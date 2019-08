Bejo: "Estoy muy orgulloso de hacer mi primera exposición en Tenerife"

Borja Buche es Bejo. Ha sido tildado como "el gran rapero de internet" por medios nacionales como El País. Nació en Tenerife pero pasaba todos los veranos en La Caleta, en El Hierro, junto a sus amigos Don Patricio y Uge, miembros de Locoplaya. Es uno de esos creadores inquietos que lo mismo escribe las letras que tan famoso le han hecho como pinta sus ya conocidos dibejos. En breve, anuncia, habrá rimas nuevas. "Tengo la oportunidad y la suerte de poder dedicarme lo que me gusta. Quiero esforzarme todo lo que pueda en hacer nuevos proyectos e ir mejorando", reflexiona.

Le pillamos esta semana con la agenda llena de conciertos.

Este verano hemos tenido bastantes fechas. Sobre todo en la Península, en distintos festivales. Los veranos son época de eso. Ahora empezamos con las fechas en las Islas, tenemos una en El Hierro y estaremos el 23 en Tenerife, en el Phe Festival. Estamos muy contentos.

Pese a que todo el mundo le asocia con El Hierro, isla con la que está muy vinculado, realmente nació en Tenerife. ¿No es cierto?

He nacido y me he criado en Tenerife. Estudié también en Tenerife. Lo que pasa es que iba a El Hierro todos los veranos porque tengo allí a mis abuelos. Tenemos una casa en La Caleta y conozco a toda la gente de allí. Me gusta mucho ir, sobre todo para echar los veranos.

Y de eso, de su infancia, conoce a Don Patricio...

Sí, a él y a Uge, que es el otro compañero en Locoplaya. En realidad los conozco a ellos y a todos los del pueblo porque, al final, en La Caleta seremos unas 200 personas. Habrá diez que somos de la misma quinta y todos nos llevamos con todos. Eso es lo que tienen los pueblos, se nota que las cosas funcionan de otra manera, la gente se junta más.

¿Y qué tiene esa Caleta que da tan buenos raperos?

Pues es así, de diez salimos tres. Y el que no, nos ayuda con los vídeos o nos va dando ideas.

Dice Don Patricio de usted que es un amigo de toda la vida. ¿Qué me puede decir usted de él?

Pues lo mismo, que nos conocemos desde muy, muy pequeños. Nos criamos juntos y también hemos crecido juntos en el mundo de la música, hemos aprendido mucho y siempre hemos estado andando de la mano, como quien dice.

¿Cómo mantiene viva su carrera en solitario en medio de una gira veraniega así?

Ahora mismo estamos preparando nuevas canciones con Locoplaya pese a que Don Patricio está con sus cosas y yo estoy también con las mías. Siempre hemos hecho ambas cosas a la vez. La mayoría de las veces lo hacíamos en verano, porque coincidíamos con mayor frecuencia. Era ahí cuando sacábamos la música con el grupo y el resto del año cada uno hacía sus canciones, sus maquetas y sus cosas. Ahora hacemos un poco lo mismo, estamos los tres en Madrid. Así que en este año nos hemos juntado bastante. Tenemos la base central aquí en la Península aunque ahora en veranito nos recogemos más a las Islas.

¿Como son los obejos, sus seguidores?

( Risas) Me hizo gracia eso de los obejos, no me lo suelen decir así. Los veo sobre todo a la hora de hacer conciertos, que es cuando se tiene un mayor contacto con la gente, en eventos y eso. La verdad es que tengo un público muy variado y creo que pasa lo mismo con Locoplaya. Va gente joven pero también gente mayor, o padres que van con sus hijos incluso. A simple vista lo veo bastante amplio.

Es el único artista que pide que le abucheen en sus conciertos

(Risas) Sí, bueno, esa es la cuestión. Nos gusta llevar la contraria y eso es un poco la coña que tenemos. Intentamos vacilar bastante.

Y también tira comida desde el escenario.

En los conciertos vamos con una cestita, como si fuéramos Caperucita Roja. La llevamos llena de caramelos y guarrerías y de bollería. Luego pedimos abucheos para ese tipo de comida. Es un poco de risas al principio y luego abucheos.

¿Habrá canciones nuevas en breve con Locoplaya?

Sí. Ahora en agosto saldrán los vídeos que ya tenemos preparados ya. Bueno, e irán saliendo más cositas. Estamos intentando preparar un álbum, ya algo con más canciones. Pero por lo pronto lo que podrá ver la gente son un par de adelantos.

¿Y como Bejo? ¿en qué trabaja?

De cara al verano no tengo intención de publicar nada pero a la vuelta sí que haremos algo. No sé de qué manera ni tengo planteado un trabajo así a gran escala pero algunas canciones así sueltas con algunos vídeos sí que sacaré.

Algo que cuida mucho es la estética de sus vídeos, ¿verdad?

Nos gusta mucho. Hay algo de lo que somos conscientes y es que, de igual manera que se dice algo con las canciones y llegas a la gente con las letras, también se llega con las imágenes, que son muy potentes. Comunican, dicen cosas, nos gusta jugar con que las canciones no solo son canciones sino que entren de una manera diferente. Es lo que pasa con Locoplaya, por ejemplo, la gente nos conoce por los vídeos. Nos gusta incorporar elementos de fantasía, efectos, darle un poquito la vuelta y jugar con la realidad, que sea algo artístico.

¿Y cómo lleva esto de ser famoso?

Llevo bastantes añitos de conciertos, siendo alguien reconocible. Me paran por la calle y me piden fotos, pero yo lo llevo bien. Estoy agradecido de poder dedicarme a lo que me gusta, llevo muchos años haciendo vídeos, música y dibujos. Lo he hecho porque me gusta y porque me puedo expresar. Ahora tengo la oportunidad y la suerte de poder dedicarme a ello. Quiero esforzarme todo lo que pueda en hacer nuevos proyectos e ir mejorando.

¿Se siente embajador de Canarias en sus expresiones, en su forma de ser y cantar?

Me he tomado esto siempre como algo que me gusta a hacer pero sin muchas pretensiones. Estoy muy agradecido porque la gente siempre nos trata muy bien, tanto dentro como fuera. En las Islas la gente es muy cálida y se siente orgullosa de que use expresiones canarias, toques de nuestra forma de hablar y de que realce un poco nuestra identidad. Me gusta hacerlo porque yo me he criado en Canarias, he nacido ahí, llevo ocho años en Madrid y uno cuando se va fuera es un poco más consciente de las cosas que tiene en casa. Creo que todo eso me ha ayudado a tomar conciencia de las cosas bonitas que tenemos en Canarias.

Si no me equivoco, su actual participación en la Phe Gallery de Puerto de la Cruz es la primera exposición de sus dibujos, los Dibejos.

Sí, la primera. Aparte de las canciones es lo que más me gusta. Llegó un momento en el que empecé también a darle espacio a eso, a los dibujos y las pinturas. Estoy muy orgulloso de poder hace mi primera exposición ahí en Tenerife y me gustaría desarrollar también esa faceta. Cuanto más recorrido pueda tener esto, mejor, ojalá que haya más exposiciones.