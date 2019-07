La música de Hodgson, canto a la esperanza

Acaso sea ese amor que desprende y que regala a puñados con su música. Quizá por esa poderosa razón, Roger Hodgson abrió su concierto de anoche en el Pabellón Santiago Martín con el sonido tan particular de la armónica, convirtiéndose en el Romeo del Take the long way home.

Y sonaron las primeras ovaciones. Los más de 3.000 incondicionales que casi llenaban el recinto lagunero (muchos en formato sentado) estaban dispuestos a entregarse a la nostalgia, sin condiciones, aupados por el imborrable recuerdo de aquella mítica banda que de la mano de uno de sus líderes revolvió anoche los corazones de quienes aún se consideran hijos del rock and roll.

El tributo a Supertramp flotaba en el ambiente y continuó enganchado a la memoria desde los compases de School, un tema que no falla en la escaleta de este tour, con los vientos, que nunca vienen solos, recordando a John Anthony Heliwell y los agudos trayendo el timbre de Rick Davies.

Con el público dejándose llevar, entregado y rendido a los recuerdos, Roger Hodgson comenzó a golpear el teclado alternativamente y sonaron las primeras notas de Breakfast in America, otro viaje musical cruzando el océano en Jumbo, entre aplausos y sin paradas. Y llegados a este punto del concierto, la banda pareció entrar en clímax, encadenando una sucesión de temas que comenzó con Easy does it/ Sister Moonshine y continuó con la melódica y romántica Hide in Your Shell, pero sin caparazón alguno.

Con sus hechuras de hippie de la década de los sesenta, Roger Hodgson quiso darle una tregua al tiempo y brindó algunos de los temas que representan su carrera en solitario caso de Lovers in the Wind o Death and a Zoo, pero no cabe duda que la memoria actúa como una palanca y bastó que sonaran aquellos ritmos de cuando yo era joven, los de The Logical Song, para que el público se volviera a reencontrar.

Hasta el final, la noche continuó siendo una partitura mágica en la que se fueron encadenando desde baladas como Lord is it Mine, a los ritmos potentes de Child of Vision o Dreamer, dejando momentos sublimes como la orquestación del Fool's Overture y terminando con dos regalos para el espíritu: Give a little bit o It' raining again.

La música de Hodgson sigue siendo un canto a la esperanza.