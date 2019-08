Carolina Durante, la banda del momento, seduce en Tenerife

Se dieron un buen baño de masas y buen rollo en el Phe Festival. Este sábado, justo después de que Delaporte pusiera a bailar a toda la concurrencia en la nublada velada portuense, Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra) se subieron al escenario en la que fue su primera actuación en Tenerife. Juntos son Carolina Durante y se estrenaron en la Isla ante las casi 5.000 personas que asistieron al cierre del festival. "Siempre hace una especial ilusión tocar delante de gente que piensas que no te ha visto nunca", explicaron.

Carolina Durante por Carolina Durante es el título del primer disco de esta banda madrileña. En sólo dos años, ha conseguido convertirse en uno de los fenómenos del punk y el rock en castellano. Acaban de llegar, como quien dice, y ya se han colado en los carteles de los festivales más selectos del país. En su listado de participaciones figuran, entre otros, el Mad Cool, el Bilbao BBK o el Festival Internacional de Benicasim. Casi nada.

Ahora el Phe Festival, el encuentro de música y tendencias que vivió este fin de semana su cuarta edición - la de la consolidación- se suma a su lista de citas y actuaciones. Con todo, les queda la pena de poder acudir con cada vez menos frecuencia como público a las obligadas citas festivaleras. "Ahora es verdad que podemos ir menos. Fue el verano pasado cuando el grupo empezó a tocar en festivales. Este año hemos seguido igual, incluso diría que hemos tenido más fechas. Por este motivo no hemos ido a ningún festival como público: En años anteriores sí que íbamos a tope", explicó el vocalista de la banda, Diego Ibáñez.

El líder de Carolina Durante alabó también el cartel escogido este año por los organizadores del festival portuense por excelencia. De hecho, en el listado figuraban muchos "amigos" de los madrileños, como es el caso de Los Punsetes, que actuaron el viernes. "En el Phe hubo varios grupos que nos molan. Es una pena porque Los Punsetes tocaron el viernes y no coincidimos con ellos. También nos gustan Locoplaya y Cariño, por ejemplo. Ángel Stanich también me mola. Lo he visto hace poco en directo", añadió Ibáñez.

Los chicos de Carolina Durante explican cada cierto tiempo el origen de su curioso nombre. Carolina Durante fue un amor de la infancia del batería, Mario del Valle. "Cuando nos pusimos el nombre la llamamos para preguntarle, por cuestión de educación. No hubo problemas. Ha venido a un par de conciertos pero tampoco es muy fan", reconoció Ibáñez.

La banda se dio a conocer con su primer EP, titulado Necromántico, cuyas canciones sirvieron de banda sonora a la serie de televisión Fariña. Ese primer trabajo, explicó el vocalista, "nos sirvió para darnos a conocer en el underground y en el mundillo más indie". Además, continuó, "tiene una de las canciones más especiales del grupo, La noche de los muertos vivientes".

Este 2019 lanzaron su primer disco, titulado Carolina Durante por Carolina Durante. Un paso, como ya es habitual en estos días, que llega mucho después de que hayan arrasado con sus temas y que estén en boca de todo el mundo. "Es nuestro primer disco, nos hacía bastante ilusión sacarlo pese a que hoy en día no es el formato que más se adecúa al consumo de música. Cuando un grupo tiene un disco ya se le atribuye solidez y, realmente, es raro que un grupo no tenga un disco", indicó.

Pero entre todas sus canciones destaca Cayetano, un tema que se ha convertido en todo un himno, una parodia de los niños pijos que "no votan al PP, votan a Ciudadanos". Ellos, por lo pronto, son conscientes de es "el hit del grupo. Es, sin duda, la canción más conocida junto con Perdona. Es como un meme de canción, no ha triunfado por la canción en sí sino porque tiene un concepto detrás".