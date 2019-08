Don Patricio: "Soy canario y no lo puedo evitar; me aprovecho de ello y no reniego"

Medio mundo lleva meses contando lunares gracias a este joven rapero nacido en El Hierro que no lleva muy bien el tema de la fama. La vida de Patricio Martín, Don Patricio, ha cambiado de forma radical. En esta entrevista habla de ello, de La Caleta -donde conoció a Bejo- de uno de sus ídolos -Bad Bunny- y de sus planes. Acaba de sacar nueva canción con Lola Índigo, titulado Lola Bunny, que ya ha superado los cinco millones de visualizaciones. "Estoy preparando todo lo nuevo y trabajando para que no se queden con Contando lunares para todo el año sino que tengan nueva música dentro de poco", adelanta.

¿Como seguidor confeso de Bad Bunny qué le parece su reciente anuncio diciendo que abandona la música por su implicación con las revueltas de Puerto Rico?

La verdad es que me parece perfecto. Como fiel seguidor de Bad Bunny veo que siempre se implica con las causas sociales, tanto a través de sus redes sociales como emprendiendo una manifestación. Me parece perfecto, es muy importante que se implique alguien como él, que tiene tantos seguidores y es una voz para todo el mundo. Yo le aplaudo por eso.

Los artistas y los músicos se han acostumbrado a mojarse mucho en distintas causas, ¿se implicaría usted en alguna?

Ahora mismo estoy en un momento en que estoy tan ocupado que no sigo ni las noticias. Lo poco que sé del mundo es a través de mis padres, me entero por lo que me van contando. Pero si hay algo que defender y me tengo que implicar soy el primero que lo hago, claro.

¿En qué momento empezó a sentirse más Don Patricio y menos miembro de Locoplaya?

En ninguno, realmente, es consecuencia del trabajo y del éxito que estoy teniendo en solitario como Don Patricio pero yo no lo busqué. Siempre me ha importado un poquito más el proyecto de Locoplaya que el mío, siempre le he dedicado más tiempo. No lo busqué, se alinearon los astros y empecé a sonar más en solitario.

Pero sigue siendo un locoplaya...

Sigo siendo un locoplaya, sí, aunque ya no tenga mucha playa y tenga más de loco.

¿Qué me diría si le pregunto por Bejo como rapero y como compañero?

Joder, es que antes que nada es Bejo es mi amigo. Sabes, en plan de los mejores, de los de siempre, de los de toda la vida. Es una persona seria y responsable pero también la primera para un cachondeo. Es serio y comprometido con lo que le gusta hacer y con lo que tiene alrededor, mucha gente depende de él. No te puedo decir otra cosa.

¿Y cómo lleva esto de la fama?

Pues bueno, lo voy llevando. Es algo que no me gusta. Yo lo agradezco y siempre tengo un minuto para toda la gente que me para o que me quiere decir algo pero no es algo que yo disfrute particularmente. A mí me gusta mi intimidad y llevar una vida normal.

Vamos, que lo asume únicamente como parte de su trabajo.

Sí, lo veo como consecuencia directa. Al principio me negué a ello y decía "yo no quiero esto, yo no quiero esto". Pero ¿qué hago, me voy del país? Es que no puedo cambiar las cosas. Ya está, me acostumbro, lo acepto y me lo tomo de la mejor manera posible.

¿Le apena haber tenido que dejar su Hierro natal?

Tuve que irme pero no por la música. Me fui de la isla para estudiar en Salamanca y luego me hice mi máster en Málaga. Luego, ya con Locoplaya, sí que me vine a Madrid a vivir y llevo un año y pico aquí, por la música. Aquí estas más cerca de todas las ciudades, hay más movimiento y más gente. Madrid es un punto estratégico. Yo no volvería a Canarias a vivir hasta que no tuviera a mi familia, por ejemplo, con mis hijos y a retirarme.

Un rapero que habla de fundar una familia es una imagen distinta a la habitual...

Bueno, pero pensando en el futuro. Todavía hay mucho mundo que conocer. Canarias está bien para echarla de menos y volver cada vez que lo necesites para estar unos días allí.

¿Qué es lo que más echa de menos de las Islas?

La gente y la playa. Mis amigos y mi Caleta, claro.

Sin embargo, Canarias sigue presente en todo lo que hace. En sus letras, por ejemplo, se nota mucho de dónde procede.

Sí, soy mucho de buscar palabritas que uso en el día a día, esas con las que más se ríe la gente cuando estoy en la Península y no me entienden. Son las que más uso en mis canciones porque soy así y quiero hacer canciones: tal y como hablo y me expreso. Me gusta la naturalidad y me gusta lo canario. Soy de ahí y no lo puedo evitar, me aprovecho de ello, no reniego, me enorgullece y lo uso.

En medio de esta vorágine en la que está metido, ¿tiene tiempo para hacer canciones nuevas?

Claro, es lo único que hago. O estoy de concierto en concierto o de rodaje o con fotos o haciendo música. Intento que casi todo el tiempo sea para la música. La pregunta sería: ¿tienes tiempo para salir y tomarte algo?, pues no. Todo el verano está dedicado a la gente que me sigue, no he parado. No voy a parar hasta el 20 de agosto, más o menos, que ya me iré para mi isla. Todos los días tengo algo que hacer y es así para que cuando acabe el verano todo el mundo me haya visto en directo o pueda ver mis nuevas canciones, que saldrán en septiembre u octubre. Estoy preparando todo lo nuevo y trabajando para que no se queden con Contando lunares para todo el año sino que tengan nueva música dentro de poco.