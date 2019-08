José Gregorio González: "Tenemos un abanico de misterios muy rico y diverso en Canarias"

Luces misteriosas, leyendas urbanas, fenómenos extraños, personajes singulares o lugares insólitos de Canarias o relacionados con las islas son algunos de los contenidos que inundan el último libro del investigador y escritor tinerfeño José Gregorio González, verdadero especialista en temas inscritos en el mundo de la magia, lo esotérico o lo extraño, entre otros adjetivos que describen fenómenos de difícil comprensión para la mayoría de los mortales.

Más de una veintena de libros, cientos de artículos en periódicos como EL DÍA, donde defiende la sección Claves del Camino, numerosas colaboraciones con revistas nacionales, además de programas de radio y de televisión sustentan el bagaje de este escritor y periodista que pretende compartir esas sorprendentes "realidades" transmitidas de generación en generación, además de otras que surgen en el acontecer diario de algunas personas.

Canarias. 5 minutos de misterio reúne en trece capítulos sesenta artículos, algunos de las cuales han sido recogidas en crónicas que datan del siglo XVI, mientras otras son actuales, como las presentadas bajo el epígrafe Leyendas urbanas.

Hemeroteca, libros antiguos, rastreo de biografías, además de investigaciones directas suyas y de otros colegas son las fuentes documentales de las que este estudioso ha extraído la esencia de esos hechos que describe en las casi ciento cincuenta páginas que integran su último trabajo, incluido en la colección Crónicas de San Borondón.

La ya popular Luz de Mafasca, la de Almáciga o la de la Vega Abajo marcan el inicio del recorrido que propone José Gregorio González, quien ha escrito este libro con la intención de evitar que sea una lectura densa, con un formato cómodo y digerible, que se pueda leer cada artículo en poco más de cinco minutos, según la facilidad del lector.

Los diez primeros capítulos son síntesis de leyendas, cuadros místicos, encuentros con seres imposibles, objetos prodigiosos, máquinas voladoras, pícaros y genios y objetos de otros mundos. "He condensado muchas de las historia con los datos claves para poderlas entender".

Canarias 5 minutos de misterio termina con un artículo sobre el trágico suceso ocurrido en Los Rodeos hace más de cuarenta años, el choque de dos Boeing 747 de las compañías KLM y PAN-AM. Al parecer, se comparte una historia relacionada con este suceso que ha permanecido silenciada, aunque posiblemente sea cuestionada por el lector.

"Los tres últimos capítulos tienen un mayor desarrollo, son más monográficos, donde además quise poner cosas que nos solemos encontrar dentro de estos temas. Un fraude, que es de lo que no se suele hablar. Cómo a veces lo que parece misterioso no lo es, un crimen vinculado con un misterio, o cuando tienes el testimonio y la credibilidad de quien te lo cuenta, pero no hay manera humana de demostrarlo".

Realidad o ficción son cuestiones lógicas que se planteará cualquiera que se enfrente al contenido de esta recopilación de rarezas, personajes y acontecimientos extraños.

"Todas las historias son reales en la medida de que cuando se han contado son reales, incluso las leyendas urbanas, pero con la perspectiva actual hay que contextualizar y relativizar las cosas. Ahora tenemos más herramientas y conocimientos para el análisis, tanto para explicar los fenómenos naturales, como los fraudes".

El investigador tinerfeño es muy consciente de que la mayoría de leyendas, enigmas y misterios existentes en Canarias tienen su réplica en otras latitudes. "Canarias funciona como una especie de microcosmos de lo que ocurre en el resto del mundo, ovnis, seres misteriosos, fantasmas, lugares encantados... Tenemos un abanico de misterios muy rico y diverso en Canarias y eso es distintivo de nuestro archipiélago".

Historias entretenidas

La mayoría de las historias contenidas en este libro pretenden entretener al lector, además de despertar su interés por ciertos asuntos inexplicables. Hay curiosidades como una leyenda urbana sobre la existencia de minas de oro y plata en La Laguna. "La creencia relativa a la existencia de vetas de hierro, oro y plata en la montaña de San Roque en La Laguna ha terminado por caer en el más completo olvido a pesar de la fiebre y el revuelo que provocó en su momento (...). Hay un caso registrado notarialmente fechado el 24 de marzo de 1591".

Superagente lagunero

En el capítulo dedicado a personajes insólitos destaca Diego Correa, el Jason Bourne lagunero, sobre el que ha realizado un trabajo Manuel Hernández. Al parecer, medía casi dos metros y tenía una gran corpulencia. Luchó contra Nelson cuando atacó Santa Cruz, además de diseñar una misión secreta para asesinar a Napoleón y cambiar el rumbo de España, Europa y América.