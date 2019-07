Disney trae a Tenerife la mayor producción del año en Europa

Marvel Studios, compañía propiedad de Disney, ha elegido a Canarias para el rodaje de Los Eternos, la mayor producción cinematográfica que acogerá Europa en 2019. El filme, que será dirigido por Chloé Zhao y tendrá a Angelina Jolie,?Salma Hayek, Richard Madden -Rob Stark en Juego de Tronos-, Kumail Nanjiani -Dinesh en Sillicon Valley-, Lauren Ridloff -Connie en The Walking Dead- o Brian Tyree Henry -Alfred Paper en Boi Miles en Atlanta- como protagonistas, se rodará en otoño en tres islas: Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Los Eternos es una de las apuestas que componen la Fase 4 de Marvel, un calendario de películas que Disney presentó el pasado fin de semana en el Comic-Con de San?Diego. En la ciudad californiana, entre fans entregados a la colección de superhéroes de cómic que forman el catálago del estudio, la compañía estadounidense se dio un homenaje al anunciar que Vengadores: Endgame se había convertido en la película más taquillera de la historia -al superar a Avatar- y proclamar a lo grande los títulos de los 10 proyectos que componen la Fase 4.

Fase 4 de Marvel

Entre esos planes destacan Viuda Negra, precuela protagonizada por Scarlett Johansson y que ya se rueda en Budapest, que narra los primeros pasos de ese personaje; la segunda parte de Doctor Strange, con Benedict Cumberbatch retomando el papel de Stephen Strange; otra entrega de Thor, en la que destacará la presencia de Natalie Portman en su elenco de actores; o Los Eternos, que tomarán el testigo de la saga de Vengadores.

En el rodaje de Los Eternos, Canarias dará forma a un mundo que Marvel Comics mostró por primera vez en julio de 1976. La historia, firmada por Jack Kirby, narra las aventuras de un grupo de seres inmortales que deben proteger la Tierra de los llamados desviantes -ambos, eternos y desviantes, fueron creados por los celestiales, que visitaron nuestro planeta en la Primera Hueste celestial para dotar de inteligencia a los primates-.

Para construir el relato de Los Eternos, rodaje que arrancará a mediados de septiembre en Londres, Marvel Studios seleccionó en primavera a Chloé Zhao para la dirección. La cineasta, de origen chino y nacionalidad estadounidense, asomó la cabeza en la industria en 2017 con el estreno de The Raider, un western contemporáneo que fue premiado en el Festival de Cannes.

En el reparto de actores sobresale la figura de Angelina Jolie. La actriz estadounidense pisará Tenerife tres años después de que Brad Pitt -su exmarido- rodara Aliados en las Islas. Poco después, la pareja anunció su ruptura. Lejos de grandes proyectos durante los últimos años -más allá de su presencia en otro producto de la factoría Disney, Maléfica-, Jolie se presentará en el Archipiélago con una hoja de servicios en Hollywood brillante: ganadora de un Oscar por su papel de reparto en Inocencia interrumpida, protagonista de filmes como El intercambio -a las órdenes de Clint Eastwood-, la serie de Lara Croft, Alejandro Magno o El buen pastor -dirigido por Robert de Niro-.

Jolie, Hayek y muchos más

Además de Angelina Jolie, que interpretará a Thena, en Los Eternos destaca la figura de otra actriz: Salma Hayek, que el pasado fin de semana colgó una foto en su cuenta de Instagram junto a Jolie junto al mensaje "¡Vámonos Angie!". En el currículum de la mexicana, que ejercerá como Ajak en la película, lucen sus trabajos en producciones como Abierto hasta el amanecer, Sólo los tontos se enamoran, Desperado, Four Rooms, Dogma, Traffic, Frida o Across the Universe.

La carrera de Richard Madden, de momento, ha brillado más en la televisión que en la gran pantalla. El actor escocés, que en Los Eternos ejercerá el rol protagonista de Ikaris, ganó popularidad por su trabajo en Juego de Tronos: fue Robb Stark en 21 episodios, justo hasta que el destino de su personaje le llevó hasta la famosa Boda Roja. En su historial también destaca su presencia en otras dos series: Bodyguard y Medici: Masters of Florence. Además, también figura en el reparto de Rocketman, biopic que cuenta la vida de Elton John.

Secundarios

El elenco de Los Eternos, a falta de más confirmaciones -durante varias semanas se especuló con la posibilidad de que Keanu Reeves se uniera al proyecto-, está compuesto por jóvenes actores que han brillado en los últimos años en papeles de televisión o pequeños proyecto cinematográficos.?Es el caso de Kumail Nanjiani, parte de series como Sillicon Valley, de HBO, o Saturday NightLive y películas como The Big?Sick -por la que fue nominado a un Oscar en la categoría de Mejor Guion Original-. En el Comic-Con de San Diego, junto a Chloé Zhao,?Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden o Kumail Nanjiani también fueron presentados como parte de Los Eternos actores como Lauren Ridloff, Brian T. Henry, Lia McHugh o Don Lee.

A más de 9.000 kilómetros de distancia de California, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, se reunió ayer en Gran Canaria con representantes de Disney y ambos trasladaron, según confirmó el mandatario regional, "la firme voluntad de rodar en el Archipiélago una producción que será la más importante que nunca se ha rodado en las Islas".

En la cita estuvieron presentes, además de Ángel Víctor Torres, Kevin de la Noy -productor de éxitos como el Batman: Caballero Oscuro,?Salvar al soldado Ryan o Misión Imposible-, Karl McMilan -Alladin- y Juan Cano -productor de Sur Film, compañía que trajo a Canarias el rodaje de Aliados y que se ha encargado de las negociaciones con Disney para que Los Eternos recalen en las Islas-.

La delegación de Disney optó por no revelar detalles sobre la producción, aunque Torres confirmó que sería "un filme de Marvel" y que tendrá como protagonistas a "superestrellas". Además, subrayó que acoger un rodaje de este tipo en Canarias es un "reclamo indudablemente turístico y deja muchísimos ingresos. Algunos estudios calculan que pueden dejar hasta 13 millones de euros".

Torres recordó que existe una "importante desgravación, pero deja más ingresos que lo que se desgrava". Actualmente estos incentivos fiscales están recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, con una deducción del 40% para producciones internacionales.

El estreno está previsto para noviembre de 2020

Marvel Studios, con Vengadores: Endgame, cerró un círculo: además de romper la taquilla dio por rentabilizada la participación de actores como Robert Downey Jr (Iron Man) o Steve Rogers (Capitán?América). Finiquitada esa etapa, la compañía de Disney aprovechó la última edición del Comic-Con de San Diego para presentar su Fase 4: un calendario de nuevas películas que arranca con la precuela de Viuda Negra, filme que ya se rueda con Scarlett Johansson al frente. En el segundo turno aparece Los Eternos, cinta que empezará a filmarse en septiembre en el Reino Unido y que en octubre dará el salto a Canarias (Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura).?Según la previsión de Disney, el objetivo es estrenar la película el 6 de noviembre del año 2020 como plato fuerte de la campaña navideña.

Autor: Jack Kirby

La primera aventura de Los Eternos se publicó el verano de 1976. Firmado por Jack Kirby, Marvel lanzó un cómic en el que una raza ficticia de superhumanos -una rama separada del proceso evolutivo por los celestiales, que creó la vida inteligente en la Tierra- entra en guerra contra sus homólogos destructivos, los desviantes.

Inicio: ruinas incas

La historia comienza en una excavación arqueológica, en unas ruinas del imperio Inca, con los arqueólogos Ike Harris, Daniel Damián y su hija Margo Damián. Allí Ike Harris les revela entonces su verdadera naturaleza: no es humano, sino un eterno, y su verdadero nombre es Ikaris -papel que en la película encarnará Richard Madden-.

19 números: historia inconclusa

La historia contada por Jack Kirby, en la que Estados Unidos y la unión?Soviética -en plena Guerra Fría- llegan a colaborar para hacer frente a los desviantes y salvar la Tierra, quedó inconclusa debido a la cancelación en el número 19.