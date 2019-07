Vanesa Martín: "No es cuestión de modas, es cuestión de crecer"

Vanesa Martín ultima los detalles para la que será su tercera visita a las Islas desde que comenzó su gira con Todas las mujeres que habitan en mí, el pasado marzo. Estará el próximo sábado 3 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna. "Tengo muchas ganas de volver a escucharles cantar este disco", asegura la cantautora malagueña.

Todas las mujeres que habitan en mí es el título de la gira, del disco y de una canción con la que la gente se ha sentido identificada. ¿Se lo han transmitido así?

Tenemos ahí dentro diferentes personitas que van saliendo según las circunstancias de la vida y según los momentos. Sí que es un título con el que ha conectado mucha gente. Muchos amigos me han dicho que les había hecho pensar, a veces creemos que somos de una determinada manera y precisamente la vida nos demuestra que en esa flexibilidad está el crecimiento y el aprendizaje.

De entre todas esas mujeres que le habitan, ¿de cuál se siente más orgullosa?

Todas forman a esta Vanesa que está hablando contigo, todas se complementan entre sí y se apoyan. Vamos tirando una de la otra.

¿Su anterior disco, Munay, fue un punto de inflexión?

Ya mi tercer disco, Cuestión de piel, lo fue. Después he seguido creciendo. Es cierto que Munay fue el disco que más se ha proyectado a nivel internacional y con el que he tenido la gira más extensa y he crecido muchísimo. Fue cuando empezamos a hacer recintos de una capacidad importante. Fue la primera vez que nos plantearon dar el salto a Argentina, México y demás.

La nueva gira comenzó en marzo de este año, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

Empezó el 30 de marzo en Sevilla y ha sido maravillosa. La propuesta que llevamos es muy completa y muy estudiada. Estoy feliz porque el escenario es poderoso y a la vez acogedor. La gente lo está disfrutando, se nota en los comentarios, en la manera de cantar, de gritar y bailar. Sienten cada uno de los conciertos. Es increíble cómo la música te hace conectar y que te evadas completamente de los problemas.

Sus canciones piden cercanía pero cada vez es más habitual escucharla en recintos de gran capacidad, ¿como se compaginan ambas vertientes?

No lo sé. No tengo ninguna estrategia, solo sé decirte que efectivamente la gente me dice que le llega. Hace unos días estuvimos en Málaga para 11.000 personas y me decían que parecía que estaban en el salón de casa conmigo. No sé si es mi manera de hablar o qué. No tengo ni idea, pero que siga así. Una chica me dijo que cuando me escucha le dan ganas de vivir. Eso es lo más bonito que me han podido decir en mi vida.

En alguna entrevista anterior ha bromeado diciendo que hasta usted iría a sus conciertos...

(Risas) Cuando voy a otros conciertos siempre espero que haya canciones que me hagan pensar o que me hagan vivir otras realidades. También que haya canciones para soltarme la coleta y volverme un poco loca. Mis conciertos tienen esa diferencia de clima y de ambiente. Yo iría a uno de mis conciertos. Cuando la gente viene y ve que hay rock, que hay de todo, les encanta. Siempre huyo de las etiquetas. Cuando me preguntan que qué música hago, yo siempre respondo: música.

Hablaba de su salto a otros países y en numerosas ocasiones ha dicho que jamás habría soñado con estar ahí. ¿Cómo se siente uno al estar en Argentina ante más de 10.000 personas?

La realidad ha superado con creces al sueño. Cuando, de repente, hace un mes, me vi en el Estadio Luna Park, me di cuenta de que tiene sentido lo que estoy haciendo. Mi carrera ha sido de pico y pala. Ha sido lenta pero estoy orgullosa de los cimientos que se han creado, hay gente que sigue conmigo desde el primer disco y se siguen sumando. No es una cuestión de modas, es cuestión de crecer.

Durante la gira del anterior disco escribió las canciones de este que acaba de lanzar, ¿lo sigue haciendo?

Escribo mucho por impulso. No soy nada metódica, ni de esas personas que se encierran tres meses para componer. Escribo según vaya viviendo, según me calen las cosas. No pensaba que estas canciones iban a estar tan pronto en un disco pero cuando hicimos balance vimos que había un número considerable de canciones y que a mí me apetecía mucho que vieran la luz.

En medio de todo este ritmo de conciertos y promociones, ¿le sigue apeteciendo componer para otros cantantes?

Cuando me apetece, si alguien me lo pide, sí. Es muy bonito escribir una canción y que la canten otros a los que admiras. La experiencia con Raphael ha sido maravillosa, es un regalo de vida.

¿Es distinto el proceso cuando escribe para usted que cuando escribe para otros?

Depende. Lo que sí hay en común es que la canción, al cantarla yo, me tiene que emocionar.

¿Pero no es un sacrificio?

Lo bueno que tienen las canciones es que depende de quien las cante cobran una vida diferente. Me puede más la impaciencia por que salgan a la luz que guardármelas.

La visita que realizará a la Isla el próximo sábado es la tercera que hace este año al Archipiélago, ¿tiene una relación especial con el público de las Islas?

La verdad es que es increíble. Durante las giras vamos muchísimo. Eso es señal de que me tratáis muy bien. Tengo muchas ganas de volver a escucharles cantar este disco.