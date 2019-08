La música de Phe Festival inunda Puerto de la Cruz

Todo listo, arranca la cuarta edición del Phe Festival. Más horas de música y un compromiso cada vez más intenso con el medio ambiente son algunas de las novedades anunciadas por los organizadores del evento. Ayer, el recinto instalado en el muelle del Puerto de la Cruz acogió las primeras actividades de una agenda que incluye, además, competiciones deportivas, charlas y talleres relacionados con la conservación del entorno y la reducción de los residuos generados durante el evento. Con el lema #TercerVeranoDelAmor, pese a ser ya la cuarta edición, el festival veraniego por excelencia en Tenerife imagina para estos días "una utopía desmesurada, un sentimiento lúdico y desinhibido".

Los conciertos, el principal atractivo del Phe, empiezan esta tarde a partir de las 17:00 horas. La música sonará hasta las 3:00 horas de la madrugada y por el escenario desfilarán, por orden de actuación: El Extranjero, The Statue Thieves, Cariño, Arizona Baby, Locoplaya, Depedro y Los Punsetes. Los grupos estarán acompañados, asimismo, por los dj de continuidad The Groove Brothers y Amable.

Mientras, la plaza Escultor Ángel Acosta Martín, emplazamiento de las taquillas del festival, fue escenario ayer de un campeonato regional de Skate y BMX con la participación de aspirantes de todas las Islas. No obstante, las actividades deportivas continuarán también hoy con el ya tradicional concurso de saltos en BMX desde el muelle y hasta caer en el mar. Se celebrará entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Además, y como prueba de que el municipio cada vez se siente más identificado con su festival de verano por excelencia, la Plaza del Charco acogerá hoy un concierto matutino entre las 12:00 y las 14:00 horas que contará con la participación de Mayday y Lajalada. Este espacio, que ha sido bautizado como Escenario Fender Loop, volverá a abrir mañana sábado para acoger, en el mismo horario, las propuestas de Sumergible y The Statue Thieves.

El alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, acompañó ayer a los organizadores en la inauguración oficial de festival y aseguró que este encuentro no es solo "un festival de música, sino también de tendencias, con puestos de moda, eventos deportivos y un mensaje claro de sostenibilidad y huella cero". "Tengo fe en que será otro polo de atracción dentro de nuestro programa dedicado al turismo cultural", añadió.

Por su parte, el director del festival, Ulises Salazar, adelantó algunos detalles del programa de conciertos y se mostró satisfecho con el número de entradas vendidas hasta el momento. Está previsto que unas 4.500 personas acuda a cada una de las dos jornadas musicales del Phe. En total, precisó, 18 grupos distintos desfilarán por el escenario del recinto instalado en el muelle y "habrá música para todos los gustos, desde hip hop, indie, rock, algo de pop y música electrónica".

En el capítulo de la movilidad, la organización ha habilitado un servicio de transporte colectivo desde Santa Cruz que hará también parada en la plaza del Adelantado de La Laguna y que facilitará tanto la ida como la vuelta y evitará a los que se decidan a usarlo los habituales problemas de aparcamiento. Asimismo, se ha dispuesto una zona alternativa de aparcamiento en la zona reservada para la futura ciudad deportiva de San Felipe.

Asimismo, la empresa insular de guaguas, Titsa, ha organizado un refuerzo especial de las líneas que comunican con la zona tanto el área metropolitana como los municipios vecinos: 102, 103, 104 y la 390 y 363.

Los conciertos de mañana

Mañana, a partir de las 17:00 horas, el escenario del recinto de concierto acogerá las actuaciones de: Not a number, GAF y La Estrella de la Muerte, Ángel Stanich, Delaporte, Carolina Durante, Mueveloreina, We are Scientist y Serial Killerz. We are trash será el dj de continuidad durante la jornada de hoy. Los que quieran empezar antes pueden acudir a las 14:00 horas al Compostelana Club Café, donde estará pinchando Eva Olvido.