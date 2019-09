Tributo a Michael Jackson en Hard Rock Hotel

La Fiesta Children of the 80's de Hard Rock Hotel Tenerife trae este sábado, a partir de las 19:00, uno de los revival más emocionantes de la temporada. El espectáculo I want U back (Michael Jackson Tribute) revivirá las espectaculares actuaciones del fallecido mito del pop.



Sac MJJ, considerado uno de los mejores imitadores del mundo del Rey del Pop, y DaBeat, con su increíble voz capaz de sorprender a estrellas de la canción, unirán talento para hacer revivir la magia del espectáculo que una vez visitó Tenerife, acompañados por un cuerpo de baile y banda en directo que hará vibrar con los mejores temas del Rey.