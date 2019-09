Michelle Calvó, la versatilidad tinerfeña que conquista la televisión nacional

Cuando se hace una búsqueda en internet con el nombre de la joven actriz Michelle Calvó, lo primero que llama la atención es su lugar de nacimiento: Madrid. No obstante, no hace falta más que cruzar con ella un saludo para saber cuál es realmente su tierra. "Estoy muy orgullosa de ser canaria, me considero tinerfeña. Mi familia es Canaria y me vine aquí cuando apenas tenía unos meses", explica.

Michelle Calvó Pedreira (1991) se ha hecho habitual las pantallas de este país pero la mayoría de las personas que disfrutan con sus personajes, incluso sus paisanos, no sospecha que es tinerfeña. "Le pasa a mucha gente y me he dado cuenta más este verano. La gente aquí en mi Isla me para en la calle para preguntarme y se sorprende de que sea canaria porque me ven actuar sin mi acento", añadió.

Después de pasar casi un mes de vacaciones con su familia, esta joven actriz regresa a Madrid para proseguir con sus compromisos profesionales. Apenas le dará tiempo de pisar la capital antes de poner rumbo a su siguiente destino profesional: Roma. "Voy a rodar una serie que es una coproducción entre España e Italia, con Mediaset. Ya se está grabando y cuenta, entre otros, con Álvaro Cervantes, Juan Carlos Librado y Alicia Borrachero", adelanta.

Pese a que ha participado en numerosos proyectos, tanto en la pequeña como en la gran pantalla, el trabajo más reciente de la Calvó es su papel de Paula Campillo en la serie de Telecinco Secretos de Estado. "Con este papel he empezado a notar una mayor repercusión, se me valora de otra manera aunque soy consciente de que en esta profesión no hay nada ganado. Todos los días te tienes que levantar y luchar", reconoce. Antes, su participación en la película El Club de los incomprendidos, de Carlos Sedes, le convirtió ya en un rostro reconocido. "Si hablamos de punto de inflexión es inevitable nombrar ese proyecto. Fue mi primer personaje de peso, como protagonista. La estrenamos en Callao y todavía me acuerdo con mucha emoción de aquel día, con la gente gritando", rememoró.

Por el camino, por su puesto, Calvó ha trabajado otros muchos personajes y ha participado, por ejemplo, en varios vídeos musicales de grupos y artistas como Pignoise, Andrés Suárez o Maldita Nerea. Otros le recordarán, además, por su papel de Sofía Contreras en la serie de Antena 3 Amar es para siempre.

Además, ha trabajado como colaboradora en el programa de televisión Zapeando y se interpretó a sí misma en una de las series con más éxito de los últimos tiempos, Paquita Salas, de la poderosa plataforma internacional Netflix.

Con todo, Calvó tiene otro proyecto televisivo importante en la recámara. Ya está grabado y, a falta de que se confirme la fecha de su lanzamiento, Telecinco ya ha confirmado que se trata de una de sus mayores apuesta para la próxima temporada: Desaparecidos.

"Es un thriller, aunque también tiene toques de drama", explica. En esta nueva serie, cuya primera temporada está ya terminada, Calvó se pone en la piel de una inspectora de policía, Sonia Ledesma. "Hay una trama central que gira en torno a la desaparición de mi marido, lo que me lleva a solicitar mi ingreso en el departamento que lleva este tipo de asuntos", detalló. "Cada capítulo cuenta un caso diferente pero en el medio está mi personaje y su historia, además de la relación con el resto de personajes", aclara.

En Desaparecidos, Calvó comparte protagonismo, entre otros, con los actores Juan Echanove y Maxi Iglesias. "Trabajar con Echanove ha sido un regalazo de la vida, de verdad que ha sido una pasada poder estar junto a él", explicó la tinerfeña. "Maxi Iglesias, por su parte, ha sido mi apoyo en esta serie. Es un actorazo y hoy por hoy, de hecho, es mi mejor amigo. No puedo decir más", añadió.

En la serie, el personaje que interpreta Calvó empezará a tener una serie de sentimientos hacia uno de sus compañeros, interpretado por Iglesias. "Eso le hará replantearse muchas cosas", aseguró.

Orgullosa como está de su lugar de procedencia, Calvó desearía tener la oportunidad de poder trabajar en un proyecto en las Islas. "Acabamos de vivir el fenómeno de la serie Hierro, con una mayoría de reparto canario. Me encanta que se empiece a valorar así el talento de las Islas, que es mucho. Hasta ahora se escribían muy pocos personajes para canarios y me apetece mucho actuar, por fin, con mi acento. No podría ser más feliz", sentencia. Además, la intérprete recuerda que poco a poco se están dando más casos como el de la exitosa serie de Movistar. "Ya pasó lo mismo con el acento sevillano en La Peste y me encanta", recordó.

En medio de todos estos proyectos, Michelle Calvó mantiene los pies bien clavados en la tierra porque, asegura, "siempre me ha gustado trabajar con cabeza, de menos a más, y por suerte la gente con la que trabajo piensa de la misma manera. Soy muy afortunada", concluyó.

Deportista de élite

En su perfil de Instagram, donde acumula más de 87.000 seguidores, Michelle Calvó Pedreira se define como "actriz, canaria, vegetariana, feminista, feliz". No obstante, lo que muchos no sabrán de ella es que jugó al voleibol de manera profesional. Formada como jugadora en el Marichal Tenerife, que tantos talentos ha dado en esta disciplina, participó en el circuito Madison de Voley Playa. "El deporte y la interpretación son dos carreras que te exigen mucho y es muy difícil de compatibilizar, llegó un momento en el que lo tuve que aparcar", reconoce.

Muy vinculada a su tierra

Lleva varias semanas de descanso en la Isla y asegura que no es algo excepcional. "Cada vez que tengo un hueco vuelvo a Tenerife. Para mí es impensable olvidarme de donde soy, son muy importantes mis raíces". De hecho, mantiene el mismo grupo de amistades de siempre. "Mi grupo de amigas es el mismo desde que tengo 9 años y hablo con ellas a diario", detalla. Además, cuando viaja a Canarias aprovecha también para visitar aquellos lugares que le traen buenos recuerdos. "Voy a mi instituto, por ejemplo, y paseo por allí", detalló la actriz.