'Hierro', talento con acento canario

La serie Hierro, la última ficción televisiva original de Movistar+ coproducida con Portocabo, Atlantique Productions y Arte France, descubre en sus ocho episodios la realidad herreña, desde sus magníficos paisajes a sus tradiciones más arraigadas, con un amplio plantel de sesenta actores y actrices canarios.

La acogida sobresaliente de Hierro, la ficción policíaca de Movistar+, incardinada en la belleza telúrica de la isla homónima como un personaje más de la trama, responde a la suma de múltiples aciertos: un guión redondo, que anuda una intriga criminal en un microcosmos asfixiante; su cartografía de la cotidianidad herreña, la isla más remota del Archipiélago, con la integración natural de sus costumbres, códigos y atmósferas; y un formidable reparto coral que, capitaneado por Candela Peña y Darío Grandinetti, compone un destacado plantel de sesenta actores y actrices canarios, tanto veteranos como noveles.

Esta misma suma de aciertos fundamenta el revulsivo que supone Hierro para el sector audiovisual canario, ya que sitúa a Canarias en el mapa nacional a través de una mirada honesta, desestereotipada y casi mística sobre la realidad y los paisajes de El Hierro, con imágenes de una espectacular factura visual, que se sustenta, además, en la calidad interpretativa de numerosos actores y actrices isleños que insuflan vida a distintos personajes con su propio acento canario.

Esta fue una de las premisas irrevocables de los hermanos Jorge y Pepe Coira, director y creador de Hierro, pues, tal como declaró el primero durante la promoción de la serie en Gran Canaria, "hay que empapar la ficción de realidad para que sea creíble". Y eso pasaba por imprimir la realidad insular en cada secuencia y, sobre todo, apostar por sus talentos, desde veteranos como Mari Carmen Sánchez, Luifer Rodríguez, Mónica López, Yaiza Guimaré o Maykol Hernández a debutantes como Saulo Trujillo, Tania Santana o Isaac B. Dos Santos, que afrontaban su primer papel en una gran producción televisiva.

"Creo que la clave del éxito de Hierro está en cómo se ha contado, porque tiene mucha verdad, y creo que la gente se siente muy agradecida en Canarias por ese trato de verdad", indica el actor grancanario Luifer Rodríguez, quien encarna en la ficción a Bernardo, abogado de Díaz (Darío Grandinetti), sospechoso principal del asesinato que investiga la jueza Candela (Candela Peña), recién destinada -o desterrada- a El Hierro. "Compartir tantas escenas con Grandinetti te pone las pilas porque, como su propio nombre indica, es un grande", ríe el actor. "Pero la productora Portocabo y los hermanos Coira apostaron por contar con actores y actrices canarios para dotar de realidad a esta historia y, sobre todo, proyectar una imagen real de la sociedad canaria actual en el siglo XXI, alejada de la imagen de la canariedad desde un punto de vista folclórico", apunta el actor. "Por eso, Hierro funciona, porque la gente empatiza con lo que ve, aparte de emocionarse con la belleza maravillosa de la isla, que en la serie se muestra todavía más majestuosa, como una isla mágica", añade.

Sorpresa

Por su parte, el actor grancanario Maykol Hernández, que encarna a Braulio, miembro de la Guardia Civil, declara que: "Siempre tuve la certeza de que estábamos haciendo algo grande". "Pero la sorpresa es que está gustando tanto a la crítica profesional como al público, que no es algo tan común", explica el actor. Pese a la complejidad logística que comportó el rodaje a lo largo de cuatro meses en la isla, a su juicio "la clave de Hierro ha sido el rigor y el cariño con que se ha hecho la serie". "Jorge y Pepe Coira apostaron desde el principio por crear un producto artesanal con mucho mimo, ya no solo en cuanto a la elaboración del guión y la creación de atmósferas o personajes, sino por su respeto hacia la isla de El Hierro y por incorporar el elemento isleño a la serie". "Y aunque logísticamente fuera un rodaje muy complicado, se creó un equipo espectacular donde todo el mundo remó a favor", revela.

En esta línea, el equipo canario de la serie celebra de forma unánime la apuesta por visibilizar el acento canario. "Los que llevamos unos años en esto agradecemos enormemente la oportunidad que supone Hierro, no solo a nivel personal como actor, sino para la interpretación canaria en general, en el hecho de que se escuche el acento canario, que hasta ahora ha sido tabú en España", señala Hernández. "La gente está cada vez más dispuesta a escuchar acentos locales diversos, como demuestran series como Narcos o Fariña, así que ojalá Hierro sirva para abrir todavía más puertas".

Le suscribe la actriz grancanaria Mari Carmen Sánchez, que asume el papel de Asunción, abuela de Fran, el joven asesinado. "Para nosotros, esto es un subidón", sentencia la actriz, quien atesora roles anteriores en ficciones nacionales como El tiempo entre costuras, aunque revela que esta vez "me paran por la calle y me dicen que les encanta la serie".

"Ya nos tocaba que nos pusieran en el mapa", sigue, "no solo a nosotros, sino a la profesión en Canarias". "A los veteranos nos coloca en muy buen lugar, pero lo que más me emociona de Hierro es que hay actores y actrices canarios jóvenes con un tirón fortísimo que han podido demostrar que en Canarias hay mucha cantera con talento y capacidad de trabajo, y que se puede trabajar en el acento autóctono".

Este es el caso del actor grancanario Isaac B. Dos Santos, que culminaba sus estudios en la Escuela de Actores de Canarias cuando recibió la llamada que confirmaba su papel como el conflictivo Yeray. "Hierro ha sido un regalo porque nos ha permitido jugar en primera división", manifiesta. "Me siento muy afortunado porque soy consciente de que una oportunidad como esta, cuando te estás abriendo hueco en este mundo, no es que sea rara, es que es extraordinaria", reflexiona. "Sobre todo, porque cada vez se ruedan más proyectos en las islas por los beneficios fiscales a los rodajes pero, por lo general, las productoras se traen a su elenco de fuera y nuestras aspiraciones se limitan a sumarnos a la figuración o a un papel con dos frases", prosigue. "Por eso, la oportunidad de afrontar personajes importantes, profundos, que sustentan la trama principal de la serie, ha sido un sueño hecho realidad", añade, "y nos abre las puertas no solo a nivel nacional, sino en nuestra propia tierra, donde a menudo se olvidan de que existimos".

Le secunda su coetáneo Saulo Trujillo, otro descubrimiento entre la alineación de noveles, que encarna a Daniel, el panadero introspectivo. "En Canarias hay una cuna de talento que no se han atrevido a explorar", afirma. "Y eso es muy frustrante para nosotros porque, desde que empiezas en esto, te das cuenta de que siempre se tiende a valorar más lo de fuera", añade. Sin embargo, a raíz de su gran debut en la pequeña pantalla, Trujillo declara que "siempre me digo que soy un aprendiz al que le ha tocado una lotería bestial, pero que esta profesión es una carrera de fondo y yo estoy empezando". A este respecto, sostiene que "Hierro ha sido un regalo y un desafío interpretativo, que favorece a mi carrera y me impulsa a seguir en este camino, pero donde, sobre todo, me he sentido muy arropado y guiado por todo el equipo". En este sentido, al igual que el resto de sus compañeros, el actor destaca que "desde el primer hasta el último día de rodaje se mantuvo un ambiente familiar que se respiraba en cada uno de los departamentos y eso, aparte de una gozada, fue muy favorable para nosotros como actores".

Con todo, el grueso de los intérpretes destaca la paradoja de que fuera una coproducción gallego-francesa la que abriese esta ventana a la riqueza de paisajes y talentos del Archipiélago. "Yo doy gracias a que este proyecto lo liderara una empresa de fuera porque, lamentablemente, si lo hubiese liderado una empresa canaria, no habríamos estado ni la mitad de los actores que estamos en la serie", afirma Luifer Rodríguez. "El éxito de Hierro es, sin duda, una bofetada sin manos a la televisión autonómica, que debería ser la que liderara el avance audiovisual en las islas y no lo hace, refugiándose en un sector donde se trabaja una canariedad mal entendida. Pero yo estoy convencido de que Canarias es del siglo XXI, y necesita proyectos como Hierro"