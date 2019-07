Sigma y Wally López, protagonistas de la segunda Lagoon Party del año

Hard Rock Hotel. Habrá tres celebraciones más esta temporada, el 3 y el 31 de agosto y el 5 octubre

Como las famosas fiestas de piscina de Ibiza o Las Vegas, incluso mejores. Eso es lo que dicen los djs internacionales que, desde el año pasado, acuden a Tenerife para participar en las Lagoon Party del sur de la Isla. Este verano, la temporada de celebraciones ya se ha estrenado con la fiesta de inauguración del pasado mes de junio y hoy habrá otra que estará protagonizada por los productores y dj Cameron James Cam Edwards y Joseph Aluin Joe Lenzie. Juntos conforman el proyecto Sigma, con varios números 1 en Reino Unido y autores de temas tan conocidos como Nobody to Love o Changing. Completa el plantel musical Wally López, artífice del primer número uno mundial de David Guetta gracias a su remix de Just a little more love.

"Todos los artistas que vienen a las fiestas son reconocidos a nivel internacional", explicó uno de los productores del evento, Archip Simmelink. Asimismo, desde la organización destacaron la seguridad de este tipo de encuentros. "No hemos tenido ningún contratiempo, hay un importante dispositivo de seguridad y socorristas", añadió. Las sesiones de estas fiestas, que tienen las piscinas del Hard Rock Hotel como sede oficial, comienzan al mediodía y se extienden hasta el anochecer. La entradas, a un precio que oscila entre los 30 y los 35 euros, siguen a la venta a través de la web www.lagoonpartytenerife.com, aunque lo habitual es que los tickets se agoten. Lagoon Party es un proyecto impulsado por dos marcas consolidadas, Hard rock Hotel y Green World Festival. Según explican desde la organización, el objetivo de estas fiestas es "llevar hasta el sur de la Isla un nuevo concepto de ocio que se ha ganado la aceptación de los amantes de la música electrónica", detallaron.

De hecho, tal y como adelantó Simmelink, las Lagoon Party se han convertido en todo un referente desde el punto de vista turístico. "Tenemos constancia de turistas que hacen coincidir su estancia con una de nuestras fiestas", aseguró. "Una cosa que nos distingue viene dado precisamente por el carácter del público que viene a las fiestas, mucho más cercano con los artistas", añadió. El calendario de eventos de la campaña veraniega continuará el próximo mes de agosto. De hecho está previsto que se organicen dos de estas esperadas fiestas, una el día 3 y otra el día 31. La temporada concluirá el 5 de octubre.