "Don't Be a Fraid' es un grito de libertad"

Kim Simmons (Honduras, 1985) llegó a Canarias con tan solo tres años. Su incursión en la música no ha sido un camino de rosas. Tras muchos dimes y diretes, de la mano de Arteria Films lanzará, en noviembre, al mercado su debut discográfico: Don't Be a Fraid, un grito de libertad para animar a que las víctimas de violencia de género, especialmente, las de maltrato psicológico, denuncien su situación.

La letra es autobiográfica. Estará disponible en las principales plataformas digitales como Youtube, Spotify, iTunes o Amazon. El 28 de octubre lo tocará en directo en Amarilla Golf, en San Miguel de Abona.

¿Cuál el es primer recuerdo que asocia a la música?

Los discos de vinilo de mi padre. Escuchaba a Los Platters, a Harry Belafonte, Frankie Ruiz o José Vélez. Música muy variada. Por parte, de mi madre escuchaba música anglosajona y jazz. Mi padre es de La Palma y conoció a mi madre, que es anglosajona, en Honduras.

¿Ha estudiado música?

Sí, he estudiado en la Escuela de Música Moderna, ubicada en San Miguel de Abona. Mi profesora fue la alemana Silke Aumüller. La técnica vocal la aprendí de Helen Lennys.

¿Cómo fueron sus inicios profesionales?

Siempre me ha gustado cantar y bailar. Empecé a tomármelo de forma profesional a partir del 2014 en la que empecé a cantar en hoteles y restaurantes. Luego empecé a participar en festivales de música, como el Cook?sic o La Palma Reventón Trail.

¿Qué le parecen los programas tipo Operación Triunfo o La Voz?

Me presenté a uno de los castin de La Voz. Te dicen sé original, pero en el fondo buscan productos. No son audiciones a ciegas. Estos programas son más un medio de promoción del coach que de la persona que aspira a ser cantante.

Ha cantado versiones de Frank Sinatra, Whitney Houston o Donna Summer. ¿Qué opina de las bandas tributo?

Las bandas tributo tienen que ser muy buenas porque un tributo es un homenaje al personaje que imitan. He visto actuar a muchas bandas tributo y hay de todo. Cantar solo canciones ya conocidas le resta oportunidades a los nuevos compositores.

¿Cuándo saldrá al mercado su debut discográfico?

La fecha de salida del disco Don't Be a Fraid está prevista que sea en noviembre. Estará integrado por ocho canciones. Cinco temas propios, de los que soy la compositora, y tres versiones, que incluyen Merci, merci, merci, de Joe Zawinul, y Time After Time, de Cindy Lauper. El primer sencillo se titulará precisamente Don't Be a Fraid.

¿Qué cuentan sus canciones?

Las canciones son autobiográficas. Don't Be a Fraid es un grito de libertad para animar a que las víctimas de violencia de género, especialmente, las de maltrato psicológico, que es más difícil de detectar, denuncien su situación.

¿Ha sufrido violencia de género?

Sí. Conviví trece años con una persona, de la que hace ocho meses me separé. Estoy en proceso de superarlo y la música me está ayudando a hacerlo. La música me ha enriquecido como persona y como mujer, que quiere ser libre. Don't Be a Fraid quiere transmitir a las mujeres que no tengan miedo, que se sientan acompañadas.

¿El resto del álbum aborda otros temas?

Sí, hay temas más ociosos. Hay una canción funky: Give me All, una explosión de libertad.

¿Qué simboliza el tatuaje de su brazo?

Este tatuaje simboliza la amistad. Es un tatuaje que me conecta con otras dos personas. Nos apoyamos entre nosotros. No me puedo quejar de apoyos, tengo muchos.

¿Cuáles serán sus próximas actuaciones?

El 28 de octubre actuaré en Amarilla Golf en San Miguel de Abona y el 13 de diciembre en el Gran Hotel Bahía del Duque de Adeje.