SumeRR saca un tema con Lasai

La cantante jamaicana afincada en Tenerife SumeRR tiene una sorpresa para sus seguidores. Acaba de sacar un segundo single, titulado Crush y con la colaboración especial del cantante de reggae Lasai. La nueva canción llega en un momento dulce para la artista ya que, como ella misma ha explicado, "mi base de fans, de seguidores, ha crecido bastante desde mi último lanzamiento". Ese apoyo ha llevado a la artista hasta un momento, el presente, en el que se siente "inspirada y motivada".

Lasai, natural de Talavera de la Reina, inició su carrera en la escena reggae y dancehall española en 2007. Tras diversos trabajos en libre descarga, encontró su lugar con el sello Germaica Iberia. Ha lanzado dos discos desde entonces: True love en 2012 y el EP Into the roots en 2013. "Es uno de los referentes más destacados del reggae nacional", explicó el equipo de la cantante. La nueva producción, en este caso dancehall, además, ha sido creada por Ras Kuko, de Bass Kulcha Music.

Sobre su llegada a la Isla, SumeRR no duda en agradecerle a los tinerfeños la acogida que le han dado desde el mismo momento en el que puso su pie en Canarias. "Realmente Tenerife me ama y me apoyó desde el momento en que llegué aquí y continúa haciéndolo, lo cual es algo por lo que siempre estaré agradecida", dijo.

En Crush, la artista no solo hace gala de su maravillosa voz sino que demuestra lo versátil que puede llegar a ser sobre los escenarios. Si en Old School, su anterior sencillo, mostraba su vertiente más roots, ahora se atreve con el estilo dancehall. "Lo mejor de mi nuevo lanzamiento, Crush, es que atrae a una gran audiencia : reggae, rnb, pop y reggaeton", destacó.

Además, la intérprete no duda en agradecer la oportunidad de cantar con Lasai. "Ha sido un honor. Lasai es un artista talentoso y establecido, así que fue increíble cuando decidió estar en esta canción conmigo", apostilló.

Con este nuevo tema, SumeRR consolida de paso su relación musical con el mencionado cantante y productor Ras Kuko, con cuya banda se hace acompañar además durante sus directos. Crush está disponible ya en todas las plataforma digitales y el vídeo, realizado por T. Kimono, se puede ver ya en el canal de Youtube de la artista.

Nacida en 1993 en Mandeville, SumeRR posee una voz única y ha tenido tiempo de actuar en varios e importantes festivales como el Rototom Sunplash, el Feeling Festival o el Sunblast. Forma parte del proyecto solidario Reggae Can Help.