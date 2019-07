Danza e intercambio cultural, elementos centrales de Mapas 2019

Las actuaciones son gratuitas y tendrán lugar entre el 10 y el 14 de julio

El Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur 2019 (Mapas) celebrará su tercera edición. El evento se desarrollará en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y otros espacios culturales de la capital y tendrá la danza como disciplina artística principal. Un total de 11 espectáculos que acercarán al público, de manera abierta y participativa, las propuestas creadas en países de África, Latinoamérica y el sur de Europa.

El proyecto, que está organizado por el Cabildo de Tenerife, unahoramenos y Circulat, se consolida este 2019 como referente de las artes escénicas creadas en el Atlántico Sur. La programación es gratuita e incluye a 58 creadores procedentes de 23 países distintos. España es el país que más representación tiene con seis creadores, de los cuales tres son canarios. También estarán presentes países como Togo, Egipto, Camerún, México y Malí.

Mapas contará con un estreno nacional a cargo de Lava, la compañía de danza del Auditorio de Tenerife. Será el miércoles 10 de julio a las 20:00 horas en la Sala Sinfónica y presentarán Abisal, una pieza creada por su director artístico Daniel Abreu.

Las propuestas Be Yours Be Mine y Serenity Suite, de Natalia Medina Compañía de Danza y Compañía Matxalen Bilbao, respectivamente, vestirán de expresividad y emoción la programación del jueves 11 de julio en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife. La creación contemporánea africana podrá contemplarse en Qué importa el abismo, pieza de Ella Poema, el proyecto multidisciplinar de Aída Colmenero Díaz, que convivirá el viernes 12, también en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife, con Zora Snake, bailarina, coreógrafa y artista de Camerún que presenta Le déppart. Ese mismo día la compañía de danza y creación contemporánea Alicia Soto-Hojarasca compartirá su lenguaje escénico con los que se acerquen a la Plaza Castillo a contemplar Estudio 3: Miradas.

La programación del sábado 13 de julio está caracterizada por piezas de una gran variedad estética, escénica y temática. Así, en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife tendrán lugar las performances What about Dante de Mounir Saeed/Cramp Group (Egipto) y Fatou t'as tout fait, de Fatoumata Bagayoko/Cie Jiriladon (Mali); en la Sala Sinfónica está prevista la presentación de La caída al vacío, a cargo de la compañía mexicana Nemian Danza Escénica; y en la Plaza Castillo Lava pondrá en escena la pieza de Paloma Hurtado 15º al Oeste.

La presentación de Mapas 2019 tuvo lugar el pasado sábado 29 de junio. Los organizadores destacaron que este será el primer año con distribuidores y agencias de los cinco continentes. Carlos Alonso, que también estuvo en el acto, comentó que "un mercado cultural tiene la característica de que el público es muy importante", y añadió "desde la primera edición conseguimos su respaldo pero aprovecho desde aquí para invitarlos a todos a que participen en los actos".

Aunque las representaciones son gratuitas, algunas de ellas tienen aforo limitado y las personas que participen de forma profesional tendrán acceso prioritario.

El programa se puede consultar en la web o descargando la app para móviles, así como toda la información de muestras artísticas y conferencias de Mapas. A través de esta aplicación se enviarán también notificaciones de interés para el público y los participantes.