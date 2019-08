La música lucha a favor de la conservación del medio ambiente

El Arona Blue & Green celebra este sábado un concierto limpio que tratará de aunar la música con la lucha a favor de la conservación del medioambiente. Bajo la etiqueta #LaMúsicaContraelPlástico, esta iniciativa desplegará una serie de medidas para contribuir a su sostenibilidad con la intención de reducir la huella de carbono.

Este evento, que se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el parking Arenas Blancas, en Playa de las Américas, reunirá en el escenario a Bebe, Don Patricio, Efecto Pasillo, Ruts & La Isla Music y el DJ Pablo Barrios. ARN Blue & Green, con acceso libre, será conducido, en directo, como el año anterior, por el periodista musical Xavi Martínez, comprometido con los objetivos sostenibles del festival.

La concejal de Cultura de Arona, Yurena García, afirmó ayer en la rueda de prensa -en la que se facilitaron los últimos detalles del evento- que se trata de "un proyecto muy ilusionante, de carácter gratuito y dirigido a toda la familia, que busca que, una vez el público abandone el concierto, no haya residuos".





Por su parte, la responsable del área de Fiestas de este municipio, Pura Martín, hizo hincapié en que la sostenibilidad es "una reivindicación que tenemos muy clara", mientras que el concejal de Turismo, David Pérez, aseguró que "el ARN Blue & Green genera repercusión para Arona y ayuda a que nos definan como un destino donde la responsabilidad social es indispensable. La clave del éxito del concierto de mañana sábado es generar muy pocos residuos".

También estuvieron presentes, en representación del cartel de artistas participantes, los cantantes Ruts Barreto (Ruts & La Isla Music) e Iván Torres (Efecto Pasillo). La voz femenina del reggae canario, Ruts Barreto, destacó la importancia de "la música que transmite valores y aporta a la gestión de las conciencias, con mensajes comprometidos con todo lo que nos rodea".

Por su parte, el cantante de Efecto Pasillo, Iván Torres, aseguró que se apunta a animar al cambio, porque "el tema del plástico es una lucha constante, una apuesta y una inversión que son muy necesarias".

Sergio Hanquet, fotógrafo y naturalista, aseguró que el concierto limpio ha generado muchas expectativas, y el DJ Pablo Barrios prometió sorprender al público durante su participación en el ARN Blue and Green.

El ARN Blue & Green sigue la estela de otras iniciativas similares, como el Festival de Glastonbury (Reino Unido), Meadows in the Mountains (Bulgaria), DGTL (Holanda y Barcelona), Terraforma (Milán), Gottwood (Garreglwyd Estate, Reino Unido) y We Love Green (París).

Transporte

Para facilitar el traslado a la zona de los interesados en participar en este evento, se reforzará el servicio, con aproximadamente siete guaguas que se sumarán a las ya habituales, en un horario que estará adaptado a la celebración del concierto y, sobre todo, a su finalización. Las paradas de referencia de TITSA para este servicio especial son Zentral Center y estación Costa Adeje, mientras que las líneas más destacadas para llegar con comodidad al concierto limpio son las 110, 111 y 711 (Sur-Santa Cruz); 467 (La Caleta-Zentral Center-Las Galletas); 420 (Cabo Blanco-Valle San Lorenzo) y 473 (Adeje-P.Juan-Los Gigantes). Para obtener más información detallada, consultar en www.titsa.com o a través del teléfono 922531300.