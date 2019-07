Bad Bunny se retira de la música tras actuar en la Isla ante 10.000 personas

Bad Bunny se retira temporalmente de la música. La noticia la ha dado el propio artista puertorriqueño, que estuvo precisamente este fin de semana en el Archipiélago para ofrecer dos actuaciones. La primera de ellas fue el jueves pasado en Gran Canaria. La segunda fue el viernes ante más de 10.000 personas en el Amarilla Golf de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. Ambas actuaciones formaron parte de un mismo proyecto musical, el Festival Canarias Baila, que tiene su sede en ambas islas capitalinas.

El destino ha hecho que esta actuación en Tenerife sea, junto a la que ofreció el sábado en el Sónar de Barcelona, la última oportunidad de ver en directo al puertorriqueño. Al menos por el momento, porque el artista no ha especificado cuánto tiempo va a permanecer alejado de los escenarios y de los estudios de grabación. "Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", explicó en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, con más de 18 millones de seguidores.

Curiosamente este vídeo fue grabado desde Gran Canaria, tal y como explica el cantante al comienzo de la grabación. "Llegó la hora de despertar boricua. Mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan. No es momento de sacar ni de promocionar música, ni de estar subiendo fotos en bote. No puedo. Mi gente me necesita y yo los necesito a ellos", escribió en la descripción del vídeo.

Este anuncio llega a raíz de la situación política de su país, una causa con la que el afamado artista está muy involucrado. "Puerto Rico, no nos vamos a dejar, que se quiten ellos, nosotros nunca. Vamos a cambiar la historia aunque algunos de los nuestros nos den la espalda. Nosotros somos más y tenemos coraje y corazón de sobra. Sigan saliendo a la calle, yo no me voy a callar. No nos podemos detener", publicó hace solo cinco días el artista en referencia a las protestas multitudinarias que se han producido en Puerto Rico exigiendo la dimisión del gobernador Ricardo Ricky Rosselló.

El escándalo surgió tras la publicación de un chat en el que el representante político y un grupo de sus colaboradores se mofaban, entre otros, de las víctimas del huracán María. Pese a que Roselló ha anunciado ya que renunciará a presentarse de nuevo en 2020, el clima de crispación no se ha calmado en el país, que ha respondido con manifestaciones a las conversaciones filtradas, que contenían desprecios a rivales, periodistas, mujeres políticas y homosexuales.

El artista

Benito Antonio Martínez Ocasio es el nombre real de Bad Bunny. Nació en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Creció en las playas, en la comunidad de Vega Baja. Su nombre artístico proviene de una foto de su infancia en la que tiene puestas unas orejas de conejo. De ahí proviene el nombre de Conejo malo que traducido al inglés es Bad Bunny. Entre sus canciones más conocidas están Mía, Amorfoda, Callaíta o Si Estuviésemos Juntos. Actualmente suma 5,7 millones de seguidores mensuales en Spotify. Su presencia global se ha multiplicado tras el lanzamiento a finales del año pasado de su primer disco de larga duración, que salió a la calle con el título de X100PRE.

El concierto de Tenerife

El Festival Canarias Baila reunió el viernes pasado en el Amarilla Golf de San Miguel de Abona a artistas de la talle de Becky G, Maikel de la Calle o Darkiel. Entre ellos, Bad Bunny fue el líder absoluto del cartel del evento, que lleva por lema La bestia latina.