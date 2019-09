Una ventana a los grandes espectáculos escénicos

Ángeles y músicos son los protagonistas de uno de los espectáculos más sobresalientes de los cinco de alta gama que llegarán a Tenerife y a otras islas con motivo del II Festival Internacional de Canarias Artes Escénicas (CAE). Se trata de Pedaleando hacia el cielo, que la compañía belga Theater Tol escenificará al aire libre, el 14 de septiembre, en la dársena de Los Llanos de Santa Cruz con entrada libre.

Este encuentro con las nuevas tendencias de las artes escénicas, que visitará varios espacios de Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, comenzará mañana, jueves, con una de las actividades complementarias que se desarrollarán en Santa Cruz, un encuentro con el actor Emilio Gutiérrez Caba, en el Espacio Cultural Fundación CajaCanarias. También intervendrán el 14 de septiembre el director y actor uruguayo Mario Gas y el showman guipuzcoano Javier Gurruchaga.

El productor tinerfeño Juan José Afonso, Cuco, director artístico del festival CAE, aclaró que los pilares básicos sobre los que se sustenta esta oferta escénica son "atender a todos los públicos, que sea un festival para todas las islas y la idea es que sea una muestra relevante de las cosas importantes que llegan a Europa, España y pasan por el mundo. Aquí vendrán espectáculos que sería muy difícil traer si no es con el amparo de CajaCanarias y La Caixa porque sus costes son muy elevados.

Este prestigioso hombre de escena adelantó que la carta de presentación de este evento será el espectáculo de calle Pedaleando hacia el cielo, donde el ballet, la música y los efectos visuales se dan la mano.

En este sentido, comentó que los criterios que han marcado la elección de los montajes es que "sean excelentes, lo son todos, y para un abanico muy amplio de público. Por ejemplo, The Opera Locos, musical que obtuvo el último Premio Max y ha viajado por todo el mundo, puede ser visto por personas desde los tres hasta los cien años".

Afonso reconoció que uno de sus objetivos también es tratar de captar la atención de ese público que nunca se ha acercado al teatro, cuyas nuevas tendencias lo combinan con la danza, la música, el circo y otros recursos que despierten el interés y atraigan a los más reacios ante las artes escénicas.

"Estamos en la línea de querer meter nueva gente en el teatro, jóvenes, niños... y también servir a los que ya están acostumbrados a verlo. La defensa más importante del festival es que cada vez tenga más presencia en todas las islas", aunque este año no podrán disfrutar en El Hierro ni La Gomera.

"El Hierro no cuenta con un escenario al que se puedan llevar estos espectáculos, pero en la próxima edición espero incorporarla con algo al aire libre. El caso de La Gomera es que el auditorio Infanta Cristina está en obras. La intención es que la gente de todas las islas pueda disfrutar de lo mismo".

Juan José Afonso, que defiende la apuesta del festival CAE por un público familiar, también apuntó que para la próxima edición, que confía pueda llegar a todas las islas, le gustaría estudiar la posibilidad de incorporar a la programación alguna producción canaria.

"Me encantaría que se hiciera un producción que salga desde Canarias. Sería un reto que me gustaría poder incorporar. No es fácil, pero trataremos de que así sea. Queremos hacer una convocatoria pública para que se acerquen todos los que quieran participar si conseguimos apoyo económico".

Afonso considera que ha evolucionado mucho y a mejor el teatro en el archipiélago, donde colabora con todos esos proyectos que le inquietan. "Acabo de dirigir dos obras, Dignidad y Antimateria, de Carlos Atanis e Ignacio Vidal , que se estrenarán en octubre y noviembre, respectivamente".





Nuria Espert y La Tempestad actuarán en cuatro islas

La gran dama del teatro, Nuria Espert, participa en el Festiva CAE con la puesta en escena de Las cuatro estaciones junto al grupo musical La Tempestad. La actriz catalana propone un viaje al siglo XVIII en el que muestra la expresión máxima de la unión entre la música y la palabra. Actuarán en Fuerteventura (24 septiembre), Lanzarote (26 sept.), Tenerife (28 sept.) y La Palma (30 sept.).

'The Opera Locos', Premio Max al mejor espectáculo musical

La madrileña Yllana presentará el musical The Opera Locos, Premio Max 2019. Cinco cantantes líricos son protagonistas de este montaje cómico operístico del que ofrecerán seis funciones: Espacio Cultural CajaCanarias para escolares (29 y 30 octubre.). Lanzarote (31 oct.), Fuerteventura (1 noviembre), Tenerife (2 nov.) y La Palma (3 nov)./ Lighuen desanto

Titiritrán Teatro y el arte de emocionar con la arena

Los granadinos Titiritrán Teatro proponen la pieza Arturo y Clementina, la historia de dos tortugas enamoradas. Una de ellas es muy alegre, vivaz y soñadora, mientras que su compañero tiene la responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. A ella le gusta vivir creando, pero él se conforma con la cultura existente. Es una historia por la igualdad.

'Pedaleando hacia el cielo' a veinticinco metros de altura

Theatre Tol, compañía internacional de teatro musical con sede en Amberes, se ha especializado en representaciones sin palabras, solamente usando imágenes, movimiento y música. Pedaleando hacia el cielo es un show que se realiza al caer la noche, momento en el que el cielo se llena de ángeles y músicos que transitan por el aire colgados a veinticinco metros de altura. "Los ángeles equilibran el cielo y la tierra, ellos pedalean en bicicleta hacia el cielo, porque une a la gente y da esperanza". El espectáculo, que lo representan en espacios no convencionales, es una mezcla de acrobacias aéreas, con canto, ópera y fuegos artificiales, convirtiendo en un montaje muy visual, poético, muy elegante, original e intrigante. Santa Cruz de Tenerife (14 de sept.).

Un Poyo Rojo: danza, deporte y sexualidad

La compañía argentina Un Poyo Rojo sitúa en el escenario a dos actores en un vestuario con una radio encendida como sonido de fondo. Esta propuesta es un cruce entre danza, deporte y sexualidad. Lanzarote (16 oct.) y Tenerife (18 oct.)./ ishka michocka