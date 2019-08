George Clooney, en su visita a la Isla: "Tenerife, nos vemos pronto"

Llegó en avión privado y visitó con su equipo de 12 personas el Observatorio de Izaña

"See you soon". Con estas palabras se despidió el afamado actor americano George Clooney del cocinero y propietario del restaurante santacrucero El Coto de Antonio. Carlos Padrón. Este "nos vemos pronto" del ahora también director se puede extrapolar a todo Tenerife, porque el protagonista, entre otras, de Tres Reyes o La tormenta perfecta, volverá el próximo mes de octubre a Tenerife y tiene previsto empezar a rodar su siguiente proyecto en la Isla en enero.

Clooney (Kentucky, Estados Unidos, 1961) llegó a Tenerife este mismo lunes a bordo de un avión privado para visitar, al día siguientes, varios espacios en busca de localizaciones. El americano, casado con la célebre abogada Amal Clooney, protagonizará y dirigirá en la Isla la adaptación para Netflix de Good morning, midnight. Al menos esa es su intención ya que, acompañado de un equipo de una doce personas, visitó varios espacios de la Isla, incluidos el Parque Nacional del Teide y el Observatorio de Izaña. Con la misma discreción con la que llegó este lunes a la Isla, el productor y guionista la abandonó este mismo martes por la mañana, también en un vuelo privado.

El nuevo proyecto de Clooney convertirá en producción audiovisual la aclamada novela de Lily Brooks-Dalton. Pese a que Netflix no ha adelantado cuál será la fecha de lanzamiento del proyecto, lo que parece que sí que está cerrado es que el actor tiene intención de volver a la Isla pasado el verano para continuar con las labores de preproducción. Si todo sale según lo previsto, la Isla comenzaría 2020 acogiendo otro rodaje de importancia internacional, algo a lo que ya empiezan a estar acostumbrados los tinerfeños.

Durante su visita, Clooney estuvo en "varios puntos". No obstante, destacó su visita al Parque Nacional del Teide y a las instalaciones del Observatorio de Izaña, dependientes del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Esta entidad declinó ayer hacer ningún tipo de declaración al respecto pero gracias a las redes sociales ha trascendido el interés del actor por sus instalaciones. De hecho, en una imagen publicada en Facebook se puede ver a Clooney acompañado por el investigador Alex Oscoz Abad, jefe de Operaciones Telescópicas del Observatorio de Añaza.

La importancia de estas instalaciones para las localizaciones del proyecto que lidera Clooney es lógica si se atiende a la trama del guión, adaptado de la novela por el Mark L. Smith. Este escritor es conocido entre otros proyectos por el guion de El Renacido (The Revenant). Además, tal y como ha adelantado Netflix, el oscarizado Grant Heslov se unirá a Clooney en esta aventura como productor. Good morning, midnight es una historia postapocalíptica que se centra en la figura de Augustine (al que interpretará Clooney), un científico solitario en el Ártico que trata de establecer contacto con la tripulación de la nave espacial Aether a la vez que ésta trata de regresar a la Tierra. El emplazamiento de las instalaciones del IAC y las ya conocidas facilidades, experiencia y beneficios fiscales de las Islas a la hora de acoger rodajes de este tipo parecen haber llamado la atención de Clooney y su equipo.

Con todo, y a la espera de la confirmación del inicio del rodaje, el relato más curioso es el que vivió el cocinero y dueño del El Coto. Carlos Padrón explicó ayer, aún con asombro, cómo recibió una llamada el domingo al mediodía en la que un "catalán llamado Jordi me pedía que abriera al día siguiente para ofrecer un almuerzo". Ante la negativa del cocinero, que habitualmente da descanso a su personal todos los lunes, el interlocutor le dijo que se trataba de una cena para una "persona muy importante". "Tras negarme varias veces, me dijo que era George Clooney y claro, pensé que era broma. Le dije: 'y yo soy Pepe Pérez", aseguró divertido el cocinero. No sin ciertas dudas, el conocido chef acordó una reunión el mismo lunes por la mañana con su interlocutor telefónico. "Vino y acordamos el menú. A las 19:45 horas apareció el grupo de 13 personas del que efectivamente formaba parte Clooney. Se fueron temprano, antes de las diez", aseguró.

El menú incluyó papas con mojo, que el actor comió con las manos como un canario más, una tabla de bacalao con puerros, boquerones rellenos, la famosa carne tártara que tan conocida ha hecho a este establecimiento y cordero. "Tiene buen apetito", señaló sobre el americano. "Fue muy amable con todos y, de hecho, fue él el que se ofreció a sacarse una foto con nosotros. Estaba muy agradecido", añadió. En el Coto de Antonio ya tienen previsto encuadernar la foto con el conocido actor para colocarla en sus paredes, como ya es costumbre en el local. "Iba acompañado por dos españoles y el resto me parecieron ingleses por el acento. Sin embargo, la cuenta, como buenos americanos, incluyó el 10 por ciento de propina", bromeó.