Los deportes extremos y el cine se dan la mano en el II Roll Festival

Difundir los audiovisuales relacionados con las prácticas deportivas consideradas de riesgo (parapente, skate o surf, entre otras disciplinas) entre el público familiar y fomentar la creación cinematográfica relacionada con esta temática son dos objetivos claros marcados por los promotores de Roll Festival, que se desarrollará los próximos días 6 y 7 de septiembre al aire libre, en el entorno de la Playa Martiánez del Puerto de la Cruz.

Esta iniciativa, dirigida por el tinerfeño Mario Silva, quien estuvo acompañado en la presentación por el alcalde de la ciudad turística, Marcos González, y el concejal de Deportes, Alberto Cabo, propone la proyección de siete películas, entre cortos y documentales, que han sido seleccionadas entre más de un centenar de países como Finlandia, Alemania, Portugal, Austria, Argentina, India e Irán, además de España y Canarias.

"Cinco de ellas son españolas, dos de las cuales son de Canarias, otra es de Portugal y otra de Francia. Las películas han sido seleccionadas con criterios de la narrativa cinematográfica. Hemos valorado el guion, es decir, que cuenten una historia, que tenga un argumento, además de los medios técnicos o la fotografía, entre otros aspectos", explicó el director de este certamen.

Este festival audiovisual de deportes extremos, cuya entrada será libre y gratuita, estará complementado con una serie de actividades paralelas, además de las sesiones cinematográficas al aire libre, como la instalación de un rocódromo, slackline, exhibición de paracaidismo y BMX, skate y simuladores de surf y paddle surf.

Las películas se proyectarán en dos pases, con una duración máxima de treinta minutos cada una, según las bases del certamen, y la mayoría versan sobre la práctica del surf y del skate, aclaró Silva.

Esta conjunción del deporte y la cultura a través del cine, además del turismo, está planteada desde un formato familiar, tarea que también estará reforzada con una exhibición de parapente acrobático que correrá a cargo del grupo Acroteam de El Hierro.

"Los talleres van a ser muy seguros. En el rocódromo habrá monitores que se encargarán de enganchar los arneses a los participantes, la pista de skate está pensada para adolescentes que ya practican este deporte o el slackline -caminar sobre una cuerda tensa- está situado a cincuenta centímetros del suelo", aseguró.

Las siete películas seleccionadas para el certamen, entre las que se elegirá a las ganadoras, que se repartirán los 5.000 euros en premios previstos , se titulan Who is Vilayta, de Germán Pinelo (España); The wild ride, de Borja Allue y Arturo Sánchez (España); Sniper y Amaury Lavernhe, de Daniel Meana (Canarias); Breathe, de Maxine Huscenot (Francia); The Legacy, de Arturo Sánchez (España); Sofía, de Matic Carl and Maja ?erak (Canarias) y Azorean loop (Portugal), de Dani Millán (Portugal).