La Orotava se 'viste' de la Cuba de finales del siglo XIX

Las calles y casonas de la zona se transforman en el país caribeño y el Ayuntamiento hará las veces de teatro

Es fácil imaginarse que La Orotava puede viajar, entera, hasta el pasado. Sus calles empedradas, sus impresionantes casonas y su exuberante vegetación parecen sacadas de alguna postal de época. Por eso, la primera jornada de rodaje de la serie La Templanza, una producción de Atresmedia Studios y Boomerang TV para Amazon, lo tuvo ayer realmente fácil para usar como escenario algunos de los lugares más emblemáticos de la geografía orotavense. Desde bien temprano, la maquinaria y los equipos de grabación se hicieron con buena parte de las calles e hicieron magia para llevar a la localidad tinerfeña hasta la Cuba de finales del siglo XIX. Como curiosidad, este viernes por la noche el propio Ayuntamiento de la Villa se convertirá en un teatro cubano y por su plaza desfilarán los asistentes a un supuesto espectáculo.

La Templanza cuenta con los actores Leonor Watling y Rafael Novoa como protagonistas y la trama está basada en el libro homónimo de María Dueñas. Serán, en total, diez episodios de 50 minutos de duración que serán estrenados en 2020 en exclusiva en Amazon Prime Video en más 200 países y territorios.

Pese a que las productoras trataron de llevar el rodaje con la mayor discreción posible, la céntrica localización de los puntos de rodaje hizo que rápidamente muchos vecinos y visitantes se acercaran para disfrutar de este curioso espectáculo. El equipo de rodaje estará en las calles de La Orotava hasta este viernes.

Por la tarde, el entorno de la iglesia de La Concepción fue el punto escogido para recrear una espectacular boda. Por la zona se pasearon los "invitados" a la ceremonia y se reunieron numerosos viandantes interesados en el rodaje. Junto a la iglesia descansaban los figurantes, que pacientemente esperaban su turno para pasar a acción. Entre ellos estaban Néstor y Gioandy Cobas. Hace mes y medio que pasaron las pruebas de selección y aseguraron que vivir un rodaje así es "toda una experiencia". Además, no es la primera vez que trabajan en este tipo de producciones, tan habituales últimamente en Canarias. "Hemos estado en Rambo, Fast and Furious y Doctor Who, por ejemplo. Es nuestra séptima grabación", indicaron.

Mientras, el municipio de La Orotava ha ofrecido toda su colaboración para un rodaje que servirá de "excelente promoción internacional" para la localidad, en palabras del concejal Felipe David Benítez. "La Orotava se convertirá estos días en un auténtico plató de rodaje al aire libre", añadió.

Las zonas escogidas para localizar esta historia, que también se rodará en las calles de La Laguna, incluye las céntricas calles Carrera, Tomás Pérez, Araujo, Rosales, Tomás Zerolo y Hermano Apolinar. "Hemos mantenido varias reuniones con la productora y los responsables de los comercios de la zona para organizar los cortes de tráfico, que serán intermitentes", aclaró el edil orotavense. Las zonas de aparcamiento en el centro de la ciudad también se han visto sensiblemente limitadas. "Toda la información sobre accesos cortados estará disponible para los ciudadanos a través de las redes sociales del Consistorio", aclaró. Benítez indicó, asimismo, que la grabación de esta ficción servirá de "escaparate internacional" para el rico patrimonio histórico que custodian los orotavenses.

La Templanza es un drama romántico ambientado a finales del siglo XIX y localizado en México, Cuba, Londres y Jerez. Los protagonistas son Mauro Larea y Soledad Montalvo, un hombre y una mujer "hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger en un lugar y en un tiempo fascinantes".