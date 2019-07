Restaurada una sección del mural del puerto de Los Cristianos

En enero continuarán con las labores

El mural de la entrada al Puerto de Los Cristianos ya está restaurado. El trabajo terminó ayer tras cinco semanas y consistió en reparar la parte alta de los primeros 140 metros y volverla a pintar, manteniendo el diseño original. En total 315 metros cuadrados que contienen viejas, fulas, palometas un coral y una tortuga boba. La autora de la obra es Paula Calavera, original de Ceuta y graduada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna.

El muro tiene dos alturas, la parte baja es de 3,80 metros y la alta de 2,50 metros. Como la rehabilitación solo afectó a la parte alta, el trabajo fue más cómodo. Paula comenta que lo complicado ha sido el constante flujo de gente. Para el mes de enero se prevé la reparación de la parte inferior del coral, que también está muy dañada.

El mural fue pintado originalmente en 2014 a iniciativa de Puertos del Estado. La institución contactó con la universidad y el profesor titular de pintura, Severo Acosta, decidió sacarlo a concurso para los alumnos. El diseño de Paula fue el ganador y a través de la Fundación Universidad de La Laguna se realizó un convenio y se le concedió una beca de investigación. En aquella ocasión, la artista contó con la ayuda de doce asistentes, algunos ahora con trayectoria internacional, y fue necesaria la utilización de andamios.

Para la restauración, el puerto la contactó directamente y fue ella quien estableció el presupuesto. En este caso, ha contado con la ayuda de Tania Coello, que ya participó en el proyecto de 2014 y Federica Furbelli, estudiante de Bellas Artes. El diseño hace un recorrido desde la orilla hasta el fondo del mar, con una representación de la flora y la fauna subacuática de las islas. Al final del mural también aparecen cetáceos que han sido avistados en Canarias. Las artistas usaron pintura acrílica de alta gama especializada para medios marinos, la misma que utilizaron en la obra original. Ayer terminaron de dar la capa de barniz.

Sobre el proyecto que realizó en 2014, Paula reconoce que le abrió muchas puertas. "Lo realicé recién terminada la carrera, con inexperiencia, y me ha ayudado mucho en mi recorrido profesional. Ahora me dedico al muralismo y he llegado a participar en eventos internacionales de Brasil y Méjico. Esta obra me ha impulsado profesionalmente". No obstante, lo de pintar murales venía de atrás: "el interés por los espacios públicos y la pintura de gran formato ya los tenía. Con esto conseguí conectar con muchas personas y conocer mejor el gremio, la materia y adquirir más experiencia."

El trabajo de Paula ha sido reconocido en varias ocasiones, por ejemplo, el Premio de Artes Plásticas Manolo Millares XIV de pintura con la obra Ciudad. Exterior I o el tercer puesto en los XVII Premios Nacionales de Pintura Enrique Lite. También ha realizado varias exposiciones individuales: en 2012 En Travesía, en el Espacio Multifuncional El Polvorín, en Taco; en 2013 De Luz y Púrpura, en la Sala de Arte Fleming 4, en el Puerto de la Cruz y en 2016 Señoritas, en la Sala de Arte La Recova.

Su periplo internacional la ha llevado por Brasil y Méjico. En 2018 estuvo en el Meeting of Styles Brazil, en Rio Grande Do Sul y este año ha participado en el Proyecto Ciudad Mural Campeche, de la ciudad de Campeche en Méjico.

El trabajo del que más orgullosa se siente está en La Laguna. Se trata de un mural pintado en 2018 a petición de la universidad como homenaje a científicas, escritoras y artistas canarias de los últimos 200 años. Sobre las salidas profesionales de su carrera, Paula cree que todos los artistas pueden hacerse un hueco: "los que nos dedicamos al arte somos muy creativos, esto agudiza tu ingenio y hace que finalmente encuentres tu trabajo. Como creativos creo que hay un campo bastante amplio".