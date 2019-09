El humorista Moncho Borrajo presenta su espectáculo 'Borrajo + Perdido' en Gran Canaria y Tenerife

El popular humorista Moncho Borrajo presentará el próximo día 27 de septiembre, sobre el escenario del Centro Cívico de Carrizal de Ingenio, y al día siguientes, 28 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en funciones que darán comienzo ambas a las 21.00 horas, su último espectáculo de humor con el que recorre España, 'Borrajo + Perdido'.

Concebido como un show a la carta dónde el público podrá solicitar a este gallego universal los monólogos más célebres de sus 45 años de vida profesional, 'Borrajo + Perdido' suma diversos sketches en los que parodia algunas circunstancias del actual panorama en los que no falta su particular visión sobre lo que significa últimamente votar en este país. Todo ello concebido desde lo políticamente incorrecto como siempre ha demostrado un Moncho Borrajo que, a sus 69 años, sigue sosteniendo que en este país a los librepensadores se los sigue castigando con el silencio mediático porque hacer pensar a la sociedad no interesa al poder.

La venta on line de entradas para las dos únicas funciones previstas de Moncho Borrajo en Gran Canaria y Tenerife ya está activada en el portal www.entrees.es y en www.aceleraproducciones.com al precio de 22 euros.

El cómico ourensano, que reside en la localidad tinerfeña de Los Realejos desde hace más de tres décadas, señala que 'Borrajo + Perdido' se convierte en un espectáculo nuevo e impredecible cada noche, porque el público siempre selecciona diferentes textos en los numerosos escenarios en los que ha podido presentar este show de casi dos horas de duración. "Es lo que dan en llamar espectáculo interactivo hoy en día", puntualiza el artista.



Humor limpio

"Está inspirado prácticamente en el humor limpio", sostiene Borrajo. "El público podrá disfrutar de monólogos e historias trufadas de humor, pero aderezadas con ternura y un poco de mala leche, pero no mucha, que ya hay demasiada", añade. "Siempre he intentado mezclar en mis espectáculos tres elementos: la ternura, que me viene de cómicos como Cantinflas, Chaplin o Keaton; la parte incisiva, porque siempre me ha gustado ser crítico, sobre todo con el poder, estuviera quien estuviera; y la improvisación.

Este polifacético artista, que también estudió Bellas Artes y Arquitectura, aunque acabó como aparejador, es autor de más de una veintena de libros, entre los que figuran '¡Corre, gallego, corre¡', 'Yo amo la ciudad', 'Pavana para una infanta difunta' o 'Toño'. Su vena creativa se manifiesta en las pinturas y dibujos que realiza, así como en las escenografías que han complementado sus singulares espectáculos teatrales.