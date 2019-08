Bienvenida rapera al tercer verano del amor del Phe Festival

Anoche arrancó en Puerto de la Cruz el que los organizadores han denominado el tercer verano del amor. El Phe Festival cumple sus primeros cuatro años de vida pero tan solo tres desde que la organización empezó a usar este término para darle sentido escrito al espíritu de este encuentro. Unas emociones que van más allá de la música y se extienden a los deportes, la sostenibilidad y pendula sobre la vida de este municipio, el de mayor tradición turística de Canarias.

Uno de los mayores atractivos de la primera jornada de conciertos fue la presencia de uno de los grupos que más éxitos acumula, los herreños de Locoplaya. Bejo, Don Patricio y Uge, esos tres jóvenes que se conocieron de pequeños en la pequeña localidad herreña de La Caleta, llegaron ayer al escenario del Phe convertidos ya en un fenómeno internacional. Juntos y por separado han hecho de sus letras todo un referente. Fue, por tanto, una bienvenida al Phe al ritmo de rap y con todo ese descaro isleño que les caracteriza.

Empezaron fuerte, bailando al ritmo de las canciones que pinchaba el dj. Uge y Bejo llevaban camisas caribeñas y Don Patricio iba ataviado con una sudadera azul. Se dedicaron a lanzar caramelos y colchonetas de playa al público. "Esta bueno el tiempo", celebraron nada más aterrizar sobre el escenario. La primera canción que interpretaron fue Vamoavé y en seguida se metieron a sus seguidores en el bolsillo.

Después fue el turno de Jairo Zabala, el hombre que hay detrás del proyecto musical Depedro. Después de los herreños llegarían, asimismo, las atrevidas y originales propuestas de Los Punsetes, Arizona Baby y Cariño, entre otros muchos.

Fueron, en total, más de ocho horas de música que comenzaron desde media tarde en una jornada calurosa pero con ese aire a fiesta veraniega que empieza a ser la principal seña de identidad del Phe.

Hoy, más música

Esta tarde, segunda de las jornadas musicales del Phe Festival, la actividad comenzará en torno a las 17:00 horas con los primeros compases a cargo del dj de continuidad We are Trash. El orden de las actuaciones, según el listado facilitado por la organización, será: Not a number, GAF y La Estrella de la Muerte, Ángel Stanich, Delaporte, Carolina Durante, Mueveloreina, We are Scientist y Serial Killerz. Mientras, y también dentro del programa del Phe, desde las 14:00 horas habrá música en el Compostelana Club Café, céntrico local donde estará pinchando Eva Olvido.

Último día de Phe Gallery

Phe Festival no se olvida de otras expresiones creativas como las artes plásticas. El Espacio Cultural Castillo San Felipe acoge, hasta hoy, día de su clausura, la Phe Gallery. Se trata de una muestra colectiva que cuenta con trabajos realizados por Cristóbal Tabares, Fernando Miñarro, Carmen Cólogan, Greta Chicheri, Lía Ateca, Mariana Palomino, Pablo Falcóns, Adassa Santana, Yosi Negrín, Laura Herranz & Oscar Latuag, Ducttape, Dion Blake, Juan Carlos Batista, Ohiane de Felipe, Lucía Bellini, Magali Brincat, Ian Paulo Cazorla y Sigar. Además, como artista invitado, el rapero herreño Bejo ha colaborado con varios de sus 'dibejos'. Es la primera exposición que hace.