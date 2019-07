Miguel Torres Maczassek: "Canarias nos permite ver y analizar los gustos de los turistas y aprender"

Desde 2012 es la cabeza visible de la quinta generación de la familia Torres. Miguel Torres Maczassek mantiene, como su padre, una relación afectiva con Canarias, más allá de lo comercial. La pasada semana visitó las Islas, un territorio donde Torres desarrolla interesantes proyectos.

Las personas nos parecemos a los vinos por cuanto también medimos nuestro tiempo por añadas, ¿no?

Prácticamente, sí. De hecho, la vida de una vid en Europa es bastante similar a la de una persona.

Usted es de la del 74. ¿Qué características tuvo?

Desafortunadamente la del 74 no fue una gran añada (Sonríe). Hubo muchas lluvias... ¡No se puede tener todo!

¿Siendo niño correteaba entre las vides?

Sí, sí. De pequeñito vivía en Mas La Plana, la masía familiar que además da nombre a uno de nuestros mejores vinos, y recuerdo que jugaba con mis amigos entre las viñas. Como tenía la bodega muy cerquita, cuando llegaba la época de la vendimia me acercaba con una botella vacía y pedía que me la llenaran de vino. Claro, no tenía permiso y lo que me ponían era mosto. Pero yo pensaba que era vino y me quedaba contento.

¿Qué recuerdo de niñez guarda relacionado con la vid?

Me acuerdo que, justo delante de mi casa, murió una cepa, mi padre me dijo que había que plantar una nueva y que yo debía hacerme cargo de ella. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, me acercaba a mirar cómo estaba y a día de hoy, cuando voy a casa de mis padres, lo sigo haciendo como entonces.

¿Qué consejos le dio su abuelo?

Muchos y buenos. Era un hombre de gran visión y nos repetía que para salir adelante en este mundo había tres cosas que debíamos tener presentes: hacer grandes vinos, hablar idiomas y coger la maleta, es decir, viajar.

El próximo año Torres cumplirá 150 años, de ellos 50 ligados a Canarias. ¿Hay relación afectiva con las Islas?

Mis padres vinieron a Tenerife de luna de miel y de inmediato descubrieron lo mucho que les gustaba Canarias y, además, cayeron en la cuenta de su enorme potencial, por cuanto mucha gente vendría a disfrutar de las excelencias de sus paisajes. Recuerdo que hablando con mi madre sobre aquel viaje me confesó que se enfadó un poco, porque pensaba que iba a disfrutar de una luna de miel, pero cuando mi padre reparó en las grandes oportunidades que había se puso de inmediato a trabajar.

¿Las Islas son un laboratorio?

De alguna forma, por el hecho de recibir tanto visitante extranjero, Canarias nos permite ver y analizar cuáles son sus gustos y, en consecuencia, aprender.

Torres es una empresa que apuesta por el cuidado del medio ambiente, inversiones en I+D+i y respuestas frente al cambio climático. ¡El futuro es descorazonador!

Aunque haya gente que no se dé cuenta estamos en una situación muy al límite. Si en los próximos 20 años no descarbonizamos la economía nos situaremos ante un escenario de más de dos grados de variación de la temperatura media y podríamos llegar hasta los cinco a finales de este siglo. La afección es enorme. Debemos hacer cambios y los políticos tienen que hacer posible que esos cambios se produzcan.

¿Y cuál es el impacto en la viticultura?

En 2008 fuimos conscientes de que algo pasaba. Las vendimias cada vez venían más tempranas, por el incremento de la temperatura, y aceptamos que existía el cambio climático. Puesto que somos una familia que vive de la tierra asumimos que debíamos implementar medidas y nos fijamos el objetivo de reducir hasta 2020 un 30% la huella de carbono. Creo que lo vamos a conseguir y ya estamos pensando en cómo alcanzar el 50%. Esto ha supuesto invertir en energías renovables, planta fotovoltaica, solar, biomasa, geotermia... Y también adaptarnos, plantando viñedos en los Pirineos, donde salen buenos vinos o experimentando en la Patagonia.

Porque usted vive de la tierra.

Vivo rodeado de viñedos y a cinco minutos de la bodega. Es una forma de vivir de mucho trabajo, pero que te reporta grandes satisfacciones.

Canarias encierra variedades singulares de viñas antiguas que Torres apuesta por rescatar, ¿no?

Hemos ayudado en la caracterización de algunas variedades, como la forastera Gomera y recuerdo que cuando hubo grandes incendios en Tenerife decidimos colaborar invirtiendo en la repoblación del monte. En general siempre hemos estado presentes aquí, organizando foros gastronómicos y poniendo nuestro grano de arena.

¿Está de acuerdo con las notas de los catadores?

Cada catador tiene sus gustos. Nosotros como familia hacemos los vinos que nos gustan, porque la experiencia nos dice que cuando los mimas y tienes un estilo consistente, a largo plazo la gente lo valora. No somos una empresa que nos dejemos llevar por las modas.

¿Qué proyectos tienen con Canarias?

Hace poco tiempo convertimos nuestra empresa en una distribuidora y el proyecto principal está en dar un mejor servicio a la hostelería y la restauración, no sólo con nuestra gama de vinos, sino también canarios, como Rubicón y El Lomo. Nos sentimos muy orgullosos porque Canarias tiene gran historial en vinos y viticultura.

¿Cómo definiría al consumidor isleño de vinos?

Está muy ligado a la gastronomía local, que aquí se basa en la materia prima y las tradiciones. En general aprecian los vinos francos y honestos, que acompañan la gastronomía sin intentar dominarla.