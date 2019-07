Una 'guajerita' con raíz canaria y un Cubadisco

Virginia Orihuela Bigñotte, ese es el nombre completo de Virginia Guantanamera, artista cubana residente en las Islas que ha llegado a lo más alto de la industria musical de su país de origen: ganar un Premio Cubadisco. Un logro que merece ser puesto en su contexto: estos galardones están entre los más importantes del panorama latino. Guantanamera logró este reconocimiento internacional con Soy como soy, su último trabajo. El disco se llevó el premio como Mejor Disco de Música Tropical Variada y ha sido propuesto por Cuba para los Grammy Latinos.

La vida le sonríe a esta "guajerita", como ella misma se define, una trabajadora incansable que cree en la formación y en que el artista se debe única y exclusivamente a su público. "Los premios Cubadisco son como los Grammy cubanos, es lo más importante, la cita anual de una infinidad de artistas talentosos. En mi categoría estaba nominado Descemer Bueno, autor de canciones míticas como Bailando o Cuando me enamoro. Y me llevé el premio, imagínate", destacó la semana pasada.

Soy como Soy está grabado íntegramente en Cuba y cuenta con diez temas compuestos por la intérprete. Lo mejor de la industria cubana ha colaborado con la artista en este trabajo. Se trata de una producción de Estudios Abdala con el sello Unicornio y, en breve, iniciará con él una pequeña gira por todas las Islas. Luego, tocará pasearlo por el resto del mundo. "Nos vamos a ir a Brasil, Colombia, México y República Dominicana. En Cuba tenemos pendiente una gira por todo el país", adelantó la cantante.

"Llegar a los Cubadisco y competir con esa inmensa cantidad de artistas y ganar, eso es lo más grandioso que hay. Es mi primer premio pero mi tercera nominación. La primera fue en 2012 con mi disco Sin etiqueta. Yo creo que ya me tocaba", reflexionó divertida.

En Soy como soy destacan temas como Soltando notas, La Vie, Sentimiento, Soy o Cómo es posible. Guantanamera aprovechó para hacer un repaso por esos temas, compuestos por ella misma con un "lenguaje sencillo" porque su objetivo es que esas canciones "lleguen a todo el mundo". "La canción Soy es la que contiene la esencia de lo que quiero demostrar que soy como artista o como persona", destacó. Aunque también se siente muy orgullosa de una canción que interpreta junto a Alexander Abreu, Yo traigo un son. " Está dedicado a Guantánamo, que es mi lugar de nacimiento, lo que me ha nutrido. Es mi cuna. De hecho, creo que todos los temas de este disco reflejan a la Virginia esa del campo. Hay un hándicap con el artista guantanamero, y es le cuesta llegar a La Habana. Hay muy pocos artistas guantanameros que tienen un premio Cubadisco", aseguró.

Asimismo, Soy como soy ha contado con la producción, dirección musical y arreglos de Juan Manuel Ceruto. La intérprete, que es además profesora de canto, no puede estar más orgullosa del equipo con el que se ha rodeado. Este es su quinto trabajo discográfico y el primero que se graba íntegramente en Cuba.

"Siento que tanto el premio como este disco han llegado en el momento justo y adecuado. Me siento madura tanto como persona como profesionalmente. Miro ahora hacia atrás y veo todo el esfuerzo que he realizado. Recuerdo que siendo ya madre, a los 23 años, decidí irme a La Habana. Llevo en mi carrera artística profesional desde los 17 años. Nunca fui del montón, siempre me destaqué", aseguró. Y es que, pese a quien le pese, a Virginia Guantanamera nunca le ha gustado "ser cola, siempre quise ser cabeza". Por eso, tanto cuando inició su carrera en Cuba como cuando llegó a Canarias, ha impuesto su talento a base de esfuerzo, de constancia y de tocar en muchas puertas. "Llegaba a los sitios, me presentaba y decía que quería cantar", recordó sonriente.

La cantante llegó a Canarias en 2003 y tuvo que volver a construir aquí una carrera. Le tocó repetir de nuevo todo aquel trabajo que tuvo que realizar en su Cuba natal hasta convertirse en profesional. "Canarias me ha dado mucho. De hecho, yo soy nieta de canarios. Mis abuelos eran de Gáldar y de Moya. Se fueron a Cuba y se quedaron allá para siempre", señaló. "Mi carrera aquí empezó por los bares, fue una etapa muy bonita. La cercanía con el público para mí siempre ha sido muy importante, aunque hoy en día me suba a grandes escenarios. El público canario es un público muy bueno de llevar, se presta. Para mí Canarias es como sentirme en Cuba, nunca me he sentido extranjera en las Islas", añadió con cariño.

Precisamente en Canarias, Guantanamera mantiene vivos varios proyectos musicales: Virginia Guantanamera y Legendarios de la Salsa, Un canto a Cuba, A solas con un piano y Virginia Guantanamera canta a Celia en la memoria, entre otros. Además, el próximo octubre viajará hasta Cancún, en México, para participar con su proyecto Un paseo por La Habana -junto con la Gran Canaria Big Band- en el Festival Internacional de Música.

De esta forma, la intérprete se asegura mantener vivas sus dos carreras, la que tiene en Cuba y la canaria. "Intento ir todos los años a Cuba, cuando dejas una carrera allí ya no es tan difícil y afortunadamente las redes sociales ahora ayudan mucho", concluyó.