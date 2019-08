Cristina Ramos conquista Beverly Hills

La cantante grancanaria Cristina Ramos sigue consechando el reconocimiento internacional. En esta ocasión el público de Beverly Hills, la zona más lujosa y exclusiva de Los Ángeles, en donde residen muchas estrellas del cine, se ha rendido ante su voz y talento musical con ocasión del primer concierto que la artista ha ofrecido en Estados Unidos.



Ramos fue la artista invitada en la jornada de apertura del Bold Summer Festival, en la ciudad angelina del estado de California, el pasado 1 de agosto en la icónica plaza de Rodeo Drive, la zona comercial que concentra las marcas más lujosas del mundo.



Tanto las redes sociales de la artista como las de público asistente al Festival y entidades de Beverly Hills se han hecho eco de la actuación de la grancanaria, dedicándole piropos a su voz.





What a voice! ?????? @CrisRamosStar sang her heart out at the opening night for The Beverly Hills #BOLDBH Summer Kickoff Festival. pic.twitter.com/3maYBNk3P9