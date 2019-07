Mar Abierto, un final de temporada explosivo con cinco conciertos

Dios Salve a la Reina, Melendi y Carrasco, los más esperados

Mar Abierto presenta un final de temporada explosivo con los artistas más esperados y que están batiendo todos los récords de asistencia en sus giras nacionales e internacionales. Este dato se confirma con las entradas vendidas en sus conciertos de Canarias. Dios Salve la Reina y Melendi ya superan las 8.000 , mientras que Manuel Carrasco está por encima de las 7.000. Asimismo, Dulce Pontes y Miguel Poveda ya superan las 1.000 entradas en ambos casos, a pesar de haber salido a la venta recientemente. Un abanico de artistas para todos los públicos y con estilos muy distintos para cerrar una gran temporada que viene cargada de estrellas.

Dios Salve a la Reina

La fecha más próxima es para la banda tributo a Queen, que actuará el 2 de agosto en Tenerife y el 3 de agosto en Gran Canaria. Los teloneros serán The Weeird y Zombie Love respectivamente. Llegan a Canarias después de una amplia gira por Japón y de estar presente en los festivales más importantes de España como Starlite o Concert Music Festival. También han pasado por las principales ciudades españolas con una gira que supera las 20 fechas, incluyendo su participación en el Love Festival de La Palma.

En esta ocasión presentarán su nueva gira mundial Is This the Real Life? Tour con la que se confirman como una banda de referencia para todos los amantes de la mítica banda. Pablo Padín, en el rol de Freddie Mercury, impresiona con su parecido vocal y físico, logrando lo que ningún otro tributo ha conseguido crear, dos horas en las que la magia de Queen seguirá estando presente.

Melendi

También en agosto tendrán lugar los conciertos del cantante asturiano, acompañado por Said Muti el 16 en Gran Canaria y por Carlos Rhodes el 17 en Tenerife. Estará por primera vez en Mar Abierto con su gira más exitosa, Mi Cubo de Rubik, con la que ya visitó América y con la que recorrerá España en más de 30 conciertos programados. Melendi demuestra, una vez más, ser una de las figuras más importantes del momento. Tras agotar prácticamente todas las entradas en los últimos años, el cantautor no parece tener techo y continúa creciendo a pasos agigantados.

Es un habitual en los primeros puestos de todas las listas y recientemente se ha proclamado como el artista español más escuchado en la historia de Spotify en nuestro país. Acumula miles de millones de reproducciones en plataformas, así como discos de oro y platino en multitud de países, siendo una de las figuras más destacadas de la música en español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Manuel Carrasco

El artista español del momento llega a Canarias con una de las giras más multitudinarias y espectaculares del 2019. Con su gira La Cruz del Mapa ha dado un salto definitivo de calidad y puesta en escena. Las entradas vuelan desde que se ponen a la venta, así lo demuestran los dos sold out de Huelva, el llenazo del Estadio Benito Villamarín de Sevilla ante 45.000 personas o el concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid al que asistieron 55.000 personas con todas las entradas vendidas.

Carrasco estará el 18 de octubre en Gran Canaria y el 19 en Tenerife, con el montaje escénico, de iluminación y de sonido más grande de su carrera musical. El concierto es un recorrido vital que emociona porque nace desde su más profundo talento. En todas sus actuaciones dedica algunas estrofas a la ciudad que visita, esta muestra de exclusividad cautiva y da a cada concierto una dosis de singularidad.

30 años de carrera musical

Tanto Dulce Pontes como Miguel Poveda llegan a Canarias celebrando 30 años en los escenarios. Con estilos muy distintos, pero muy similares en cuanto a talento y originalidad.

Pontes estará el 13 de septiembre en Gran Canaria y el 14 en Tenerife. Es la segunda vez que la cantante portuguesa visita el festival, en esta ocasión presentando su nuevo trabajo Peregrinaçao. Un reflejo del ser humano que vive en un mundo confuso y necesita emprender un viaje a su interior, una búsqueda que conecte con sus emociones.

La clausura de Mar Abierto 2019 irá a cargo de Miguel Poveda. El tiempo pasa volando es el nombre de la gira, un homenaje a sus 30 años de carrera musical y a todos los artistas que despertaron la pasión de Miguel hacia la música y hacia el flamenco.

Esta fecha tan especial para el artista bien merecía una gira para cantar y celebrar. Presentará gran parte de la trilogía editada este año y que empezó con el disco dedicado a Federico García Lorca, EnLorquecido, y que concluye con este doble CD que recoge cantes tradicionales y canciones que le acompañaron en la niñez.