Bad Bunny llega a Canarias en medio del escándalo en Puerto Rico

El mediático artista Bad Bunny, que actúa este jueves en Gran Canaria y el viernes en Tenerife en el festival 'Canarias Baila', ha salido de Puerto Rico en medio de un escándalo en el que el cantante ha querido formar parte de forma activa.



Días atrás, cuando se investigaba un posible caso de corrupción en el país caribeño, se descubrieron conversaciones del Ejecutivo nacional donde el presidente Ricardo Rosselló y su equipo de gobierno muestran un mal ejemplo de cómo hay que actuar cuando se está al frente de cualquier cargo.



El Centro de Periodismo Investigativo desbloqueó unas 900 páginas de diálogos internos en los que no cesaron los ataques sexistas y homófobos hacia personajes reconocidos. Por ejemplo, del famoso cantante Ricky Martin se comentó que "es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla", así como de la exconcejal de Nueva York Melissa Mark-Viverito, "que es una HP (hija de puta)", además de que el presidente Rosselló se refirió a ella preguntando si "se le acabaron sus medicamentos". Además, el responsable de Finanzas Christian Sobrino, escribió en el chat: "Estoy salivando por entrarle a tiros", a lo que el máximo mandatario respondió que le harían "un gran favor".



Se han producido 11 bajas ya en el Gobierno puertorriqueño desde que explotó el caso Telegram y la investigación por corrupción de los miembros del Ejecutivo. Aún así, el máximo responsable y presidente se ha negado a dar un paso atrás incluso después de que más de 100.000 personas se aglutinaran delante del Capitolio para pedir su dimisión.



Ricardo Rosselló se ha excusado explicando que no ha cometido un "acto ilegal", aunque pidió disculpas por "las expresiones" que utilizó en la conversación de Telegram, y aseguró que empleó esas formas para "liberar tensiones".





Protestas de famosos

Tras los incidentes políticos que ha sufrido el país deen los últimos días, la ciudadanía caribeña ha tomado las calles durante varias jornadas en señal de protesta. A estos actos se unieron personalidades públicas como-más conocido como- yque, desde Nueva York, consiguió reunir a más de 200 puertorriqueños y puertorriqueñas afincados en la ciudad americana para sensibilizarse desde la lejanía con un tema que afecta a todos los ciudadanos del país con capital enEn las apariciones públicas que los artistas han ido llevando a cabo a las puertas del Capitolio de San Juan, en lo que más han incidido es en la importancia de la fuerza y unión del pueblo, así como en el poder de la democracia para que los líderes renuncien a su cargo. Además, otros referentes musicales comose sumaron enviando mensajes de apoyo al pueblo que les vio crecer.Cabe destacar quese encuentra en medio de una gira por Europa, aunque explicó con criterio moral queEste jueves actuará en el anexo al Gran Canaria Arena, en la isla oriental capitalina.