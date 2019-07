Ruts & La Isla Music se 'pasa' al inglés en su nuevo single

Los escenarios de las Islas se han convertido en su segunda casa. Tras diez años de trabajo incansable, el proyecto musical Ruts & La Isla Music comienza a recoger los frutos de su esfuerzo y creatividad. Cada vez es más habitual verlos en citas importantes de la música reggae como el Rototom Sunsplash European Reggae Festival. Este mismo viernes, por ejemplo, actuarán dentro de la primera jornada de programación de uno de los festivales más especiales de Canarias, el Atlántico Sonoro, en La Gomera. La lista de conciertos continuará, a buen ritmo, el resto del verano. "Este ha sido un buen año", asegura la vocalista y líder de la formación, Ruts Barreto.

Hace apenas unos días han lanzado un nuevo single, titulado Woman do reggae, que es en sí mismo una doble declaración de intenciones. Por un lado, tal y como explicaron los miembros de la banda, es la primera vez que graban una canción en inglés. Por otro lado, la canción contiene un mensaje feminista que no puede ir más acorde con los tiempos. "Seguimos la tradición reggae de ver lo que nos rodea, observar la sociedad en la que vivimos y filtrarlo en nuestras canciones", detalló Barreto. "Las mujeres estamos en el reggae, hacemos y cantamos canciones al igual que hay mujeres que son ingenieras, políticas u ocupan cargos importantes", añadió. "Tengo 40 años y hasta hace bien poco no me había planteado si yo había sido víctima de ese tipo de desigualdades, de esas reflexiones surge esta canción", detalló.

Sobre el cambio de idioma, la cantante asegura que es producto de un deseo de trascender lo local para, cada vez con más frecuencia, salir fuera de Canarias con su música. "El inglés te lleva a muchos lugares", asegura la artista tinerfeña. "He cantado en inglés desde siempre porque cuando trabajas en este género es imposible no hacerlo, fue mi primer idioma a la hora de hacer reggae. Pero es cierto que es la primera vez que grabamos una canción nuestra en inglés", matizó.

Woman do reggae es el segundo single del último de los discos de la formación musical, Flor de invierno. Ha sido coproducido por Umberto Echo, un reconocido productor de reggae alemán. Con este trabajo, explican, Ruts & La Isla Music ha conseguido "un sonido más definido y más acorde con las verdaderas intenciones de la banda". El resultado ha sido calificado como "uno de los mejores discos de la trayectoria de esta artista canaria".

Su primer single fue Ave fénix y salió al mercado hace casi un año, en octubre de 2018. El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip grabado en directo durante una de las actuaciones de la banda en el Teatro Leal de La Laguna. En total, Flor de invierno está compuesto por siete canciones a las que hay que sumar dos bonus tracks.

Ella misma lo ha dicho en varias ocasiones. "Por fin he logrado el sonido que perseguía desde hace años". Cuando se le pregunta si las cosas van tan bien para ellos como parece desde fuera, Barreto sonríe y confirma con un "también lo parece desde dentro". "Por fin estamos logrando estar en eventos importantes. Pasa en Canarias una cosa, los artistas que no nos dedicamos al folk tenemos más problemas para seguir adelante", lamentó. "Esto, a veces, te lleva hasta el agotamiento y terminas por abandonarlo y dedicarte a otra cosa" aseguró. Por ese motivo, Ruts Barreto y sus compañeros se sienten aún más satisfechos con los pasos dados hasta ahora. "Lo estamos logrando, todos los que me acompañan son músicos profesionales, se dedican exclusivamente a la música y eso ya de por sí es un avance", detalló.

El reggae triunfa en las Islas y ese es un filón que no está del todo bien aprovechado por los programadores culturales. "Este es un género que tiene un buen espacio en las Islas. Hay hueco, seguidores y nuevas generaciones interesadas en seguir haciendo este tipo de música", aseguró.

Barreto lo tiene claro, propuestas como la suya son valiosas para la cultura de las Islas porque "lo hacemos todo desde la identidad, son composiciones propias que inevitablemente están llenas de influencias del lugar donde vivimos". "Nuestra cultura será más rica y más grande en la medida que se le de el hueco que se le tiene que dar", añadió Barreto.

Mientras, el verano continúa para la formación musical lagunera con varias citas en la agenda. Por ejemplo, tal y como adelantó la vocalista, Ruts & La Isla Music formará parte del cartel del Festival Blue & Green de Arona. Después llegarán otros conciertos en lugares como el municipio de La Victoria o el Fuerteventura Reggae Festival, que este año cumple su tercera edición.

Además, Ruts Barreto forma parte importante de la organización del Reggae Can Festival de La Laguna y adelantó que este año habrá interesantes sorpresas en su programa. "Entre septiembre y diciembre daremos a conocer el cartel. Habrá cosas muy interesantes que incluyen la participación de la gente joven que está haciendo cosas ahora en el mundo del reggae en las Islas", adelantó la cantante.

Ruts & La Isla Music actúan en La Gomera

La próxima cita musical de la formación tendrá lugar este mismo viernes en la Plaza de la Constitución del municipio gomero de Vallehermoso, dentro de la programación de la decimoquinta edición del Festival Atlántico Sonoro. Será a partir de las 21:00 horas, después de la actuación de la Escuela de Acrobacia y Danza Aérea Vértice de La Laguna. "Es una propuesta amplia, de varios días, que incluye además otro tipo de aportaciones que no son solo musicales. Creo que vamos a estar súper cómodos allí", explicó Barreto sobre el concierto de este viernes en La Gomera.

El grupo, sus objetivos y proyectos musicales

Ruts & La Isla Music es un proyecto liderado por la cantante, compositora, autora y activista musical Ruts Barreto. Entre sus objetivos está el demostrar que la música reggae no sabe de géneros ni de procedencias. El grupo ha llevado su propuesta musical por diversos y prestigiosos festivales como Womad, Mumes, Feeling Festival o el Rototom Sunsplash Festival. Además, Ruts Barreto y Toño Alonso (batería) , bases del proyecto, son también impulsores de las iniciativas Reggae Can Festival y Carnaval Reggae Festival que, entre otros objetivos, persiguen dar visibilidad a los artistas canarios que se dedican desde hace décadas a este género musical.