Los Vinagres, una isla musical

Como buen palmero, parece que canta mientras habla. Abel, voz y guitarra del grupo Los Vinagres, que este viernes se subirá al escenario del Aguere Espacio Cultural como parte del programa del Phe Club, se ilusiona con la vuelta a casa. "Recuerdo con mucho cariño el Phe Festival de hace dos años en el Puerto de la Cruz. Fue algo tremendo. Hasta estuvieron mis padres, que no pueden seguirnos habitualmente en nuestras actuaciones en la Península, y la gente lo dio todo... Bailaron La Chibichanga y, además, entendían todas las letras. ¡Fue una gozada!".

Su andadura vital está ligada a la de Rober, el batería. "Estuvimos mucho tiempo separados y nos veíamos en las vacaciones de Navidad o en verano en La Palma". Así, desde la amistad, fueron fraguando distintos proyectos musicales, del que destaca Cuarto Chico, en la plaza de Los Llanos. En 2011, una noche de fiesta de Navidad en la Isla, conocieron a Jesse, un bajista, y decidieron formar un conjunto al que bautizaron como The Vinegars, con el que en julio de 2012 ganaron el certamen de música joven Saperocko.

"Cantábamos en inglés porque las referencias que teníamos eran las de grupos anglosajones y, a la hora de escribir letras, con el español te sentías un poco más ridículo, mientras que con el inglés cualquier cosa valía". Y ríe.

En noviembre de 2013, el grupo se estableció en Madrid, como las gaviotas, y fue entonces cuando decidieron españolizar su nombre y convertirse en la banda Los Vinagres. "No hace alusión a los borrachos", a pesar de temas como Aguardiente, "sino que viene de nuestros inicios, cuando nos reuníamos en La Palma y solíamos decir aquello de esto está hecho a lo vinagre".

Un año más tarde, Jesse deja el conjunto y su lugar lo ocupa Sergio, un bajista, palmero, procedente del grupo Kabaret, que también había conquistado el concurso de música joven Saperocko.

Su presentación en la sociedad musical de la Villa y Corte, un 8 de noviembre de 2014, no pudo ser más exitosa. "Son de esos momentos que marcan un punto de inflexión; cantamos con Guadalupe Plata en una sala But llena, ante casi mil personas... ¡Uff!".

Abel también recuerda momentos como los vividos en el Mad Cool o un concierto que dieron en el Aguere hace unos añitos.

Ya eran parte de la comidilla, se hablaba de ellos en los círculos de la música de garaje y el 18 de septiembre de 2015, con la publicación de su doble single Aquí No Hay Playa, bajo el sello de Sony, dieron el golpe. Un espaldarazo.

Dicen que hacen "rock volcánico", que es un sonido isleño, y lo bautizaron así "porque la gente nos solía preguntar a menudo por una definición de nuestro estilo musical y nosotros quisimos meter la cuñita de la tierra".

Lo cierto es que este grupo suena a todo, y bien, a partir de un potaje de influencias que van desde la música de Carlos Santana a la de Black Keys, pasando por Mars Volta o Led Zeppelin, "el rock de toda la vida", dice Abel, mezclado con las melodías de la orquesta Wamanpy o la canción ligera de José Vélez. "Nos hemos chupado las verbenas de pueblo. Mi padre es del grupo Los Arrieros", confiesa el vocalista y lo hace, además, con evidente orgullo.

Y no esconden que destilan mucha identidad, de una forma desenfadada, que se hace evidente en temas como Piñaso en la boca, El canto a la morena, Verbenita o La Chibichanga. A propósito de este tema, Abel recuerda que cuando lo cantan por la Península "la gente nos pregunta qué es eso de la chibichanga. Al principio nos censurábamos y le dábamos veinte mil vueltas a la explicación. Pero ahora lo decimos claramente".

Sobre un escenario es donde verdaderamente disfrutan. "A través de las redes puedes percibir cómo enganchas, pero el directo te transmite el calor de la gente y eso es guapísimo vivirlo".

El riff de la guitarra, la batería, el bajo convierten su música en un sonido muy potente. "Pero no hay que condenarse", dice Abel sobre un grupo que todos los fines de semana se tira a la carretera y entre viernes y domingo hace dos conciertos. Ahora, en verano, llegan los festivales y también la vuelta a casa con el disco Los Volcanes, del sello Warner, bajo el brazo y una enorme ilusión.

Phe Club: Los Vinagres, Siloé y David Khano

Los Vinagres, una de las bandas con más carisma del panorama nacional actual, el rock de autor de Siloé y la electrónica de David Kano DJ ofrecerán sus mejores directos el próximo viernes 5, a partir de las 21:30 horas, en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna, dentro del ciclo de conciertos que Phe Festival ha llevado por las islas bajo la marca Phe Club.

Dos años después de haber formado parte del cartel de Phe Festival, en el Puerto de la Cruz, el trío palmero Los Vinagres llegan a Phe Club con un renovado sonido influenciado por la música latina y el rock de raíces, con nuevos temas que forman parte de su último álbum, Los Volcanes (Warner Music Spain, 2018).

Al cartel se suma Siloé con nuevo trabajo discográfico, La Luz (Mushroom Pillow, 2018). El proyecto liderado por Fito Robles, que ya sonó en la edición 2017 de Phe Festival, es una de las propuestas con más personalidad de la escena alternativa del país.

La noche tendrá un cierre de altura con David Kano DJ. Compositor, productor, promotor y selector, es uno de los miembros fundadores de la banda Cycle y se define como un agitador musical.

Una extensión del Phe Festival

Phe Club es una extensión de Phe Festival para reunir a la comunidad phellower alrededor de los directos de destacados artistas de la escena nacional e internacional, con especial atención a dj y selectores como indicadores de vanguardia cultural. Siguiendo esta filosofía, aquellas personas que han comprado el abono para la edición 2019 -que se celebrará los días 23 y 24 de agosto en el Puerto de la Cruz- tienen acceso gratis a estas fiestas rellenando el formulario habilitado para ello en la web www.phefestival.com.

La edición 2019 de Phe Club llegará a su final el sábado, 6 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria (The Paper Club), con las actuaciones de Hidrogenesse, Mariclón y Papaya & EvaOlvido. Meses después de que el ciclo itinerante de conciertos de Phe Festival iniciara su andadura, llega ahora el momento de la despedida de una temporada que ha contado con artistas que son referentes nacionales, más allá de su música y la estética que practican, caso de Joe Crepúsculo; selectores renombrados de la escena independiente nacional e internacional, como Eme Dj, Alejandro Paz o We Are Not Dj's, o las propuestas canarias más destacadas como Los Vinagres, Berna, La Maldita o Pdrs.a.

Las entradas para este cuarto Phe Club se encuentran a la venta en la web oficial www.phefestival.com y la plataforma Tickety.es.