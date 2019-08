El tinerfeño Agoney lanza nuevo tema

El artista la cantará por primera vez en directo el próximo día 13 en el Coca Cola Music Experience

Hace semanas que Agoney comenzó a lanzar misteriosos mensajes a través de sus redes sociales. El tinerfeño, natural del municipio de Adeje, empezó una suerte de cuenta atrás misteriosa que llenó de ilusión a todos sus fans. El pasado 7 de agosto, el triunfito colgó una imagen en su perfil de Instagram en la que miles de likes salían de uno de sus zapatos. La respuesta de sus seguidores, que ya se olían en lanzamiento, fue unánime. En total, esta primera instantánea generó más de 1.300 comentarios. Algunos de esos fans lo tenían claro: "Di fecha Agoney, por favor, estoy desesperaba", comentaba una de sus seguidoras.

Finalmente, ayer fue el día escogido para el lanzamiento del que es su segundo single desde que abandonara la academia de Operación Triunfo, donde quedó a las puertas de la final. Es su estreno como compositor. Hace ya un año exacto que su primera canción, Quizás, revolucionó las redes sociales. Salió a la luz el 30 de agosto de 2018.

Esta nueva canción lleva por título Black y, apenas unas horas después de su lanzamiento, ya acumula más de 125.000 visualizaciones en Youtube. Ya está disponible, de hecho, en todas las plataformas digitales de descarga y reproducción.

Cuando Agoney anunció en sus redes la fecha del lanzamiento definitivo y la portada de la canción, ya avanzó lo especial que iba a ser este nuevo tema, compuesto esta vez por él mismo. "No se imaginan la ilusión que me hace compartir la portada de Black, un proyecto que he creado con mucho cariño y en el que absolutamente todo tiene sentido", escribió este joven intérprete tinerfeño. Mientras, desde la discográfica del artista aseguraron que estos días el tinerfeño continúa con las labores de composición de otras canciones y que, en breve, comenzará con la promoción de este tema.

El artista adejero, de hecho, ha explicado el origen de esta nueva canción, creada precisamente en la isla. "Después de toda la resaca de haber lanzado mi primer single, a finales del año pasado llegué a Tenerife de vacaciones, me senté en el piano y me vino todo a la vez: música, letra y el guion del videoclip", explicó. La composición, cargada de dramatismo, carga contra la superficialidad y la presión que ejercen las redes sociales. "Estaba cansado de que me dijeran tantas cosas o de que me parara algún fan para que me hiciera fotos con él pero luego las subiera para reírse de mí. Me di cuenta de que, en el fondo, todos tomamos una posición diferente en la vida real que en las redes sociales: yo también lo hago", reflexionó Agoney.

De ahí, de hecho, surge el estribillo de esta nueva canción: "No podré escapar de esta sociedad sucia y enfermiza, culta y moralista pero con mil likes". El vídeo del tema, dirigido por Frankie de Leonardis, recrea el funeral del propio Agoney, al que él mismo asiste como público. Según sus creadores, su estética está inspirada en el cine negro y tiene evidentes influencias de la serie American Horror Story.

Ayer, el artista agradeció la acogida que ha tenido su nuevo proyecto musical. "Es un trabajo que he creado con mucho cariño. He intentado cuidar cada detalle. Ojalá les guste", dijo. Por lo pronto, este mes cantará por primera vez en directo esta nueva canción en el Coca Cola Music Experience previsto para el próximo día 13 en el Ifema de Madrid.