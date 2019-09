El Reggae Can consigue el aval del Rototom, el mejor festival de Europa

Habrá citas en varias islas, todas con acceso gratuito

El Reggae Can Festival, el festival de reggae más importante de Canarias, afronta este mes su quinta edición con una gran noticia. Este encuentro musical, que por segundo año consecutivo hará itinerancia por varias de las islas del Archipiélago, ha conseguido el respaldo del Rototom Sunsplash, el mejor de Europa en su género. Fundado en 1994 en la provincia italiana de Pordenone, desde 2010 se celebra en Benicassin y reúne lo mejor de la música reggae. De hecho, el mismo año en el que este importante certamen internacional de música se mudó hasta la localidad castellonense, fue distinguido con el reconocimiento y patrocinio de la Unesco. De hecho, el segundo nombre del festival, Sunsplash, es herencia del que fue el certamen reggae más grande del mundo, que se celebró en la isla de Jamaica hasta 1998.

"Es sin duda una gran noticia, un gran apoyo para nosotros", explicó ayer la directora del Reggae Can, la también músico Ruth Barreto. Las primeras fechas de los conciertos están ya cerradas. La primera fecha confirmada será el jueves 26 de septiembre en La Laguna, con el apoyo del ayuntamiento de la localidad y encuadrado dentro de las festividades del Cristo. Asimismo, y como cabeza de cartel, los que asistan al concierto tendrán la oportunidad de disfrutar de Chalart58 & Matah como cabeza de cartel. Además, y como maestro de ceremonias, el certamen contará con la presencia de Miguel Caamaño, locutor del programa Alma de León en Radio 3, de Radio Nacional de España (RNE). Los mismos protagonistas repetirán su presencia en la siguiente fecha de conciertos, organizada para el 28 de septiembre en el recinto portuario de Valle Gran Rey, en La Gomera. También está previsto otro recital en El Hierro, pero faltan aún por cerrar todos los detalles. Además, tal y como anunció Barreto, están previstos también conciertos en otras Islas.

Asimismo, en La Gomera también estará el grupo que lidera Barreto, Ruts & La Isla Music y el popular Dadda Wanche. Es más, en el concierto del próximo 26 de septiembre en La Laguna estará también Lava Sound, a falta de que la organización anuncie el cartel completo con todas las incorporaciones al festival.

"Son muchas buenas las noticias este año", indicó Barreto. "El Rototom lleva años siguiendo nuestro trabajo y esta conexión que ha surgido entre nosotros ha derivado en su apoyo oficial", añadió. Llevar el sello Rototom implica que el Reggae Can Festival sigue unas líneas claras -no solo en cuanto a excelencia musical- sino también en otros aspectos de los que el certamen internacional se preocupa año tras año: el apoyo a las empresas de comercio justo, un cartel de artistas donde no se acepta música con mensajes homófobos, discriminatorios o violentos y el trabajo en pro de un mundo mejor.

Mientras, Barreto anunció también el lema del festival de este año. "En la pasada edición decidimos elegir uno por primera vez: Mujeres en reggae. Este año, atendiendo a la tendencia nacional de preocupación por la naturaleza y la gestión de residuos hemos elegido Reggae contra el plástico", dijo. "Intentaremos despertar conciencias, ir en contra de la costumbre del consumo excesivo de plástico en los festivales. Cada vez hay más encuentros preocupados por esto", añadió.

Además, Reggae Can Festival mantendrá su línea educativa, su lucha por la igualdad de las mujer y el apoyo a las jóvenes promesas del reggae en las Islas con la participación de Ayo Lion.

El origen

En 2014 nació la Asociación Cultural Reggae Can, entidad con la que los organizadores comenzaron a fraguar distintos proyectos musicales en los que tomaron como objetivo "el empoderamiento y la visibilización de los artistas y creadores independientes canarios y de sus obras". Entre los frutos de su actividad destacan precisamente el Reggae Can Festival, con cinco ediciones, y el Carnaval Reggae Festival, con cuatro.

Sus valores

El Reggae Can Festival fomenta, "promueve y visibiliza" el reggae hecho en Canarias. "Fraguamos un escaparate de calidad donde creadores, compositores, cantantes, músicos, djs, bandas y bailarines, experimentados y noveles, puedan mostrar sus obras artísticas de creación propia", detallan en el dossier de presentación del festival. "Nuestra quinta edición, gratuita y abierta al público, contará, una vez más, con los grandes referentes del reggae en Canarias, además de uno o varios artistas nacionales o internacionales que puedan impulsar el interés del festival y beneficiar con ello la difusión del talento local", apostillan.

Programas

"Teniendo en cuenta lo poderosa que es nuestra herramienta, la música, hemos desarrollado diversos programas para concienciar sobre la sostenibilidad, el acceso, la inclusión y la perspectiva de género", explicaron los organizadores. Destaca, por ejemplo, el programa No woman, No cry, sobre la conciencia de género. Entre las propuestas para esta edición figura la posibilidad de organizar una charla entre varias mujeres artistas del género reggae. Otros programas son One Love, con un espacio específico durante los conciertos para las personas con movilidad reducida; Rompen las olas, que engloba las acciones en pro de la sostenibilidad ambiental; y Reggae Can Kids, con conciertos para toda la familia. Próximamente se darán a conocer los detalles de cada uno de estos programas.

Gratuitos y para toda la familia

Uno de los aspectos a destacar es que todos los conciertos del Reggae Can serán de acceso gratuito y para toda la familia. El certamen cuenta con la colaboración y el respaldo del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Fundación CajaCanarias, el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Cabildo de El Hierro.