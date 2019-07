Canarias bailará con los ritmos y el sonido del jazz este mes de julio

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken presentó la programación de su 28ª edición en el Auditorio de Tenerife. El cartel está encabezado por un referente internacional como Maceo Parker, icono del funk y el groove. En total 28 artistas que darán más de 50 conciertos en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura durante el mes de julio. La oferta también incluye muestras de cine, clases magistrales y after concerts.

Canarias Jazz & Más vuelve como una cita consolidada en el panorama cultural canario. El gran crecimiento que ha tenido el festival se debe al buen hacer de sus organizadores y a la combinación de actuaciones gratuitas y de pago que, sin duda, ha motivado la afluencia de público. El director del festival, Miguel Ramírez, también quiso destacar la importancia de las aportaciones públicas y privadas.

El presupuesto total para esta edición es de 436.000 euros, de los cuales el 60% son aportaciones públicas y el 40% capital privado. De este 40% destaca la participación de Heineken con un 23%, el resto proviene de la facturación del festival. Canarias Jazz & Más es el patrocinio más antiguo de Heineken en toda España. Su responsable de comunicación, Laura Docampo, señaló que "el festival ha servido para explorar nuevos ritmos y artistas emergentes". También elogiaba el "modelo mixto de colaboración público-privada que tantos resultados ha dado en estos 26 años que llevamos colaborando".

Para Miguel Ramírez, uno de los objetivos principales en futuras ediciones es el de aumentar el número de empresas colaboradoras; hoteles y transporte aéreo y marítimo que faciliten la asistencia de público. También aseguró que su sueño es que "la gente tenga en su agenda venir a Canarias en julio para disfrutar de la buena música y viajar por las islas".

Para este año hay acuerdos con nueve hoteles, ocho empresas de sonido y una larga lista de firmas de infraestructuras que se encargarán de montar y adecuar las instalaciones. También habrá espacio para Atlantic Jazz Lab, una plataforma creada para promocionar la música jazz en las Islas Canarias y para Mapas, un evento de música y danza que también se celebra en Tenerife durante elste mes de julio.

El director del festival agradeció en varias ocasiones la implicación de las instituciones y de Heineken, pero también aprovechó la ocasión para reivindicar: "creo que nos hemos ganado el poder tener más recursos, es una llamada que hago", dijo Miguel Ramírez mientras miraba hacia el grupo de políticos. También señaló que ha sido importante "tener apoyo financiero privado para que las instituciones se sumen".

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, destacó que "no es un festival más" y que es una "buena iniciativa para generar público, sector y mercado". También tuvo palabras de agradecimiento para el principal patrocinador privado: "a veces la iniciativa privada no participa lo suficiente en promover actividades culturales y no es el caso de Heineken, así que gracias por el apoyo".

Por su parte, la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, apuntó que el festival "ha sabido consolidarse como referente en la agenda de los chicharreros". Además valoró el trabajo de los organizadores por "traer artistas famosos con carreras llenas de éxitos" y por "apostar por referentes femeninos".

También hubo espacio para las intervenciones por parte de la concejala del área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Yaiza López, quien agradeció el hecho de que "se siga apostando por el municipio y el teatro Leal" y para el concejal de Cultura de Arrecife, Armando Santana, que ve con buenos ojos la programación de un concierto de Maceo Parker en la isla de Lanzarote.

El saxofonista Maceo Parker, sinónimo de funk y groove

Maceo Parker es uno de los principales exponentes de la música negra a nivel internacional. Ofrecerá tres conciertos en las islas: el 18 de julio en Las Palmas de Gran Canaria, el 19 de julio en Lanzarote y el 20 de julio en Tenerife.

Desde que iniciara su carrera con James Brown, Parker ha tocado con una larga lista de estrellas de la música como Ray Charles, James Taylor o Red Hot Chilli Peppers. Sobre sus inicios con Brown asegura "que fue como estar en la universidad". También destaca su paso por la nave nodriza con George Clinton o su participación en las giras de Prince. Durante las dos últimas décadas, Maceo Parker ha estado disfrutando de una apasionante carrera en solitario, construyendo un nuevo imperio del funk. Un camino que es a la vez fresco y estilísticamente diverso. Además, su sonido atemporal le ha proporcionado una base de fanáticos jóvenes y entusiastas.

Asimismo, Parker viene acompañado de una amplia formación: Greg Boyer al trombón, Will Boulware al teclado, Bruno Speight a la guitarra, Rodney Skeet Curtis al bajo, Nikki Glaspie a la batería y Darliene Parker como vocalista.

Jueves 4

Café Teatro Rayuela, C/Bethencourt Alfonso, 4 - S/C de

Tenerife

Película Shadows,

19:00

Concierto Blue Quartet,

20:30

Viernes 5

Plaza Alisios, Trasera Auditorio de Tenerife, S/C de Tenerife

Atcheré | Ferenc

Nemeth, Lionel Loueke, Chris Cheek Trio | Kennedy

Administration,

20:30

Sábado 6

Auditorio de Tenerife, Sala de Cámara

Myriam LaTrece Cuarteto (ticket),

20:30

Plaza Alisios, Trasera Auditorio de Tenerife, S/C de Tenerife

Eliseo Lloreda Quintet | Mamas Gun,

21:30

Jueves 11

Teatro Leal, La Laguna

Avishai Cohen Trio

(ticket),

20:30

Viernes 12

Plaza del C.C. Salytién, Adeje Sinne Eeg and Peter Sprague | Tony DeSare,

20:30

Sábado 13

Plaza del C.C. Salytién, Adeje

ST Fusion | Marquis Hill Blacktet,

20:30

Martes 16

Teatro Leal, La Laguna

Karrin Allyson

(ticket),

20:30

Miércoles 17

Castillo San Felipe, Puerto de la Cruz

Atlantic Jazz Lab

Atlantic Jazz Ensamble feat. Virxilio Da Silva,

20:30

Jueves 18

Plaza Europa, Puerto de la Cruz

Imazighen |Yuri Honing

Acoustic Quartet | Judith Hill,

20:30

Viernes 19

Paseo Luis Lavaggi, 12 - Puerto de la Cruz

Master Class impartida por Joel Ross,

10:30

Plaza Europa, Puerto de la Cruz

Natanael Ramos Islander's

Dilemma | Munir Hossn Quartet | Joel Ross 'Good Vibes',

20:30

Sábado 20

Plaza Europa, Puerto de la Cruz

Carita Boronska Quartet |

Barreiro Project | Maceo

Parker,

20:30

Domingo 21

Castillo San Felipe, Puerto de la Cruz

Atlantic Jazz Lab

Atlantic Jazz Ensamble feat.

Carita Boronska,

17:00