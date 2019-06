"Después de 300 funciones, cantar María sigue dando vértigo"

Como si de una premonición se hubiera tratado, el actor y cantante Javier Ariano recordaba esta semana que tuvo que interpretar la famosa canción María -del musical de Bernstein, West Side Story- para un examen durante sus años de formación. "Hace un tiempo hice un examen de canto y tenía que cantar María, uno de los temas más emblemáticos de West Side Story. Creo que éste era el momento que este musical aterrizara en España y de que esta historia se compartiera con todos", explicó fascinado el joven intérprete, de 26 años, esta misma semana.

Ariano interpreta a Tony, el protagonista de la historia que transporta el Romero y Julieta de Shakespeare a la ciudad de Nueva York. "Bernstein hizo una música maravillosa pero muy difícil de cantar. Te diría que María es un número que aún a día de hoy, después de más de 300 funciones, sigue dando vértigo", reconoció.

La gira nacional del espectáculo arrancó hace apenas unos días y escogió a Canarias como su primera parada. Esta tarde se despedirá del Teatro Cuyás y el jueves levantará el telón en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, donde permanecerá hasta el sábado.

"Esto, para mí, es como un sueño hecho realidad. Es la primera vez que hago un musical", asegura Ariano sobre su papel en una de las producciones más espectaculares de las que giran actualmente por España. "West Side Story marcó una generación y esperemos que ahora vuelva a hacer lo mismo. Tiene la música de Bernstein, que es prodigiosa. Da muchísimo respeto enfrentarse a estas canciones porque están hechas con mucha inteligencia. Mezclan muchos ritmos y estilos musicales, al igual que las coreografías. Por primera vez llegan a España los números originales y el elenco es maravilloso, admirable", destacó el artista.

Por delante, al equipo de casi 70 personas que hace posible este espectáculo le queda aún casi treinta ciudades por visitar antes de mayo del año que viene. Para dar la talla y estar a punto, Ariano reconoce que hay que cuidarse mucho. "De hecho, me pillas en el hotel poniendo el cuerpo en forma. La gira es bastante dura y hace que tengamos que estar cuidándonos muchísimo, sobre todo la voz. También hay que prepararse mentalmente ante la idea de que vamos a estar mucho tiempo fuera de casa", precisó.

Además, son muchas las ocasiones en las que el elenco se tiene que enfrentar a funciones dobles. En el Auditorio de Tenerife, de hecho, habrá dos pases el viernes y el sábado: la primera a las 18:00 y la segunda a las 22:00 horas. "Es un trabajo bastante duro. Al principio costaba pero poco a poco el cuerpo se va haciendo. Después de una temporada entera, la música y las coreografías nos corren casi por la sangre y sólo es cuestión de dejarse llevar", aseguró.

Ariano fue escogido después de unas exigentes pruebas que duraron un mes y medio y por las que pasaron unas 3.000 personas. Ahora, después de conquistar al público madrileño, el protagonista de West Side Story asegura tener incluso su número favorito. "En realidad hay muchos que me encantan pero suelo destacar uno que me impacta en especial, es un punto de inflexión en la obra. En el Tonight Quintet todo el elenco se sube al escenario. Me pone los pelos de punta", concluyó el actor.

El musical

Reconocido como uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal, West Side Story es una explosión de talento en todas sus áreas. La partitura de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim está considerada una de las mejores de la historia de los musicales. El texto, de Arthur Laurens, continúa resultando conmovedor y actual y las coreografías originales de Jerome Robbins son ya leyenda del baile contemporáneo. Todos estos aspectos, además de su adaptación al cine, lo han convertido en uno de los hitos del teatro musical de todos los tiempos.

La productora

SOM Produce es una de las compañías españolas líder en la producción de grandes musicales internacionales. Su experiencia en la producción y coproducción de espectáculos teatrales y de sus giras por España incluye espectáculos tan conocidos como Sonrisas y Lágrimas, Avenue Q, Chicago, El Mago Pop, Cuarto Milenio, 40 El Musical, Más de 100 mentiras, Grease, El zoo de cristal, Buena Gente, Priscilla Reina del desierto, Cabaret, Mayumaná, Carmina Burana y Billy Elliot.