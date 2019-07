TEA presenta el nuevo corto del tinerfeño Miguel Hathiramani

El primero decide sincerarse, pero el segundo no está preparado para dar el paso

El TEA Tenerife Espacio de las Artes estrena hoy a partir de las 20:00 horas Cómo perdí al amor de mi vida, un cortometraje dirigido y producido por Miguel Hathiramani. La cinta narra una historia de amor entre dos chicos, Lucas y Alan, que poco a poco se darán cuenta que entre ellos existe algo más que una amistad. Lucas decide ser sincero y le confiesa a Alan sus sentimientos, sin embargo, Alan no está preparado para dar este paso, debido a la presión social que sus amigos y familia le generan.

Se trata del tercer corto del director tinerfeño, que suele utilizar su entorno a la hora de crear una historia: "todos mis cortos se basan en experiencias propias. En mis trabajos recojo lo que me ha pasado o lo que he visto. Además, siempre intento que tengan algo motivacional".

Los protagonistas son Pablo García, Carlos Rodríguez, Omar Sánchez y María Méndez, elegidos a través de un casting gestionado por el propio Miguel a través de sus redes sociales. A estos actores no se les exigió experiencia, simplemente sus datos y una pequeña prueba para la posterior selección.

El presupuesto aproximado es de 1.000 euros. Una cantidad modesta que ha podido contrarrestar con el compromiso de sus compañeros: "El equipo está formado por jóvenes que, al igual que yo, comparten la ilusión por crear. Mi intención es que sientan que el proyecto es de todos. En ocasiones hemos tenido que trabajar hasta 15 horas seguidas, pero lo hemos hecho con ilusión".

El director tenía muy bien estructurados los tiempos de trabajo: entre septiembre y febrero fue desarrollando la idea, en febrero realizó la preproducción y entre abril y mayo el rodaje; que se realizó íntegramente en Tenerife y duró seis días. Playa Jardín, en el municipio del Puerto de la Cruz, ha sido uno de los exteriores elegidos.

La idea de Miguel Hathiramani es sacar un corto cada verano, así lo viene haciendo desde hace dos años. Su primer trabajo fue Somos, un cortometraje que habla de atreverse a vivir experiencias, disfrutar cada momento al máximo y saltar a la vida. Un año más tarde estrena Aquel Verano, una historia de amor sobre dos personas que se encuentran en verano y se ven obligadas a separarse, con la moraleja final de aprender a tomar las riendas de una situación difícil para así resolverla.

Actualmente estudia en la Escuela de Cine de Manchester y tiene muy claro que va a dedicarse al cine. "Cuanto más luchas por lo que quieres, más posibilidades tienes de conseguirlo. No me planteo dedicarme a otra cosa". No obstante, por ahora va a seguir realizando cortometrajes con la intención de presentarlos a festivales y darse a conocer, "las películas vendrán después".

Son varios los motivos que han llevado a Miguel a estudiar en Manchester. En Inglaterra la industria es más grande, es más fácil relacionarse y las conexiones son mejores. No obstante, el motivo principal es el inglés: "lo más grande del cine está en Estados Unidos y poder aprender esta profesión y a la vez el idioma es un privilegio.