Real El Canario graba 'Orgullo siempre' con Los Sabandeños

Está a punto de sacar el que será el segundo disco de estudio de su carrera como solista y Real El Canario se siente como si hubiera "reiniciado" muchas cosas. "Será más maduro, tanto en lo que respecta al sonido como en las letras", adelanta. Ese segundo trabajo, que llevará por título La magia del Mencey estará listo para su puesta de largo a principios de 2020. Mientras, Real El Canario prepara el lanzamiento en plataformas digitales del tercer single de este disco, Orgullo siempre. En esta canción cuenta con uno colaboradores de excepción: Los Sabandeños.

"Es un tema que yo mismo he escrito, compuesto y producido", explicó ayer el artista tinerfeño. "Cuando terminé de hacerlo me pasó una cosa muy curiosa, la canción me pedía hacerla con Los Sabandeños, iba muy bien contar con ellos", añadió.

El intérprete, que además ha trabajado durante años como dj y producido infinidad de temas vinculados con la música electrónica, no se lo pensó. "Le envié el tema a Benito Cabrera y le gustó mucho. En seguida empezamos a trabajar para grabarlo juntos", indicó el artista.

Así fue como Real El Canario unió su talento al que es, sin duda, una de las formaciones más emblemáticas y con más historia del Archipiélago. "Tanto a Elfidio Alonso como a la directiva les gustó la canción", indicó. Con todo, y a la espera de que salga definitiva a la luz el próximo mes de septiembre, Real El Canario prefiere guardarse algunos de los detalles del nuevo single para sorprender a todos sus fans. "Es algo bastante novedoso. Todo el mundo sabe que yo no hago ni isas ni folías, tengo un estilo más vanguardista que es una especie de collage entre música negra y la latina o el hip-hop, pero ha encajado muy bien con ellos", detalló.

El artista está muy orgulloso del resultado. De hecho, recuerda con emoción el momento en el que terminaron de grabarlo. "Cuando terminé, cuando hice el último arreglo vocal, me quité los cascos y tenía los ojos llenos de lágrimas. Fue muy emocionante", aseguró.

Ahora, solo resta grabar el videoclip del tema para poder publicarlo y promocionarlo adecuadamente. "La verdad es que es más una cuestión de cuadrar agendas. Ellos son muchos y tienen compromisos. Estamos en pleno verano", matizó Real El Canario. Tampoco descarta que, más adelante, pueda realizar algún directo con los míticos artistas de la formación folclórica lagunera. "En Orgullo siempre, ellos hacen los coros y yo soy el solista pero en temas en directo por supuesto entrarían también sus instrumentos", detalló.

Orgullo siempre es el tercero de los sencillos previos al lanzamiento de La magia del Mencey. Primero, en abril de este año, publicó Felicidad, que en apenas diez días superó las 250.000 reproducciones a través de Youtube. Con sus canciones, Real El Canario no solo conquista al público tinerfeño y del resto de las Islas. La magia de internet ha llevado sus composiciones al otro lado del charco, triunfando en varias zonas de América Latina, especialmente en Colombia. Desde ese primer momento, desde la publicación del primer tema de este nuevo disco, dejó claras sus intenciones: "presentar un trabajo repleto de mensajes sin olvidar el objetivo de hacer bailar y provocar felicidad".

A principios de verano llego su segundo sencillo, titulado Carpe Diem, un canto a las buenas vibraciones, al "vive y deja vivir a los demás".

Ahora, en Orgullo siempre, Real El Canario deja salir su faceta más emotiva. "Hubo muy buena vibra en el estudio con Los Sabandeños", aseguró. "Esta canción habla del orgullo, que es algo que no debemos perder: el orgullo de ser canarios, el orgullo guanche", apostilló.

En medio de este momento de madurez profesional, el artista canario recuerda el que fuera su primer disco en solitario -Llegaron los olvidados (2008)- y lo ve como un trabajo que "abrió muchas puertas, puertas que estaban hasta entonces cerradas para los artistas canarios. Fue un disco adelantado a su tiempo", destacó. Asimismo, agradeció a su compañero Wilmer Rodríguez todo el apoyo prestado durante las grabaciones del segundo álbum. "Cuando tienes a tu lado a alguien sincero y honesto, te hace crecer como profesional", sentenció.