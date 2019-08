Dudu Dog, ADN de rap con ganas de fiesta

Eduardo Sánchez es Dudu Dog, un músico tinerfeño que no se encuentra del todo cómodo con la etiqueta de rapero. "Es verdad que tengo ADN rapero pero no me considero uno, me considero un artista. De hecho, hay muchos raperos a los que ni les gusta ni respetan lo que hago. Es verdad que siempre busco un mensaje en mis letras pero lo he llevado más a la fiesta, a los instrumentales más comerciales", explica. Esta tarde será uno de los platos fuertes en la primera edición de la Gran Fiesta Fasnia Baila, que comenzará a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 22:30 horas de la noche. La velada musical es, además, de acceso gratuito y tiene en su cartel cuatro actuaciones que incluyen al DJ Quique Serra y a las orquestas Tropin Latin Music y Los Cantantes de la Billos.

A los atractivos de estas actuaciones hay que sumar que Dudu Dog estrenará un nuevo espectáculo para la ocasión. "Será un show completamente nuevo, hemos creado un nuevo concepto. Vamos a estrenarlo en Fasnia. Estará DJ Jakal, que va a pinchar durante 40 minutos, y a partir de ahí comienza mi espectáculo, que son otros 40 minutos más o menos. Él mete en ambiente a la gente con música comercial y después ya empezamos el directo", detalló el artista.

Este cambio de concepto, como él mismo lo define, llega después de un año muy movido en el que ya ha sacado cuatro nuevos temas con sus correspondientes videoclips: Billetes del cielo, Castillos de arena, 7+1 y Vamos a hacerlo. "Tienes que invertir en ti mismo, todo lo que gano en música lo invierto en mí, haciendo música. Grabo con gente muy buena porque es mi carta de presentación", detalló sobre estos lanzamientos.

Dudu Dog ha viajado con su música por toda Canarias, por la Península y ha llegado incluso a los escenarios de Londres y Estados Unidos. "Cuando sales fuera lo que llama la atención es que la gente te ve de otra forma. Le tengo un respeto grandísimo al público de Tenerife y de Canarias, me encanta actuar para ellos, pero se valora más lo de fuera porque llama más la atención. Fuera resulta que pasa exactamente lo mismo, cuando fuimos a Nueva York fue un impacto por el estilo tan diferente que llevamos", aseguró. Por este motivo, el intérprete considera que es necesario que todos los artistas pasen por una experiencia así. "Es un aprendizaje tremendo. Te das cuenta de que lo tuyo no se queda únicamente dentro del rectángulo de Canarias, fuera también puede gustar. Hay un montón de talento en Canarias y le aconsejo a todo el mundo que salga y se pruebe para que vea como cambia todo", añadió.

Un músico viral

Muchos recordarán a Dudu Dog porque a finales de 2017 se hizo viral en las redes sociales. Uno de sus vídeos, que habitualmente grababa en el camión donde trabaja, fue compartido por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En la grabación, el artista tinerfeño hablaba sobre la situación de Cataluña e invitaba a hacer una reflexión sobre la situación del país. Consiguió más de dos millones de visualizaciones. "Eso me cerró más puertas de las que me abrió. Empezaron a vincularme con temas políticos pese a que nunca me he posicionado con ningún partido", lamentó.